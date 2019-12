NBA: Trade-Gerüchte - Kevin Love wünscht sich wohl Trade zu den Portland Trail Blazers

Kevin Love gilt als einer der größten Namen auf dem Trademarkt. Der Big Man der Cleveland Cavaliers könnte sich wohl einen Trade zu den Portland Trail Blazers vorstellen. Die Houston Rockets suchen derweil nach Verstärkung auf dem Flügel und sollen ein Auge auf Robert Covington geworfen haben.

Love kann sich wohl Trade nach Portland vorstellen

Kevin Love ist Medienberichten zufolge nicht mehr zufrieden bei den Cleveland Cavaliers, so soll der Power Forward unter anderem einer der Widersacher des neuen Coaches John Beilein sein. Nicht nur deswegen hätten die Cavs kein Problem, den Meisterspieler von 2016 zu traden.

Der inzwischen 31-Jährige befindet sich allerdings erst im ersten Jahr seines neuen Vertrags, der insgesamt vier Jahr läuft und ihm 120,4 Millionen Dollar einbringen wird.

Laut Kevin O'Connor (The Ringer) sind die Portland Trail Blazers die gewünschte Destination für den Big Man, der in Oregon aufwuchs und darum in Cleveland das Jersey mit der Nummer 0 (das O für Oregon) trägt. Ob die Blazers, die in Carmelo Anthony erst kürzlich einen Power Forward bis zum Saisonende verpflichteten, Interesse haben, ist bisher nicht bekannt.

Love spielt bisher eine für seine Verhältnisse schwache Saison. In durchschnittlich 30,2 Minuten legt der Vierer nur 15,6 Punkte und 10,5 Rebounds bei schwachen Quoten von knapp 43 Prozent aus dem Feld auf.

