NBA, Trade-Gerüchte: Dennis Schröder bei den New York Knicks wohl "hoch im Kurs"

Dennis Schröder soll bei den New York Knicks "hoch im Kurs" stehen. Dennis Smith Jr. will die Knicks derweil wohl verlassen, wohingegen Derrick Rose gerne in Detroit bleiben würde.

New York Knicks starten neuen Anlauf bei Dennis Schröder

Anfang Dezember kamen bereits Gerüchte auf, dass die New York Knicks gerne für Dennis Schröder traden würden, seither war es aber ruhig um den Deutschen - bis jetzt.

Wie Stefan Bondy von The New York Daily News nun schreibt, sind die Knickerbockers weiterhin auf der Suche nach einem Point Guard und Schröder sei dabei "hoch im Kurs".

NBA - Trade Deadline Preview Northwest Division: Was wird aus Dennis Schröder? © getty 1/27 Nur noch bis zum 6. Februar haben die Teams Zeit, ihre Kader per Trade aufzurüsten. In der Northwest Division besteht bei allen Teams Trade-Potenzial, vornehmlich aber in OKC und Denver. © getty 2/27 DENVER NUGGETS: Die Nuggets sind das wohl beste Team in der Division, ihr junger Kern aus Nikola Jokic, Jamal Murray oder auch Michael Porter Jr. verspricht eine Menge Potenzial. Die große Stärke des Teams bleibt aber die Tiefe des Kaders. © getty 3/27 Und genau das macht Denver interessant. Sie haben die Assets, um ein Paket für einen richtig guten Spieler zu schnüren. Vor allem auf dem Flügel scharen Malik Beasley (bis Sommer, 2,7 Mio.) oder auch Juancho Hernangomez (2020, 3,2 Mio.) mit den Hufen. © getty 4/27 Ein Name, der in der Vergangenheit immer wieder mit den Nuggets in Verbindung gebracht wurde, ist der von Bradley Beal. Der Guard unterschrieb aber im Herbst eine Vertragsverlängerung bei den Wizards und kann erst wieder im Sommer getradet werden. © getty 5/27 Der offensichtliche Kandidat in Denver ist Beasley. Der wird im Sommer Restricted Free Agent und lehnte im vergangenen Herbst ein Angebot zur Verlängerung ab. Nun ist seine Spielzeit zurückgegangen, der Swingman kann sich nur selten empfehlen. © getty 6/27 Medienberichten zufolge haben die Sixers ein Auge auf Beasley geworfen. Der Gegenwert für Denver dürfte aber eher gering sein, da sie sich den 23-Jährigen in der Zukunft selbst wohl nicht leisten können. © getty 7/27 Ein Wunschtraum dürfte dagegen ein Trade für Jrue Holiday bleiben, weil die Pels selbst noch Playoff-Ambitionen haben. Denver könnte die 26,2 Mio. Gehalt stemmen, indem man Gary Harris (17,8 Mio.) sowie Hernangomez abgibt. © getty 8/27 MINNESOTA TIMBERWOLVES: Die Abwärtsspirale dreht sich unermüdlich, im Prinzip sind die Wolves raus aus dem Playoff-Rennen. © getty 9/27 So verwunderte es nicht, dass Minnesota mit Jeff Teague bereits einen Veteranen nach Atlanta abgab und im Gegenzug Allen Crabbe erhielt, der zuletzt in Brooklyn und in Atlanta kaum mehr eine Rolle spielte. © getty 10/27 Die Personalie, die interessant bleibt, ist Robert Covington. Der Flügelspieler wird laut Medienberichten von der halben Liga gejagt, entsprechend hoch könnten die Wolves die Forderungen ansetzen. © getty 11/27 Der Forward kassiert in diesem Jahr 11,3 Mio., in den folgenden zwei Saisons sind es 12,1 bzw. 12,8 Mio. Aufgrund seiner wertvollen und seltenen 3-and-D-Qualitäten ist das ein echtes Schnäppchen. © getty 12/27 So würde es nicht verwundern, wenn die Wolves gleich zwei (niedrige) Erstrundenpicks für Covington fordern, am Ende dürfte es aber wohl eher ein First-Rounder sowie ein junger Spieler werden. © getty 13/27 Franchise-Spieler Karl-Anthony Towns bleibt dagegen unantastbar, wie GM Gersson Rosas immer wieder betont. Dem Center wurde zuletzt nachgesagt, dass er unzufrieden sei, sein Vertrag läuft aber auch noch bis 2024! © getty 14/27 OKLAHOMA CITY THUNDER: OKC galt vor der Saison als eines der interessantesten Teams, wenn es um Trades während der Saison ging. Nun sind die Thunder aber on fire und kämpfen um eine gute Playoff-Position. © getty 15/27 Seinen Anteil daran hat auch Dennis Schröder, der sein wahrscheinlich bestes Jahr in der NBA spielt. Als Sixth Man zerlegt er Verteidigungen regelmäßig und beendet deswegen oft auch die Spiele. © getty 16/27 So ist es still um den Deutschen geworden. Zuletzt keimten aber erneute Gerüchte auf, dass die Knicks ein Auge auf Schröder geworfen haben. Die Sinnhaftigkeit hinter einem solchen Deal darf angezweifelt werden. © getty 17/27 Viel Buzz gibt es zudem um Danilo Gallinari. Der Vertrag des Italieners läuft im Gegensatz zu dem von Schröder aus, das macht Gallo interessant für Spitzenteams, da er nicht über den Sommer hinaus bezahlt werden muss. © getty 18/27 Als Interessenten werden gleich fünf Teams genannt: Phoenix Suns, Boston Celtics, Toronto Raptors, Dallas Mavericks und die Philadelphia 76ers. Problematisch bleibt das Gehalt: 22,6 Millionen Dollar kann nicht jeder stemmen. © getty 19/27 Die anderen Trade-Kandidaten vor der Saison hießen Chris Paul (noch 3 Jahre, 124 Mio.) und Steven Adams (noch 2 Jahre, 53 Mio.), um sie ist es aber auch ruhig geworden. © getty 20/27 PORTLAND TRAIL BLAZERS: Es ist ein schwieriges Jahr für die Blazers, die Verletzungen von Jusuf Nurkic, Zach Collins oder Rodney Hood höhlten das Team aus. Damian Lillard ist es zu verdanken, dass der Rückstand auf die POs nur 1,5 Spiele beträgt. © getty 21/27 Umso bitterer, dass Portland 6 Mio. über (!) der Luxussteuergrenze liegt. Dabei haben sie hier schon ein paar Millionen gespart, indem sie Kent Bazemore und Anthony Tolliver im Austausch für Trevor Ariza und Caleb Swanigan nach Sacramento schickten. © getty 22/27 Wo kann der Rotstift sonst noch angesetzt werden? Der offensichtliche Kandidat ist Hassan Whiteside, dessen Vertrag (27,1 Mio.) ausläuft und nur als Nurkic-Ersatz geholt wurde. Interessenten für Whiteside? Bisher Fehlanzeige! © getty 23/27 Auf der anderen Seite wurde Kevin Love immer wieder mit den Blazers in Verbindung gebracht, allerdings läuft auch sein Vertrag noch bis 2023 und ist 123 Millionen Dollar schwer. © getty 24/27 Auf der Vier setzt Portland nun ohnehin auf Carmelo Anthony, Love müsste dann also auf die Fünf. Gegnerischen Guards würde dieser ständige Tag der offenen Tür sicherlich gefallen. © getty 25/27 UTAH JAZZ: Nach einem schwachen Start haben sich die Jazz gefangen und mischen wie erwartet in der Spitzengruppe des Westens mit. Viel Spielraum hat Utah nicht mehr, mit Dante Exum gaben sie ihren besten Trade-Chip bereits ab. © getty 26/27 Den lösten sie für Jordan Clarkson ein, der im Austausch für Exum aus Cleveland kam und von der Bank Scoring bringt. Das klang nicht nur in der Theorie gut, sondern machte sich bisher auch in der Praxis bezahlt. © getty 27/27 Ansonsten ist es schwer vorstellbar, dass Utah im Februar noch etwas macht. Mögliche Kandidaten wären Emmanuel Mudiay (Vertrag bis 2020, 1,6 Mio.) oder Ed Davis (2021, insgesamt 9,8 Mio), der Gegenwert wäre dann aber eher nicht weltbewegend.

