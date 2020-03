Coronavirus: Alle Entwicklungen in der NBA - Raptors-Forward entschuldigt sich für Verlassen der Quarantäne

Chris Boucher von den Toronto Raptors hat sich entschuldigt, nachdem er vor einigen Tagen die Anweisungen des Teams missachtet und das Haus trotz Quarantäne verlassen hatte. Die Besitzer der NBA werden sich am heutigen Dienstag erneut besprechen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Hier geht es zum Ticker der vorherigen Tage.

7.55 Uhr: NBA will wohl 70 Spiele absolvieren

Keiner weiß wie es weitergeht, aber Brian WIndhorst (ESPN) erklärte in seinem Podcast, warum die NBA wohl darauf aus ist, dass jedes Team zumindest 70 Spiele in der Regular Season absolvieren sollten.

"70 ist eine Schlüsselzahl, da dies die Anzahl an versprochenen Spielen für die lokalen Netzwerke ist", verriet Windhorst. "Teams wie die Lakers werden keine 70 erreichen, weil sie oft im nationalen Fernsehen sind. Aber andere Teams sollten auf 70 kommen, damit die NBA die lokalen Fernsehstationen nicht kompensieren muss."

7.10 Uhr: Besitzer treffen sich erneut

Die NBA arbeitet weiter fieberhaft an einer möglichen Lösung, wie es weitergehen könnte. Das Board of Governors, also alle Besitzer der 30 Teams, werden sich laut Informationen von Adrian Wojnarowski von ESPN am heutigen Dienstag erneut via Telefonkonferenz besprechen.

Welche Themen dabei besprochen werden sollen, ist unklar. Bislang wurden mit Rudy Gobert, Donovan Mitchell (beide Utah Jazz) sowie Christian Wood (Detroit Pistons) drei Spieler positiv auf COVID-19 getestet, die Liga ist seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unterbrochen.

7.00 Uhr: Chris Boucher entschuldigt sich nach Verlassen der Quarantäne

Chris Boucher von den Raptors war am Donnerstag in einem Supermarkt in Toronto gesicht worden, obwohl der Forward aufgrund der häuslichen Quarantäne, welches das Team verhängt hatte, dort nicht hätte sein sollen.

Boucher meldete sich nun via Instagram zu Wort und entschuldigt sich. "Ich möchte mich bei der Stadt Toronto, den Fans und den Raptors entschuldigen. Ich wurde zwar negativ auf COVID-19 getestet, doch es war nie meine Absicht, unsere Gemeinde zu gefährden", schrieb Boucher. "Ich sehe meinen Fehler ein und habe seitdem das Haus nicht mehr verlassen. Passt euch auf."

Die Raptors waren eines der ersten Teams, welche eine Quarantäne verhängten, da sie der letzte Gegner der Utah Jazz um Rudy Gobert und Donovan Mitchell waren, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.