NBA - Diese Spieler können ab dem 15. Dezember getradet werden © getty 1/41 In den NBA-Regularien ist festgeschrieben, dass Spieler, die im Sommer als Free Agents einen neuen Vertrag unterschrieben haben, bis zum 15.12. nicht getradet werden dürfen. SPOX zeigt, welche prominente Namen dann theoretisch zur Verfügung stehen. © getty 2/41 Jabari Parker (Atlanta Hawks, Vertrag: 2 Jahre/13 Mio. Dollar) - 16 Punkte, 6,3 Rebounds, 49,8 Prozent FG in 28 Minuten pro Partie. © getty 3/41 Kemba Walker (Boston Celtics, Vertrag: 4 Jahre/140,8 Mio. Dollar) - 21,8 Punkte, 5 Assists, 41,3 Prozent FG in 32,1 Minuten pro Partie. © getty 4/41 Enes Kanter (Boston Celtics, Vertrag: 2 Jahre/9,8 Mio. Dollar) - 7,4 Punkte, 5,9 Rebounds, 58,8 Prozent FG in 15,8 Minuten pro Partie. © getty 5/41 Daniel Theis (Boston Celtics, Vertrag: 2 Jahre/10 Mio. Dollar) - 6,6 Punkte, 6,7 Rebounds, 1,6 Blocks, 50 Prozent FG in 21,5 Minuten pro Partie. © getty 6/41 Kevin Durant (Brooklyn Nets, Vertrag: 4 Jahre/164,3 Mio. Dollar) - derzeit verletzt (Achillessehnenriss). © getty 7/41 Kyrie Irving (Brooklyn Nets, Vertrag: 4 Jahre/136,5 Mio. Dollar) - 28,5 Punkte, 7,2 Assists, 5,4 Rebounds, 44,4 Prozent FG in 33,8 Minuten pro Partie. © getty 8/41 DeAndre Jordan (Brooklyn Nets, Vertrag: 4 Jahre/39,9 Mio. Dollar) - 8,2 Punkte, 9,4 Rebounds, 69,6 Prozent FG in 21,6 Minuten pro Partie. © getty 9/41 Terry Rozier (Charlotte Hornets, Vertrag: 3 Jahre/56,7 Mio. Dollar) - 17,9 Punkte, 4,2 Assists, 44,2 Prozent FG in 32,6 Minuten pro Partie. © getty 10/41 Tomas Satoransky (Chicago Bulls, Vertrag: 3 Jahre/30 Mio. Dollar) - 9,6 Punkte, 5,3 Assists, 44,6 Prozent FG in 27,1 Minuten pro Partie. © getty 11/41 Thaddeus Young (Chicago Bulls, Vertrag: 3 Jahre/43,6 Mio. Dollar) - 8,8 Punkte, 4,3 Rebounds, 40 Prozent FG in 21,2 Minuten pro Partie. © getty 12/41 J.J. Barea (Dallas Mavericks, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 9,6 Punkte, 2,4 Assists, 46,2 Prozent FG in 13,1 Minuten pro Partie. © getty 13/41 Delon Wright (Dallas Mavericks, Vertrag: 3 Jahre/28,1 Mio. Dollar) - 7,5 Punkte, 3,4 Assists, 48,1 Prozent FG in 21,2 Minuten pro Partie. © getty 14/41 Derrick Rose (Detroit Pistons, Vertrag: 2 Jahre/15 Mio. Dollar) - 15,8 Punkte, 5,7 Assists, 48,5 Prozent FG in 23,5 Minuten pro Partie. © getty 15/41 Markieff Morris (Detroit Pistons, Vertrag: 1 Jahr/6,6 Mio. Dollar) - 10,4 Punkte, 3,7 Rebounds, 47,5 Prozent FG in 22,2 Minuten pro Partie. © getty 16/41 D'Angelo Russell (Golden State Warriors, Vertrag: 4 Jahre/117,3 Mio. Dollar) - 22,3 Punkte, 6,2 Assists, 45 Prozent FG in 30,7 Minuten pro Partie. © getty 17/41 Tyson Chandler (Houston Rockets, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 1,7 Punkte, 2,7 Rebounds, 76,5 Prozent FG in 9 Minuten pro Partie. © getty 18/41 Austin Rivers (Houston Rockets, Vertrag: 2 Jahre/4,5 Mio. Dollar) - 8,4 Punkte, 2,7 Rebounds, 41,4 Prozent FG in 24,9 Minuten pro Partie. © getty 19/41 Malcolm Brogdon (Indiana Pacers, Vertrag: 4 Jahre/85 Mio. Dollar) - 19 Punkte, 7,7 Assists, 47,3 Prozent FG in 31,8 Minuten pro Partie. © getty 20/41 Jeremy Lamb (Indiana Pacers, Vertrag: 3 Jahre/31,5 Mio. Dollar) - 16 Punkte, 5,4 Rebounds, 47,5 Prozent FG in 33 Minuten pro Partie. © getty 21/41 Kawhi Leonard (L.A. Clippers, Vertrag: 3 Jahre/103 Mio. Dollar) - 24,5 Punkte, 7,7 Rebounds, 5,2 Assists, 43,6 Prozent FG in 31,1 Minuten pro Partie. © getty 22/41 Danny Green (Los Angeles Lakers, Vertrag: 2 Jahre/30 Mio. Dollar) - 8 Punkte, 3,6 Rebounds, 42,4 Prozent FG in 25,3 Minuten pro Partie. © getty 23/41 Kentavious Caldwell-Pope (Los Angeles Lakers, Vertrag: 2 Jahre/16,6 Mio. Dollar) - 7,9 Punkte, 2,1 Rebounds, 45,1 Prozent FG in 23,8 Minuten pro Partie. © getty 24/41 Dwight Howard (Los Angeles Lakers, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 