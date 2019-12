NBA: Luka Doncic von den Dallas Mavericks unterschreibt wohl Schuhvertrag bei Jordan Brand

Luka Doncic von den Dallas Mavericks ist der wohl dickste Fisch, der noch keinen Schuhvertrag in der NBA besitzt. Das wird sich wohl bald ändern, laut übereinstimmenden Medienberichten hat Jordan Brand das Rennen um den amtierenden Rookie of the Year gewonnen.

Das berichten Shams Charania und Tim Cato von The Athletic. Demnach nähern sich die beiden Parteien einer Einigung und wird Doncic jede Menge Geld in die Kassen spülen. Über die genauen Konditionen ist jedoch noch nichts bekannt, Nick DePaula und Tim MacMahon (beide ESPN) berichten aber, dass der Deal über fünf Jahre laufen soll.

Doncic ist nun bereits seit über drei Monaten ohne Schuhvertrag, nachdem sein Vertrag mit Nike, welchen er noch zu Zeiten von Real Madrid unterschrieben hatte, ausgelaufen ist. In der Zwischenzeit lief der Mavs-Star immer wieder mit anderen Schuhen diverser Ausrüster auf. Neben Jordan sollen auch Puma und Under Armour ihr Interesse hinterlegt, aber letztlich den Kürzeren gezogen haben.

Für Jordan Brand ist es ein weiterer Coup, nachdem man im Sommer bereits Nr.1-Pick Zion Williamson für sich gewinnen konnte. Der Forward der New Orleans Pelicans soll sogar für insgesamt sieben Jahre unterschrieben haben und rund 75 Millionen Dollar dafür kassieren.