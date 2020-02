NBA - Carmelo Anthony schwärmt von Damian Lillard: "Haben wir lange nicht mehr gesehen"

Damian Lillard hat beim Sieg der Portland Trail Blazers über die Utah Jazz (124:107) 51 Punkte aufgelegt und damit seinen historischen Run fortgesetzt. Teamkollege Carmelo Anthony kommt dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

"Ich glaube nicht, dass wir so etwas schon einmal gesehen haben", sagte Melo nach der Partie. "Wir haben schon großartigen Basketball gesehen, wir haben Jungs gesehen, die auf unterschiedliche Weisen punkten, aber was er gerade macht, haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich bin einfach froh ein Teil und ein Fan dessen zu sein."

Laut Elias Sports Bureau ist Lillard der erste Spieler der NBA-Geschichte, der durchschnittlich 45 Punkte und 10 Assists über eine Spanne von sechs Spielen auflegt. In fünf der sechs Spiele legte er mindestens 47 Punkte auf, erzielte dabei das erste Triple-Double seiner Karriere (36 Punkte, 11 Assists, 10 Rebounds) und stellte gegen die Warriors mit 61 Zählern zudem ein neues Career-High plus Franchise-Rekord auf. Außerdem ist Dame der erste Spieler, der mindestens sechs Dreier in sechs Spielen in Serie traf.

