NBA - Dennis Schröder bei den Oklahoma City Thunder: Er will doch nur spielen

Die Oklahoma City Thunder haben sechs der vergangenen neun Spiele gewonnen und sich damit in Schlagdistanz auf die Playoff-Plätze im Westen herangerobbt. Einen großen Anteil daran hat Guard Dennis Schröder, der sich derzeit so stark wie lange nicht mehr präsentiert.

Die Situation in Oklahoma City ist in der NBA relativ einzigartig. Die Thunder befinden sich eigentlich mitten im Rebuild, sind dafür aber auf dem Papier viel zu gut besetzt. Mit Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari und Stevens Adams starten vier Spieler, die allesamt All-Star-Potenzial haben - und Dennis Schröder ist kein zu unterschätzender Kandidat für den Award als Sixth Man of the Year.

Dieses Team steht mit elf Siegen bei 13 Niederlagen auf dem neunten Platz in der Western Conference, gleichauf mit den Kings (Platz 7) und Suns (Platz 8). Dennoch haben die Verantwortlichen zuletzt klar gemacht, dass man bereit sei, das Team auseinanderzubrechen.

Die Stars könnten abgegeben werden, um im Gegenzug auch langfrisitge, teure Verträge aufzunehmen, die mit Draft-Picks und jungen Talenten schmackhaft gemacht werden. Diese ungewisse Zukunft für einen Großteil des Kaders sorgt beim Team von Head Coach Billy Donovan für Gedankenlosigkeit - im positiven Sinne.

NBA: Oklahoma City setzt auf Dennis Schröder

"Wir zocken einfachen", konstatierte CP3 nach dem deutlichen Sieg über die Utah Jazz am Dienstag. "Ich denke, wir haben gerade einfach Spaß. Natürlich ist es schön, zu gewinnen, aber am Ende des Tages ist es gut, dass wir uns gegenseitig anfeuern und alle zusammenhalten."

Besonders einer hat dabei richtig Spaß: Dennis Schröder. Der Deutsche scheint den Frust der verpatzten WM endlich abgelegt zu haben und dreht seit Anfang Dezember richtig auf. Er kommt über die bisherigen sechs Spiele in diesem Monat auf einen Punkteschnitt von 20,8 Zählern und trifft dabei vor allem von Downtown richtig stark (43,3 Prozent). Die Bilanz der Thunder in diesen Spielen: 4-2. Das freut auch Donovan.

"Wir wollen, dass er mit Selbstvertrauen spielt. Das Team glaubt an ihn. Ich glaube an ihn", sagte der OKC-Coach, nachdem Schröder gegen Utah mit 27 Zählern bester Scorer des Teams war - genau wie zwei Tage später gegen die Kings. Dass er dabei so wenige Assists auflegt (3,5 im Schnitt) wie seit seiner Rookie-Saison nicht mehr, ist bezeichnend für die neue Rolle von DS17.

