NBA - 5 Fragen zum Re-Start mit 22 Teams: Zion Williamson macht es kompliziert

Am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr stimmen die Besitzer der NBA über den vorgelegten Plan der Liga für den Re-Start ab. Der vorgeschlagene Modus ist kompliziert, letztlich ein Kompromiss - und auch eine Chance die New Orleans Pelicans um Zion Williamson doch noch in die Playoffs zu hieven. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Re-Start-Plan der Liga.

Wie plant die NBA ihren Neustart?

In den letzten Tagen sickerten bereits einige Details durch, nun gibt es tatsächlich einen Plan, wie die NBA ihre Saison wiederaufnehmen möchte. Am Donnerstag um 18.30 Uhr werden die Besitzer der NBA beim Board of Governors über den vorgelegten Plan der Liga abstimmen. Es ist davon auszugehen, dass der Antrag von den 30 Teams durchgewunken wird, eine Dreiviertelmehrheit ist dafür von Nöten.

Als Datum für die Wiederaufnahme steht der 31. Juli 2020 im Raum, Spielort wird der Disney World Campus in der Nähe von Orlando/Florida sein. Allerdings werden nicht alle 30 Teams in das Rentnerparadies reisen, stattdessen werden nur 22 Teams wieder den Spielbetrieb aufnehmen.

© imago images/Walt Disney Company

Für die im Moment schlechtesten acht Mannschaften der Liga - namentlich Charlotte, Chicago, New York, Detroit, Atlanta, Cleveland, Minnesota und Golden State - ist die Spielzeit dagegen beendet.

Die 22 verbleibenden Teams sollen dagegen Anfang Juli wieder mit dem Training beginnen und später im Monat nach Orlando reisen, um dann dort reguläre Trainingseinheiten zu absolvieren.

In Florida werden dann die 22 Mannschaften je acht Regular-Season-Spiele durchführen, bevor mittels eines Qualifikationsturniers die letzten Playoff-Plätze ausgespielt werden. Die Postseason soll dann offiziell im August beginnen und wird vermutlich bis in den Oktober andauern. Als spätester Termin für ein Spiel 7 der NBA Finals steht der 12. Oktober im Raum.

NBA-Restart: Diese Teams sollen in Orlando an den Start gehen