NBA - Die Reservisten für das All-Star Game 2020: Ein alter Hase und eine Menge Neulinge © getty 1/30 Die 30 Head Coaches der NBA haben die Reservisten für das All-Star Game bestimmt. Chris Paul ist erstmals seit 2016 wieder dabei - sechs Reservisten wird zum ersten Mal diese Ehre zuteil. SPOX zeigt alle Reservisten. © getty 2/30 EASTERN CONFERENCE - Ben Simmons (Point Guard, Philadelphia 76ers): 2. All-Star-Nominierung. © getty 3/30 Die Statistiken von Ben Simmons 2019/20: 16,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 8,4 Assists und 2,2 Steals bei 58 Prozent aus dem Feld. © getty 4/30 Kyle Lowry (Point Guard, Toronto Raptors): 6. All-Star-Nominierung. © getty 5/30 Die Statistiken von Kyle Lowry 2019/20: 19,8 Punkte, 7,4 Assists und 1,2 Steals bei 41,0 Prozent aus dem Feld und 34,4 Prozent von der Dreierlinie. © getty 6/30 Jimmy Butler (Guard/Forward, Miami Heat): 5. All-Star-Nominierung. © getty 7/30 Die Statistiken von Jimmy Butler 2019/20: 20,2 Punkte, 6,9 Rebounds, 6,4 Assists und 1,8 Steals bei 44,1 Prozent aus dem Feld und 24,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 8/30 Khris Middleton (Forward, Milwaukee Bucks): 2. All-Star-Nominierung. © getty 9/30 Die Statistiken von Khris Middleton 2019/20: 20,2 Punkte, 5,9 Rebounds und 3,9 Assists bei 50,3 Prozent aus dem Feld und 43,2 Prozent von der Dreierlinie. © getty 10/30 Jayson Tatum (Forward, Boston Celtics): 1. All-Star-Nominierung. © getty 11/30 Die Statistiken von Jayson Tatum 2019/20: 21,5 Punkte, 6,9 Rebounds und 2,9 Assists bei 43,5 Prozent aus dem Feld und 36,6 Prozent von der Dreierlinie. © getty 12/30 Domantas Sabonis (Power Forward/Center, Indiana Pacers): 1. All-Star-Nominierung. © getty 13/30 Die Statistiken von Domantas Sabonis 2019/20: 18,0 Punkte, 12,8 Rebounds und 4,6 Assists bei 53,5 Prozent aus dem Feld. © getty 14/30 Bam Adebayo (Power Forward/Center, Miami Heat): 1. All-Star-Nominierung. © getty 15/30 Die Statistiken von Bam Adebayo 2019/20: 16,0 Punkte, 10,4 Rebounds, 4,7 Assists und 1,1 Blocks bei 58,9 Prozent aus dem Feld. © getty 16/30 WESTERN CONFERENCE - DAMIAN LILLARD (Point Guard, Portland Trail Blazers): 5. All-Star-Nominierung. © getty 17/30 Die Statistiken von Damian Lillard 2019/20: 29,0 Punkte, 7,8 Assists und 1,0 Steals bei 45,6 Prozent aus dem Feld und 38,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 18/30 Russell Westbrook (Point Guard, Houston Rockets): 9. All-Star-Nominierung. © getty 19/30 Die Statistiken von Russell Westbrook 2019/20: 26,3 Punkte, 8,1 Rebounds und 7,4 Assists bei 45,5 Prozent aus dem Feld und 23,5 Prozent von der Dreierlinie. © getty 20/30 Chris Paul (Point Guard, Oklahoma City Thunder): 10. All-Star-Nominierung. © getty 21/30 Die Statistiken von Chris Paul 2019/20: 17,1 Punkte, 6,5 Assists und 1,6 Steals bei 47,8 Prozent aus dem Feld und 35,7 Prozent von der Dreierlinie. © getty 22/30 Donovan Mitchell (Guard, Utah Jazz): 1. All-Star-Nominierung. © getty 23/30 Die Statistiken von Donovan Mitchell 2019/20: 25,0 Punkte, 4,2 Rebounds und 4,2 Assists bei 46,2 Prozent aus dem Feld und 36,8 Prozent von der Dreierlinie. © getty 24/30 Brandon Ingram (Forward, New Orleans Pelicans): 1. All-Star-Nominierung. © getty 25/30 Die Statistiken von Brandon Ingram 2019/20: 25,0 Punkte, 6,3 Rebounds und 4,3 Assists bei 47,1 Prozent aus dem Feld und 40,4 Prozent von der Dreierlinie. © getty 26/30 Nikola Jokic (Center, Denver Nuggets): 2. All-Star-Nominierung. © getty 27/30 Die Statistiken von Nikola Jokic 2019/20: 19,8 Punkte, 10,1 Rebounds und 6,5 Assists bei 50,7 Prozent aus dem Feld und 32,4 Prozent von der Dreierlinie. © getty 28/30 Rudy Gobert (Center, Utah Jazz): 1. All-Star-Nominierung. © getty 29/30 Die Statistiken von Rudy Gobert 2019/20: 15,7 Punkte, 14,6 Rebounds und 2,0 Blocks bei 68,6 Prozent aus dem Feld. © getty 30/30 Damit stehen die insgesamt 24 Teilnehmer am All-Star Game 2020 fest. Giannis Antetokounmpo und LeBron James werden in ihrer Rolle als Teamkapitäne am 6. Februar ihre Teams nacheinander zusammenstellen - unabhängig der Conference.

Lillard führt die Portland Trail Blazers zu vier Siegen

"Ich war in meinem Leben noch nie so im Rhythmus. Die Teams versuchen aggressiver zu sein und es mir schwerer zu machen", sagte Lillard nach seiner historischen Nacht. "Ich mache einfache nur die Plays, die ich sehe. Wenn ich sehe, dass sie aggressiv sind, ziehe ich nicht zurück. Ich bleibe aggressiv, um eine Reaktion zu erzwingen. Wenn die Hilfe in der Defensive dann kommt, spiele ich den Ball rüber. Die Jungs treffen ihre Würfe und machen die richtigen Plays. Es ist ziemlich simpel."

In diesem Zeitraum gewannen die Trail Blazers vier ihrer sechs Partien - alle gegen Teams mit einer positiven Bilanz. Dadurch haben sich die Blazers (23-27) auf den neunten Platz der Westen Conference geschoben, mit einem Rückstand von 1,5 Spielen auf die Memphis Grizzlies.

In den bisherigen 47 Spielen legt Lillard 29,4 Punkte und 7,8 Assists pro Spiel auf (beides Karrierebestwerte!), bei einer Feldwurfquote von 46 Prozent.