NBA: ESPN Real Plus-Minus: Tops, Flops und die Deutschen © getty 1/48 Die ersten Wochen sind gespielt und die Sample Size wird langsam größer. ESPN hat nun seine Statistik zu Real Plus-Minus der laufenden Saison veröffentlicht. Hier sind die bisherigen Tops und Flops der Spielzeit. Dazu gibt es die Zahlen aller Deutschen. © getty 2/48 Doch zunächst einmal: Was ist eigentlich RPM? Einfach heruntergebrochen ist dies der durchschnittliche Einfluss eines Spielers auf sein Team pro 100 Offensiv- und 100 Defensiv-Ballbesitze. © getty 3/48 DIE DEUTSCHEN (und der Österreicher) - Platz 217: Isaiah Hartenstein (Houston Rockets): -0,11. © getty 4/48 Platz 147: Maxi Kleber (Dallas Mavericks): 0,61. © getty 5/48 Platz 135: Moritz Wagner (Washington Wizards): 0,80. © getty 6/48 Platz 84: Isaac Bonga (Washington Wizards): 1,62. © getty 7/48 Platz 68: Jakob Pöltl (San Antonio Spurs): 2,06. © getty 8/48 Platz 40: Daniel Theis (Boston Celtics): 2,65. © getty 9/48 DIE FLOP 20 - Platz 412: Nicolo Melli (New Orleans Pelicans): -2,64. © getty 10/48 Platz 413: Luke Kornet (Chicago Bulls): -2,65. © getty 11/48 Platz 414: Glenn Robinson III (Golden State Warriors): -2,73. © getty 12/48 Platz 415: Udonis Haslem (Miami Heat): -2,85. © getty 13/48 Platz 416: Khem Birch (Orlando Magic): -2,90. © getty 14/48 Platz 417: Cam Reddish (Atlanta Hawks): -2,91. © getty 15/48 Platz 418: Anfernee Simons (Portland Trail Blazers): -3,02. © getty 16/48 Platz 419: Dzanan Musa (Brooklyn Nets): -3,10. © getty 17/48 Platz 420: DeAndre’ Bembry (Atlanta Hawks): -3,10. © getty 18/48 Platz 421: Drew Eubanks (San Antonio Spurs): -3,13. © getty 19/48 Platz 422: Frank Jackson (New Orleans Pelicans): -3,18. © getty 20/48 Platz 423: Treveon Graham (Minnesota Timberwolves): -3,57. © getty 21/48 Platz 424: Dennis Smith Jr. (New York Knicks): -3,90. © getty 22/48 Platz 425: Thon Maker (Detroit Pistons): -4,05. © getty 23/48 Platz 426: Rui Hachimura (Washington Wizards): -4,13. © getty 24/48 Platz 427: Darius Garland (Cleveland Cavaliers): -4,31. © getty 25/48 Platz 428: Anthony Tolliver (Portland Trail Blazers): -4,65. © getty 26/48 Platz 429: Kevin Porter Jr. (Cleveland Cavaliers): -4,70. © getty 27/48 Platz 430: Kevin Knox (New York Knicks): -4,91. © getty 28/48 Platz 431: Miles Bridges (Charlotte Hornets): -6,98. © getty 29/48 DIE TOP 20 - Platz 20: Patty Mills (San Antonio Spurs): 3,50 © getty 30/48 Platz 19: Ricky Rubio (Phoenix Suns): 3,50. © getty 31/48 Platz 18: Jalen Brunson (Dallas Mavericks): 3,51. © getty 32/48 Platz 17: Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder): 3,53. © getty 33/48 Platz 16: Tobias Harris (Philadelphia 76ers): 3,64. © getty 34/48 Platz 15: Luka Doncic (Dallas Mavericks): 3,74. © getty 35/48 Platz 14: Ben Simmons (Philadelphia 76ers): 3,85. © getty 36/48 Platz 13: Donte DiVincenzo (Milwaukee Bucks): 3,94. © getty 37/48 Platz 12: C.J. McCollum (Portland Trail Blazers): 4,04. © getty 38/48 Platz 11: Jimmy Butler (Miami Heat): 4,63. © getty 39/48 Platz 10: Paul Millsap (Denver Nuggets): 4,73. © getty 40/48 Platz 9: Pascal Siakam (Toronto Raptors): 5,11. © getty 41/48 Platz 8: Will Barton (Denver Nuggets): 5,40. © getty 42/48 Platz 7: Denzel Valentine (Chicago Bulls): 5,76. © getty 43/48 Platz 6: Paul George (L.A. Clippers): 5,87. © getty 44/48 Platz 5: Jayson Tatum (Boston Celtics): 5,90. © getty 45/48 Platz 4: Kawhi Leonard (L.A. Clippers): 6,07. © getty 46/48 Platz 3: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 6,67. © getty 47/48 Platz 2: James Harden (Houston Rockets): 7,17. © getty 48/48 Platz 1: LeBron James (Los Angeles Lakers): 10,18.

Dennis Schröder hat sich an neues Spielsystem angepasst

Im Gegensatz zu Atlanta-Zeiten, als der 26-Jährige als primärer Ballhandler den Spalding nur ungern aus der Hand gab (87 Touches pro Spiel 2017/18), hat er bei OKC nun gar keine andere Wahl. In der vergangenen Saison gab es neben Russell Westbrook (91,1 Touches pro Spiel) und Paul George (59,7 Touches) schlichtweg weniger freie Possessions für Schröder (55,2 Touches), in dieser Saison verteilt sich die Last auf mehreren Schultern.

