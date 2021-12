US-Sport in Nöten: Zahl der Coronafälle nimmt rasch zu

Die amerikanischen Top-Profiligen im Eishockey, Basketball und Football geraten nach einer rasant wachsenden Zahl positiver Coronatests in immer größere Nöte.

Am Dienstag musste die NHL Partie zwischen den Carolina Hurricanes und Minnesota Wild abgesagt werden, nachdem vier weitere Eishockeyspieler der "Canes" ins Corona-Protokoll aufgenommen worden waren.

Zuvor waren bereits die Spiele der Calgary Flames bis Ende der Woche ausgesetzt worden, nachdem es im Zusammenhang mit der Partie gegen die Boston Bruins am Samstag mehrere Coronafälle unter den Spielern gegeben hatte. Am Dienstag wurden auch die Bruins-Profis Brad Marchand und Craig Smith ins COVID-Protokoll aufgenommen, Bostons kommende Spiele geraten damit ebenfalls in Gefahr.

Da auch andere Teams wie die New York Islanders (Mathew Barzal) und Colorado Avalanche (Devon Toews) am Dienstag im Zusammenhang mit Corona auf die Ausfall-Liste gerieten, droht weiteren Begegnungen die Absetzung. Mit zunehmenden Spielausfällen könnte der enge Terminkalender nicht mehr haltbar sein und womöglich sogar die Spielpause während Olympia in Peking infrage gestellt werden.

Auch die Basketball-Liga NBA und die Football-Liga NFL werden von der Coronawelle überrollt. Die Los Angeles Lakers mussten am Dienstag ihr Training absagen, nachdem Basketballer Talen Horton-Tucker positiv getestet worden war. Beim Ost-Spitzenteam Brooklyn Nets gerieten gleich fünf Spieler ins Corona-Protokoll und fallen vorerst aus, darunter die früheren Allstars LaMarcus Aldridge und Paul Milsapp.

In der NFL, wo derzeit die entscheidende Saisonphase im Kampf um die Play-off-Plätze läuft, setzten die Cleveland Browns gleich acht Spieler auf die Coronaliste. Alleine am Montag hatte die Liga 37 Coronafälle vermeldet.