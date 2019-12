NBA Trade-Gerüchte: Cleveland Cavaliers fordern angeblich Erstrundenpick für Kevin Love

Die Trade-Gerüchte um Kevin Love reißen nicht ab. Einem Medienbericht zufolge gibt es allerdings noch große Diskrepanzen zwischen den Forderungen der Cleveland Cavaliers und den Vorstellungen der rivalisierenden Teams, wie ein Trade-Paket aussehen könnte. Derweil suchen die Minnesota Timberwolves offenbar einen Abnehmer für Jeff Teague.

Trade-Gerüchte: Cavs mit hohen Forderungen für Kevin Love

Bei den Cleveland Cavaliers und Kevin Love deuten alle Anzeichen auf eine baldige Trennung hin. Zuletzt machten Berichte die Runde, dass die Cavs bereit seien, den Big Man per Trade abzugeben. Auch Love selbst ist angeblich unzufrieden und könnte sich wohl einen Wechsel zu den Portland Trail Blazers vorstellen.

Wie Jason Lloyd von The Athletic berichtet, gestaltet sich die Suche nach einem Trade-Partner bisher eher schwierig. Seinen Quellen zufolge fordern die Cavs einen Erstrundenpick als Gegenwert für Love. Allerdings fragen die rivalisierenden Teams offenbar selbst nach einem zusätzlichen Pick, da sie den hochdotierten Vertrag des 31-Jährigen aufnehmen müssen.

So wird es laut Lloyd für die Cavs nicht einfach werden, Love loszuwerden, was vor allem auf dessen Vierjahreskontrakt über 120 Millionen Dollar, der erst in diesem Sommer startete, zurückzuführen sei.

Love ist jedoch nicht der einzige Trade-Kandidat in Cleveland. Die Franchise soll den anderen Teams signalisiert haben, dass "jeder außer Darius Garland" per Trade zur Verfügung stehe. Als Gegenwert sei das Front Office auf der Suche nach zukünftigen Draft-Picks. Ab dem 15. Dezember, wenn auch die Spieler getradet werden dürfen, die im Sommer als Free Agents einen neuen Vertrag unterschrieben haben, dürften die Trade-Gerüchte weiter anheizen.