Dennis Smith Jr. will die Knicks verlassen

Aus dem Bericht von Stefan Bondy gehen auch noch zwei weitere Spieler-Situationen hervor. Zum einen wird es ziemlich sicher keinen Deal um Marcus Morris Sr. geben, der selbst betont haben soll, lieber im Big Apple bleiben zu wollen, als sich einem Contender anzuschließen.

Zum anderen könnten die Knicks aber bezüglich Dennis Smith Jr. noch aktiv werden. Der Guard, der vergangenes Jahr als Teil des Porzingis-Trades nach NYC verschifft wurde, würde die Franchise dem Bericht nach gerne noch vor der Trade-Deadline verlassen.

Vor dem Jeff-Teague-Trade sollen die Minnesota Timberwolves die auserkorene Destination für Smith Jr. gewesen sein.

Derrick Rose will bei den Detroit Pistons bleiben

Um Rose ranken sich schon seit Wochen Gerüchte, vor allem die Lakers und Sixers wurden zuletzt als mögliche Ziele für den ehemaligen MVP genannt. Rose selbst würde jedoch gerne in Detroit bleiben.

"Es ist die Entscheidung des Front Office", wird Rose von Vincent Ellis (USA Today) zitiert. "Arn (Tellem, Vice Chairman der Pistons, Anm. d. Red.) hat mir sein Wort gegeben, dass er mir schreibt oder mich anruft, wenn etwas passiert. Ich habe ihm aber gesagt, dass ich gerne hierbleiben würde, aber ich habe das nicht zu entscheiden."

Karl-Anthony Towns bleibt bei den Minnesota Timberwolves

Towns ist ob der sportlich frustrierenden Situation in Minneapolis immer wieder das Zentrum von möglichen Trade-Gerüchten, wie Adrian Wojnarowski (ESPN) in The Ryen Russillo Podcast erklärt hat, wird es aber wohl keinen Deal um den Big Man geben.

"Ich habe keine Anzeichen gesehen oder irgendetwas mitbekommen, dass die Timberwolves überhaupt darüber nachdenken würden, KAT abzugeben", sagte Woj.