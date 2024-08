Vier Siege aus fünf Spielen: 3x3-Basketballerinnen stehen vor Einzug in K.o.-Runde

Dem Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gelang beim 18:15 gegen China am Freitagmorgen der vierte Sieg im fünften Spiel, bereits am Abend kann das DBB-Team vorzeitig sein Ticket für die K.o.-Runde lösen.

Ab 21.30 Uhr spielt das Quartett um Topscorerin Marie Reichert (7 Punkte), Sonja Greinacher, Svenja Brunckhorst und Elisa Mevius auf dem Place de la Concorde im Herzen von Paris gegen Frankreich. Die Partie gegen den Gastgeber sei ein "absolutes Highlight-Spiel, auf das wir uns alle freuen", hatte Brunckhorst am Donnerstag gesagt.

Ihr letztes Gruppenspiel bestreiten die Basketballerinnen am Samstag (18.00 Uhr) gegen Spanien. In der Gruppenphase treten alle acht qualifizierten Mannschaften einmal gegeneinander an. Die beiden Gruppenbesten kommen direkt ins Halbfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs erreichen die Play-ins. Nur die zwei schwächsten Mannschaften scheiden aus.