NBA - Diese Spieler können ab dem 15. Dezember getradet werden © getty 1/41 In den NBA-Regularien ist festgeschrieben, dass Spieler, die im Sommer als Free Agents einen neuen Vertrag unterschrieben haben, bis zum 15.12. nicht getradet werden dürfen. SPOX zeigt, welche prominente Namen dann theoretisch zur Verfügung stehen. © getty 2/41 Jabari Parker (Atlanta Hawks, Vertrag: 2 Jahre/13 Mio. Dollar) - 16 Punkte, 6,3 Rebounds, 49,8 Prozent FG in 28 Minuten pro Partie. © getty 3/41 Kemba Walker (Boston Celtics, Vertrag: 4 Jahre/140,8 Mio. Dollar) - 21,8 Punkte, 5 Assists, 41,3 Prozent FG in 32,1 Minuten pro Partie. © getty 4/41 Enes Kanter (Boston Celtics, Vertrag: 2 Jahre/9,8 Mio. Dollar) - 7,4 Punkte, 5,9 Rebounds, 58,8 Prozent FG in 15,8 Minuten pro Partie. © getty 5/41 Daniel Theis (Boston Celtics, Vertrag: 2 Jahre/10 Mio. Dollar) - 6,6 Punkte, 6,7 Rebounds, 1,6 Blocks, 50 Prozent FG in 21,5 Minuten pro Partie. © getty 6/41 Kevin Durant (Brooklyn Nets, Vertrag: 4 Jahre/164,3 Mio. Dollar) - derzeit verletzt (Achillessehnenriss). © getty 7/41 Kyrie Irving (Brooklyn Nets, Vertrag: 4 Jahre/136,5 Mio. Dollar) - 28,5 Punkte, 7,2 Assists, 5,4 Rebounds, 44,4 Prozent FG in 33,8 Minuten pro Partie. © getty 8/41 DeAndre Jordan (Brooklyn Nets, Vertrag: 4 Jahre/39,9 Mio. Dollar) - 8,2 Punkte, 9,4 Rebounds, 69,6 Prozent FG in 21,6 Minuten pro Partie. © getty 9/41 Terry Rozier (Charlotte Hornets, Vertrag: 3 Jahre/56,7 Mio. Dollar) - 17,9 Punkte, 4,2 Assists, 44,2 Prozent FG in 32,6 Minuten pro Partie. © getty 10/41 Tomas Satoransky (Chicago Bulls, Vertrag: 3 Jahre/30 Mio. Dollar) - 9,6 Punkte, 5,3 Assists, 44,6 Prozent FG in 27,1 Minuten pro Partie. © getty 11/41 Thaddeus Young (Chicago Bulls, Vertrag: 3 Jahre/43,6 Mio. Dollar) - 8,8 Punkte, 4,3 Rebounds, 40 Prozent FG in 21,2 Minuten pro Partie. © getty 12/41 J.J. Barea (Dallas Mavericks, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 9,6 Punkte, 2,4 Assists, 46,2 Prozent FG in 13,1 Minuten pro Partie. © getty 13/41 Delon Wright (Dallas Mavericks, Vertrag: 3 Jahre/28,1 Mio. Dollar) - 7,5 Punkte, 3,4 Assists, 48,1 Prozent FG in 21,2 Minuten pro Partie. © getty 14/41 Derrick Rose (Detroit Pistons, Vertrag: 2 Jahre/15 Mio. Dollar) - 15,8 Punkte, 5,7 Assists, 48,5 Prozent FG in 23,5 Minuten pro Partie. © getty 15/41 Markieff Morris (Detroit Pistons, Vertrag: 1 Jahr/6,6 Mio. Dollar) - 10,4 Punkte, 3,7 Rebounds, 47,5 Prozent FG in 22,2 Minuten pro Partie. © getty 16/41 D'Angelo Russell (Golden State Warriors, Vertrag: 4 Jahre/117,3 Mio. Dollar) - 22,3 Punkte, 6,2 Assists, 45 Prozent FG in 30,7 Minuten pro Partie. © getty 17/41 Tyson Chandler (Houston Rockets, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 1,7 Punkte, 2,7 Rebounds, 76,5 Prozent FG in 9 Minuten pro Partie. © getty 18/41 Austin Rivers (Houston Rockets, Vertrag: 2 Jahre/4,5 Mio. Dollar) - 8,4 Punkte, 2,7 Rebounds, 41,4 Prozent FG in 24,9 Minuten pro Partie. © getty 19/41 Malcolm Brogdon (Indiana Pacers, Vertrag: 4 Jahre/85 Mio. Dollar) - 19 Punkte, 7,7 Assists, 47,3 Prozent FG in 31,8 Minuten pro Partie. © getty 20/41 Jeremy Lamb (Indiana Pacers, Vertrag: 3 Jahre/31,5 Mio. Dollar) - 16 Punkte, 5,4 Rebounds, 47,5 Prozent FG in 33 Minuten pro Partie. © getty 21/41 Kawhi Leonard (L.A. Clippers, Vertrag: 3 Jahre/103 Mio. Dollar) - 24,5 Punkte, 7,7 Rebounds, 5,2 Assists, 43,6 Prozent FG in 31,1 Minuten pro Partie. © getty 22/41 Danny Green (Los Angeles Lakers, Vertrag: 2 Jahre/30 Mio. Dollar) - 8 Punkte, 3,6 Rebounds, 42,4 Prozent FG in 25,3 Minuten pro Partie. © getty 23/41 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers, Vertrag: 2 Jahre/16,6 Mio. Dollar) - 7,9 Punkte, 2,1 Rebounds, 45,1 Prozent FG in 23,8 Minuten