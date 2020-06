NBA-News: Saison soll am 31. Juli mit 22 Teams in Orlando fortgesetzt werden

Die am 11. März unterbrochene NBA soll am 31. Juli in Orlando mit 22 Teams fortgesetzt werden. Dies berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach soll das Board of Governors am Donnerstagabend (18.30 Uhr deutscher Zeit) einen entsprechenden Plan der Liga absegnen, den Spielbetrieb mit acht Spielen der Regular Season wieder aufzunehmen.

Eine Dreiviertel-Mehrheit des Boards ist notwendig, um der Empfehlung von NBA-Commissioner Adam Silver zuzustimmen. Unter den Teambesitzern herrsche Zuversicht, dass der Vorschlag mit großer Mehrheit angenommen wird.

Laut Wojnarowskisoll sich die Saison vom 31. Juli bis maximal 12. Oktober erstrecken. An diesem Termin würde ein mögliches Spiel 7 der Finals stattfinden. Wie bereits berichtet, sollen hierzu 22 Teams nach Disney World in Orlando/Florida eingeladen werden, 13 der Western und neun der Eastern Conference.

Neben den derzeit auf den Playoff-Plätzen stehenden 16 Franchises sollen folglich auch die New Orleans, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, San Antonio Spurs und die Washington Wizards als einziges Team aus dem Osten weiter um die Postseason spielen. Somit sind alle Teams mit einem Rückstand von maximal sechs Spielen auf die Playoff-Ränge spielberechtigt.

NBA: Regular Season und Play-In-Turnier vor den Playoffs

Jedes Team soll zunächst acht Regular-Season-Spiele bestreiten, um die Setzliste für die Playoffs festzulegen. Im Anschluss ist ein Play-In-Turnier zwischen dem Acht- und Neuntplatzierten einer jeden Conference vorgesehen, um die letzten beiden Playoff-Teilnehmer zu bestimmen.

Dies soll allerdings nur dann stattfinden, wenn die beiden Teams durch vier oder weniger Spiele getrennt werden. Der Achtplatzierte müsste in einem solchen Duell eine Partie, der Neuntplatzierte hingegen zwei Partien gewinnen, um die Playoffs-Teilnahme sicherzustellen.

An das Saisonende sollen sich NBA Draft und die Free Agency unmittelbar anschließen. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass die Free Agency sogar vor der Ziehung der College-Talente (eigentlich für den 25. Juni angesetzt) stattfinden könnte. Nun wird wohl an der ursprünglichen Reihenfolge festgehalten und die Events lediglich um mehr als drei Monate verschoben.