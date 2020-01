NBA: Luka Doncic überragt erneut - Dallas Mavericks siegen gegen Chicago Bulls

Die Dallas Mavericks (23-13) haben in heimischer Halle die Chicago Bulls (13-24) mit 118:110 (BOXSCORE) geschlagen. Mavs-Star Luka Doncic war wieder einmal der überragende Spieler auf dem Parkett. Der Slowene erzielte das nächste beeindruckende Triple-Double.

Dallas Mavericks (23-13) - Chicago Bulls (13-24) 118:110 (BOXSCORE)

Tim Hardaway Jr. kehrte nach muskulären Problemen im Oberschenkel in die Starting Five der Mavs zurück. Der Guard fehlte drei Spiele. Dafür musste Dallas das vierte Spiel in Serie auf Kristaps Porzingis verzichten. Den Center plagen weiter Schmerzen im rechten Knie. Der Lette könnte aber am Mittwoch gegen die Denver Nuggets zurückkehren.

Die Bulls konnten dagegen auf die Dienste von Lauri Markkanen zurückgreifen. Der Finne war aufgrund von Knöchelproblemen fraglich.

Hardaway zeigte gleich mal, dass er keinen Rost angesetzt hatte. Der Guard erzielte acht der ersten elf Mavs-Punkte und hatte nach dem ersten Viertel bereits 14 Zähler auf seinem Konto.

Luka Doncic dominiert die Partie

Auch bei Doncic lief es. Der Star der Mavs war an 16 der ersten 20 Dallas-Punkte direkt beteiligt. Und auch an die Freiwurflinie durfte der Slowene, nachdem es bei seinen letzten 39 Drives zum Korb keinen einzigen Foulpfiff für Doncic gegeben hatte.

Mavs-Coach Rick Carlisle hatte sich zuletzt über zu wenig Schutz seines Schützlings und die harte Gangart der Gegner gegen ihn beschwert.

Doch die Bulls hielten dagegen. Vor allem Markkanen war direkt im Spiel und erzielte zwölf Punkte im ersten Durchgang. Mit einem 33:27 für Dallas ging es ins zweite Viertel.

Wendell Carter Jr. verletzt sich am Knöchel

Chicago sicherte sich mit einem 10:0-Lauf Mitte des zweiten Durchgangs erstmals die Führung, aber Doncic antwortete postwendend mit einem 4-Point-Play. Anschließend assistierte er den Dreier von Dorian Finney-Smith. Der Spielmacher der Mavs war zur Halbzeit bereits wieder auf Triple-Double-Kurs (13 Punkte, 6 Assists, 6 Rebounds). Dallas ging mit einer 6-Punkte-Führung in die zweite Halbzeit.

Chicago musste dann erst mal eine Schwächung hinnehmen. Wendell Carter Jr. Knickte bei Kampf um einen Rebound um und konnte nicht weitermachen. Zuvor war dies auch schon Teamkollege Daniel Gafford passiert, aber der Forward konnte nach kurzer Pause weiterspielen.

Die Bulls blieben aber im Spiel und ließen Dallas nie davonziehen. Auch nicht, als Doncic heiß lief und 14 Mavs-Punkte in Serie erzielte. Insgesamt erzielte er im dritten Viertel 21 Punkte. Der Vorsprung betrug aber weiterhin nur sechs Zähler.

Nächstes Triple-Double für Doncic

Die Second Unit der Mavericks baute dann den Vorsprung zeitweise bis auf 14 Punkte aus. Anders als im Spiel gegen die Charlotte Hornets, als sie einen 12-Punkte-Vorsprung im Schlussviertel noch verspielten, brachte Dallas die Partie nun sicher nach Hause.

Doncic legte mit 38 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists sein elftes Triple-Double der Saison auf, kein Spieler in der Liga erzielte in dieser Spielzeit mehr. Zwei fehlen ihm noch, um den Franchise-Rekord von Jason Kidd einzustellen.

Maxi Kleber kam in 27 Minuten Einsatzzeit auf 7 Punkte und 2 Rebounds. Insgesamt fünf Spieler der Mavs punkteten zweistellig.

Bei den Bulls war Markkanen mit 26 Punkten (9 Rebounds) bester Werfer, Zach LaVine kam auf 20 Punkte, 7 Assists und 5 Rebounds. Wizards-Playmaker Tomas Satoransky legte starke 14 Assists auf und erzielte zudem noch 11 Punkte.

Für Dallas war es das dritte von insgesamt sechs Heimspielen in Serie. Es folgen Spiele gegen Denver, die Lakers und Philadelphia. Chicago muss nun zu den Pelicans nach New Orleans.