7 Punkte, 7,1 Rebounds, 75 Prozent FG in 19,9 Minuten pro Partie. © getty 25/41 Jonas Valanciunas (Memphis Grizzlies, Vertrag: 3 Jahre/45 Mio. Dollar) - 14,3 Punkte, 9,8 Rebounds, 57,7 Prozent FG in 24,7 Minuten pro Partie. © getty 26/41 Jimmy Butler (Miami Heat, Vertrag: 4 Jahre/140 Mio. Dollar) - 20,5 Punkte, 6,8 Assists, 6,3 Rebounds, 44,4 Prozent FG in 34,2 Minuten pro Partie. © getty 27/41 George Hill (Milwaukee Bucks, Vertrag: 3 Jahre/28,8 Mio. Dollar) - 9,4 Punkte, 3,2 Assists, 53,1 Prozent FG in 21,2 Minuten pro Partie. © getty 28/41 Brook Lopez (Milwaukee Bucks, Vertrag: 4 Jahre/52 Mio. Dollar) - 10,2 Punkte, 4,9 Rebounds, 39,3 Prozent FG in 26,5 Minuten pro Partie. © getty 29/41 J.J. Redick (New Orleans Pelicans, Vertrag: 2 Jahre/26,5 Mio. Dollar) - 15,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 44,3 Prozent FG in 28,7 Minuten pro Partie. © getty 30/41 Marcus Morris (New York Knicks, Vertrag: 1 Jahr/15 Mio. Dollar) - 18,6 Punkte, 5,8 Rebounds, 42,5 Prozent FG in 32,7 Minuten pro Partie. © getty 31/41 Nerlens Noel (Oklahoma City Thunder, Vertrag: 1 Jahr/2 Mio. Dollar) - 7,5 Punkte, 4,7 Rebounds, 64,8 Prozent FG in 18,6 Minuten pro Partie. © getty 32/41 Terrence Ross (Orlando Magic, Vertrag: 4 Jahre/54 Mio. Dollar) - 13 Punkte, 2,9 Rebounds, 41 Prozent FG in 24,1 Minuten pro Partie. © getty 33/41 Al Horford (Philadelphia 76ers, Vertrag: 4 Jahre/109 Mio. Dollar) - 14 Punkte, 6,9 Rebounds, 48,8 Prozent FG in 30,8 Minuten pro Partie. © getty 34/41 James Ennis (Philadelphia 76ers, Vertrag: 2 Jahre/4 Mio. Dollar) - 7,3 Punkte, 3,5 Rebounds, 50,4 Prozent FG in 17,3 Minuten pro Partie. © getty 35/41 Ricky Rubio (Phoenix Suns, Vertrag: 3 Jahre/51 Mio. Dollar) - 12,5 Punkte, 8,9 Assists, 38,5 Prozent FG in 31,5 Minuten pro Partie. © getty 36/41 Mario Hezonja (Portland Trail Blazers, Vertrag: 2 Jahre/3,7 Mio. Dollar) - 4,8 Punkte, 4,4 Rebounds, 35,6 Prozent FG in 17,6 Minuten pro Partie. © getty 37/41 Trevor Ariza (Sacramento Kings, Vertrag: 2 Jahre/25 Mio. Dollar) - 4,9 Punkte, 3,6 Rebounds, 36,1 Prozent FG in 21,7 Minuten pro Partie. © getty 38/41 Harrison Barnes (Sacramento Kings, Vertrag: 4 Jahre/85 Mio. Dollar) - 16,5 Punkte, 5,1 Rebounds, 48 Prozent FG in 35,5 Minuten pro Partie. © getty 39/41 Bojan Bogdanovic (Utah Jazz, Vertrag: 4 Jahre/73,1 Mio. Dollar) - 20,9 Punkte, 4,4 Rebounds, 46,7 Prozent FG in 33,1 Minuten pro Partie. © getty 40/41 Jeff Green (Utah Jazz, Vertrag: 1 Jahr/2,6 Mio. Dollar) - 8,5 Punkte, 2,8 Rebounds, 39,9 Prozent FG in 19,2 Minuten pro Partie. © getty 41/41 Isaiah Thomas (Washington Wizards, Vertrag: 1 Jahr/2,3 Mio. Dollar) - 12,6 Punkte, 5,1 Assists, 44,6 Prozent FG in 24,9 Minuten pro Partie.

Houston Rockets mit Interesse an Robert Covington

Eines der umtriebigsten Teams sind seit jeher die Houston Rockets. General Manager Daryl Morey ist gemäß mehreren Medienberichten auf der Suche nach einem neuen Flügelspieler, der Fokus soll sich laut O'Connor auf Robert Covington gerichtet haben.

Der 28-Jährige begann seine NBA-Karriere in Houston, machte 2013/14 aber nur sieben Spiele für die Texaner, bevor ihm bei den Philadelphia 76ers der Durchbruch gelang. Im Gegensatz zu Love besitzt Covington einen sehr moderaten Vertrag, bis 2022 kassiert der Forward durchschnittlich 11,7 Millionen pro Jahr.

Als 3-and-D-Spieler dürfte Covington innerhalb der Liga großes Interesse wecken, weswegen sich die Wolves in einer guten Position befinden. Sie haben schließlich keine Not, den Defensivspezialisten abzugeben, da Minnesota in dieser Saison wieder voll im Rennen um die Playoffs ist.

In bisher 22 Spielen hatte der Flügelspieler daran seinen Anteil. Covington legt pro Spiel 12,5 Punkte sowie 5,3 Rebounds auf und trifft solide 37 Prozent aus der Distanz.