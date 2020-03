Coronavirus: Alle Entwicklungen in der NBA - Rückkehr im Juni als Best-Case Szenario

Die NBA-Besitzer und Executives bereiten sich offenbar darauf vor, dass die Spielpause wesentlich länger andauern wird als die zunächst erwogenen 30 Tage. Eine Rückkehr im späten Juni gilt nun laut ESPN wohl schon als Best-Case Szenario.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

8.15 Uhr: Spieler dürfen NBA-Städte verlassen

Die Liga hat in der Nacht auf Montag ein Memo an die Teams geschickt, in dem mehrere weitere Instruktionen kommuniziert wurden. Unter anderem wurde darin den Spielern erlaubt, unter gewissen Umständen den jeweiligen Markt ihres Teams zu verlassen. Zudem wurde es auf unbestimmte Zeit verboten, mit dem gesamten Team zu trainieren.

Es gilt jedoch weiterhin als Empfehlung, den jeweiligen Markt nicht zu verlassen, zudem müssen auch die NBA-Spieler die Regeln der Selbst-Quarantäne befolgen. Aufgrund des weit verbreiteten Coronavirus-Ausbruchs sind die Reisemöglichkeiten der Spieler ohnehin begrenzt: Sie dürfen Nordamerika nicht verlassen.

Trainiert werden darf vorerst nur individuell oder in ganz kleinen Gruppen; bei Workouts sollen Spieler nicht in Kontakt kommen und es darf zu einem bestimmten Zeitpunkt immer nur eine Person pro Korb aktiv sein. Außerdem soll jeder Spieler und jedes Staff-Mitglied beim Betreten der Trainingshalle die Temperatur checken lassen.

7.55 Uhr: G-League-Saison wird wohl abgebrochen

Es herrscht noch immer Optimismus, dass die NBA-Saison zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückkehren kann. In der G-League hingegen wird dies wohl nicht passieren. Wie ESPN berichtet, bereiten sich Teams darauf vor, dass die Saison in der Entwicklungsliga aufgrund des Coronavirus abgebrochen wird.

Eine offizielle Ansage seitens der NBA dürfte wohl erst später erfolgen, die Teams rechnen aber überwiegend damit, dass sie ihr letztes Spiel der Saison bereits absolviert haben. Vergangenen Mittwoch wurde der Spielbetrieb auch hier eingestellt. Normalerweise hätte die Saison inklusive Playoffs bis Mitte April angedauert.

Die Spieler, zu denen auch die beiden Deutschen Isaiah Hartenstein (Houston Rockets/Rio Grande Valley Vipers) sowie David Krämer (Northern Arizona Suns) gehören, wurden am Wochenende informiert, dass sie dennoch ihr komplettes Grundgehalt erhalten werden.

7.48 Uhr: Liga kalkuliert mit drei Szenarien

Insbesondere finanziell wird sich der Ausfall der Saison wohl dramatisch auswirken, die Projektionen seitens der Liga liegen bisher aber noch nicht vor, heißt es bei ESPN. In den kommenden Tagen soll sich dies ändern, J.B. Lockhart, der bei der NBA als Chief Financial Officer fungiert, wird die Liga-Besitzer demnach informieren. Wahrscheinlich sollen dabei für drei verschiedene Szenarien Kalkulationen aufgestellt werden.

Die Kosten, wenn die Saison abgebrochen wird. Die Kosten, wenn die Liga ohne Fans zurückkehrt. Die Kosten, wenn Playoff-Spiele wieder mit Fans stattfinden.

Die Verluste werden im Salary Cap für die nächste Saison und in den Anteilen der Spieler reflektiert werden.

Für den Moment gibt es einen Plan, dass Spiele zunächst ohne Fans stattfinden würden. Teams wurden zudem dazu aufgemuntert, Arena-Termine bis spät in den August hinein zu suchen. Sie sollen dabei auch ruhig kleinere, nahe gelegene Arenen oder sogar Trainingshallen nennen, um die Nutzung von großen, dann leeren Hallen zu vermeiden.

7.37 Uhr: Rückkehr im Juni als Best-Case Szenario

Die NBA bereitet sich auf eine deutlich längere Pause vor als die zunächst von Commissioner Adam Silver genannten 30 Tage. Nachdem am Sonntag die Centers for Desease Control and Prevention empfohlen, für die nächsten acht Wochen keine Events oder Versammlungen mit mehr als 50 Teilnehmern abzuhalten, wird nun scheinbar von verschiedenen Teams eine Rückkehr Mitte oder Ende Juni bereits als Best-Case Szenario betrachtet. Dies berichtet ESPN.

Es existieren dabei auch Ängste, dass die Saison komplett verloren werden könnte. Vom Liga-Büro gibt es noch keine Timeline, da sich überall die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass man noch weitere Informationen sammeln muss. "Unsere Welt hat sich seit dem Call am Mittwoch verändert", wird ein Team-Präsident bei ESPN zitiert. "Dieser Realität kann sich jetzt niemand entziehen."