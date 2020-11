Meisterparty mit Corona: Keine Strafe für MLB-Champion Turner

Baseballprofi Justin Turner von MLB-Champion Los Angeles Dodgers wird wegen der Teilnahme an der Meisterfeier des Klubs nach dem entscheidenden Sieg in der Finalserie trotz eines positiven Coronatests nicht bestraft. Das gab Rob Manfred, Boss der Major League Baseball, am Freitag bekannt.

Turner war im achten Inning des sechsten Duells gegen die Tampa Bay Rays (3:1) aufgrund eines kurz zuvor bekannt gewordenen positiven Testergebnisses aus dem Spiel genommen werden. Bei den Feierlichkeiten danach war der Third Baseman allerdings wieder auf dem Feld und trug zum Teil keine Maske.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet, und die Liga kritisierte, Turner habe "mit Nachdruck" die Sicherheitsprotokolle ignoriert. Doch nun wurde der Profi verschont, da ihn seine Teamkollegen "aktiv aufgefordert" hätten, für ein Foto rauszukommen. Die Dodgers gewannen die Serie 4:2 und holten ihren siebten Meistertitel.

"Viele Teammitglieder waren der Meinung, dass sie ohnehin schon Kontakt zu Herrn Turner hatten und waren bereit, das zusätzliche Risiko auf sich zu nehmen", so Manfred. Turner entschuldigte sich für den Vorfall.