Das Guard-Trio um DS17, Paul und Gilgeous-Alexander teilt die Aufgabe des balldominanten Spielers unter sich auf (alle zwischen 61 und 72 Touches), wobei Schröder vor allem als Shooter zum Einsatz kommt und sich Off-Ball bewegt - mit Erfolg. In den 128 Minuten, die drei Guards in dieser Saison zusammen auf dem Court stehen, legen sie ein überragendes Net-Rating von +25,2 auf, Platz zwölf in der Liga.

"Ich glaube, ich habe es verstanden", gab Schröder kürzlich zu Protokoll. "Ich will dem Team einfach helfen, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, ich habe mich angepasst. Wir haben ein neues System, jeder berührt den Ball öfters und das Ball-Movement ist besser."

Dennis Schröder: Effizient wie noch nie zuvor

Vor allem von Westbrook und Point God CP3 hat der Deutsche dabei stark profitiert. "Mit Chris Paul haben wir einen Anführer, der viel mit uns spricht", führte Schröder weiter aus und erklärte, dass er auch in der Vorsaison viel von seinem damaligen Backcourt-Partner gelernt habe: "Einfach wie er jeden Tag angeht, sein Rhythmus, was er auf und abseits des Courts macht, das ist fantastisch."

Während Schröder in den vergangenen Jahren noch deutlich mehr für seinen Punkte arbeiten musste, profitiert er diese Saison von der Übersicht seiner Teamkollegen. Um das mit Zahlen zu unterlegen: 2017/18 (letzte Hawks-Saison) waren noch 75 Prozent seiner Würfe unassistiert, 18/19 waren es 66 Prozent, in dieser Saison sind es "nur noch" 56 Prozent. Seine Feldwurfquote ist dabei so hoch wie noch nie (46 Prozent), gleiches gilt für seine True-Shooting-Percentage (54,6 Prozent) und auch die Anzahl an (unnötig) schweren Abschlüssen hat sich merklich reduziert.

Durch diese Entlastung in der Offensive kann sich der Deutsche zudem mehr auf die defensiven Aufgaben konzentrieren. Er legt derzeit Career-Highs in Rebounds sowie Blocks auf, das ESPN Real Plus-Minus (3,36, Platz 19 ligaweit) spricht für ihn, auch das Defensive Rating (100,2) ist das zweibeste seiner Karriere, nur getoppt von der Saison 2016/17, als die Hawks ohnehin eine der besten Verteidigungen der gesamten Liga stellten. Natürlich sind all diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, eine positive Tendenz ist aber klar zu erkennen.

Dennis Schröder: Zukunft bei den Oklahoma City Thunder?

Wie es um die Zukunft von Schröder in Oklahoma City bestellt ist, lässt sich aber auch aus dem tiefsten Zahlensalat nicht herauslesen. Wenn am 15. Dezember die im Sommer verpflichteten Free Agents getradet werden dürfen, wird sich der ein oder andere Thunder-Spieler schon bald in einem neuen Team wiederfinden.

Ob das bei Schröder der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt gab es immer mal wieder Gerüchte um ein Interesse der New York Knicks, auch die Orlando Magic und Minnesota Timberwolves sind generell realistische Optionen. Sicher ist zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nur, dass Schröder seinen Marktwert mit zuletzt guten Leistungen nach oben getrieben hat, alles andere liegt in der Hand von Sam Presti und Co.

"Kontrolliere, was du kontrollieren kannst und zock einfach weiter", meinte auch Veteran Paul, der vor der Saison eher aus Versehen bei den Thunder strandete und jetzt das Beste aus seiner Situation macht. "Diese Dinge kannst du nicht kontrollieren, aber was wir kontrollieren können, ist wie wir jede Nacht spielen." Das nimmt sich ganz offensichtlich auch Schröder zu Herzen.

Dennis Schröders Statistiken in der Saison 2019-20