MLB World Series: Modus, Teilnehmer, Rekorde und wo das Finale im Livestream läuft

Die World Series ist die Finalserie jeder MLB-Saison. In der Saison 2018 holten sich die Boston Red Sox den Titel gegen die Los Angeles Dodgers, die wie schon im Vorjahr im Fall Classic mit leeren Händen dastanden. SPOX erklärt den Modus, die Rekordchampions und wo es das Finale im Livestream zu sehen gibt.

MLB: Wann findet die World Series 2019 statt?

Die World Series findet traditionell gegen Ende Oktober statt. Die World Series 2019 soll am 22. Oktober starten, ein mögliches Game 7 ist auf den 30. Oktober datiert. Die erste World Series wurde im Übrigen im Jahr 1903 ausgetragen.

Die Termine der World Series 2019

Datum Uhrzeit Spiel 22. Oktober TBD Spiel 1 23. Oktober TBD Spiel 2 25. Oktober TBD Spiel 3 26. Oktober TBD Spiel 4 27. Oktober TBD Spiel 5 29. Oktober TBD Spiel 6 30. Oktober TBD Spiel 7

World Series: Der Modus des MLB-Finals

Die Finalserie der MLB-Playoffs wird als World Series bezeichnet. Der Sieger der American League trifft auf den Champion aus der National League, gespielt wird im Modus Best-of-Seven-Format. Ein Finalist benötigt also vier Siege, um sich zum neuen World Champion zu krönen.

Geschieht dies vor dem entscheidenden Game 7, sind die restlichen Partien überflüssig und werden nicht ausgespielt. Das Team mit der besseren Bilanz in der Regular Season hat in den Spielen 1 und 2 sowie in den möglichen Spielen 6 und 7 Heimrecht. Die andere Franchise ist dafür in Game 3, 4 und 5 Gastgeber.

Livestream: Wo ist die World Series zu sehen?

Das Streaming-Portal DAZN zeigt auch 2019 wieder alle Spiele der World Series live, on-demand und mit deutschem Kommentar. Darüber hinaus präsentiert DAZN einen 24/7-Livestream vom MLB Network.

Zudem überträgt auch MLB.TV, der kostenpflichtige Streaming-Service der Liga, die World Series live.

So lief die World Series 2018

Datum Uhrzeit Spiel Ergebnis 24. Oktober 2.09 Uhr Boston Red Sox - Los Angeles Dodgers, Spiel 1 8:4 25. Oktober 2.09 Uhr Boston Red Sox - Los Angeles Dodgers, Spiel 2 4:2 27. Oktober 2.09 Uhr Los Angeles Dodgers - Boston Red Sox, Spiel 3 3:2 (18 Inn.) 28. Oktober 2.09 Uhr Los Angeles Dodgers - Boston Red Sox, Spiel 4 6:9 29. Oktober 1.15 Uhr Los Angeles Dodgers - Boston Red Sox, Spiel 5 1:5

Die Rekordchampions der MLB

Team Anzahl Titel Finals Letzter Titel New York Yankees 27 40 2009 St. Louis Cardinals 11 19 2011 Oakland Athletics 9 14 1989 Boston Red Sox 9 13 2018 San Francisco Giants 8 20 2013 Los Angeles Dodgers 6 20 1988 Cincinnati Reds 5 9 1990 Pittsburgh Pirates 5 7 1979

