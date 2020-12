MLB: Die Baseball-Legenden-Storys auf SPOX im Überblick

Die MLB brachte zahlreiche Legenden hervor, von denen einige erst in den vergangenen paar Jahren in die Hall of Fame aufgenommen wurden. SPOX erzählt ihre Geschichten.

MLB: Legendenstorys im Überblick

Roberto Clemente

Pirates-Legende Roberto Clemente: Der Stolz Puerto Ricos

Lou Gehrig

Yankees-Legende Lou Gehrig: Das Iron Horse der Murderer's Row

Ken Griffey Jr.

Legende Ken Griffey Jr. im Porträt: Retter der Emerald City

Vladimir Guerrero

Vladimir Guerrero - Best of both Worlds

Derek Jeter

Hall-of-Famer Derek Jeter - Ein Mann für besondere Momente

Randy Johnson

Randy Johnson im Porträt: Der Letzte seiner Art

Cal Ripken Jr.

Cal Ripkens Streak: 2.632 Spiele in Serie für die Baltimore Orioles

Mariano Rivera

Mariano Rivera geht in die Hall of Fame - Enter Sandman!

Jackie Robinson

Legende Jackie Robinson: Die Revolution der 42

Babe Ruth

Baseball-Legende Babe Ruth: Der Vater von Michael Jordan

Mike Trout

Vielleicht der Beste überhaupt

© spox

MLB: Große Geschichten des Baseballs

Boston Red Sox vs. New York Yankees

Die größte Rivalität Amerikas

Die Geschichte des Baseball von 1846 bis heute

Ein Sport als Symbol für Amerika