pro Partie. © getty 24/41 Dwight Howard (Los Angeles Lakers, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 7 Punkte, 7,1 Rebounds, 75 Prozent FG in 19,9 Minuten pro Partie. © getty 25/41 Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies, Vertrag: 3 Jahre/45 Mio. Dollar) - 14,3 Punkte, 9,8 Rebounds, 57,7 Prozent FG in 24,7 Minuten pro Partie. © getty 26/41 Jimmy Butler (Miami Heat, Vertrag: 4 Jahre/140 Mio. Dollar) - 20,5 Punkte, 6,8 Assists, 6,3 Rebounds, 44,4 Prozent FG in 34,2 Minuten pro Partie. © getty 27/41 George Hill (Milwaukee Bucks, Vertrag: 3 Jahre/28,8 Mio. Dollar) - 9,4 Punkte, 3,2 Assists, 53,1 Prozent FG in 21,2 Minuten pro Partie. © getty 28/41 Brook Lopez (Milwaukee Bucks, Vertrag: 4 Jahre/52 Mio. Dollar) - 10,2 Punkte, 4,9 Rebounds, 39,3 Prozent FG in 26,5 Minuten pro Partie. © getty 29/41 J.J. Redick (New Orleans Pelicans, Vertrag: 2 Jahre/26,5 Mio. Dollar) - 15,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 44,3 Prozent FG in 28,7 Minuten pro Partie. © getty 30/41 Marcus Morris (New York Knicks, Vertrag: 1 Jahr/15 Mio. Dollar) - 18,6 Punkte, 5,8 Rebounds, 42,5 Prozent FG in 32,7 Minuten pro Partie. © getty 31/41 Nerlens Noel (Oklahoma City Thunder, Vertrag: 1 Jahr/2 Mio. Dollar) - 7,5 Punkte, 4,7 Rebounds, 64,8 Prozent FG in 18,6 Minuten pro Partie. © getty 32/41 Terrence Ross (Orlando Magic, Vertrag: 4 Jahre/54 Mio. Dollar) - 13 Punkte, 2,9 Rebounds, 41 Prozent FG in 24,1 Minuten pro Partie. © getty 33/41 Al Horford (Philadelphia 76ers, Vertrag: 4 Jahre/109 Mio. Dollar) - 14 Punkte, 6,9 Rebounds, 48,8 Prozent FG in 30,8 Minuten pro Partie. © getty 34/41 James Ennis (Philadelphia 76ers, Vertrag: 2 Jahre/4 Mio. Dollar) - 7,3 Punkte, 3,5 Rebounds, 50,4 Prozent FG in 17,3 Minuten pro Partie. © getty 35/41 Ricky Rubio (Phoenix Suns, Vertrag: 3 Jahre/51 Mio. Dollar) - 12,5 Punkte, 8,9 Assists, 38,5 Prozent FG in 31,5 Minuten pro Partie. © getty 36/41 Mario Hezonja (Portland Trail Blazers, Vertrag: 2 Jahre/3,7 Mio. Dollar) - 4,8 Punkte, 4,4 Rebounds, 35,6 Prozent FG in 17,6 Minuten pro Partie. © getty 37/41 Trevor Ariza (Sacramento Kings, Vertrag: 2 Jahre/25 Mio. Dollar) - 4,9 Punkte, 3,6 Rebounds, 36,1 Prozent FG in 21,7 Minuten pro Partie. © getty 38/41 Harrison Barnes (Sacramento Kings, Vertrag: 4 Jahre/85 Mio. Dollar) - 16,5 Punkte, 5,1 Rebounds, 48 Prozent FG in 35,5 Minuten pro Partie. © getty 39/41 Bojan Bogdanovic (Utah Jazz, Vertrag: 4 Jahre/73,1 Mio. Dollar) - 20,9 Punkte, 4,4 Rebounds, 46,7 Prozent FG in 33,1 Minuten pro Partie. © getty 40/41 Jeff Green (Utah Jazz, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 8,5 Punkte, 2,8 Rebounds, 39,9 Prozent FG in 19,2 Minuten pro Partie. © getty 41/41 Isaiah Thomas (Washington Wizards, Vertrag: 1 Jahr/2,3 Mio. Dollar) - 12,6 Punkte, 5,1 Assists, 44,6 Prozent FG in 24,9 Minuten pro Partie.

NBA Trade-Gerüchte: Jeff Teague angeblich auf dem Markt

Die Minnesota Timberwolves sind offenbar auf der Suche nach einem Abnehmer für Jeff Teague. Das berichtet Jon Krawczynski von The Athletic. Demnach habe die Franchise den Point Guard bereits im Sommer auf dem Markt zur Verfügung gestellt und nun weiterhin Interesse, ihn loszuwerden.

Der Vertrag des 31-Jährigen läuft im Sommer 2020 aus, in dieser Saison bekommt er noch 19 Millionen Dollar überwiesen. In bisher 20 Partien 2019/20 legte Teague im Schnitt 14,1 Punkte und 6,9 Assists auf, zuletzt zeigte seine Formkurve deutlich nach oben.

Offenbar haben die Timberwolves auch die Hoffnungen auf D'Angelo Russell noch nicht aufgegeben. Bereits im Sommer war Minnesota hinter dem Point Guard her, der letztlich aber per Sign-and-Trade im Zuge des Kevin-Durant-Deals zu den Golden State Warriors wechselte.