"Menschenverachtende Sch****": Olympiasiegerin attackiert Comedian Luke Mockridge nach geschmacklosem Witz über Paralympics

Der 35-jährige Mockridge hatte im Podcast "Die Deutschen" zuvor verstörende Aussagen zu den Paralympics getätigt. "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen", sagte der Comedian dort.

Wenig später legte er dann nach: "Ich rede auch über die Paralympics in meiner Show. Ich find das ja toll. Tolles Event für Inklusion. Aber das ist schon abgefahren. Der Erste, der ein anderes Land angerufen hat und gesagt hat: 'Hey, du kennst doch die Olympischen Spiele. Ich habe eine ähnliche Idee. Ihr habt doch auch Behinderte in eurem Land, oder? Sollen wir mal gucken, wer Schnellere hat?'"

Vogel, die bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 zweimal Gold und einmal Bronze im Bahnrad gewonnen hatte und seit einem Trainingsunfall im Juni 2018 querschnittsgelähmt ist, teilte das entsprechende Video auf ihrem Instagram-Account und verurteilte Mockridges Aussagen aufs Schärfste.

"Es ist unfassbar, dass es immer noch Menschen gibt, die so eine menschenverachtende Sch**** von sich geben und behinderte Menschen einfach so niedermachen", schrieb die 33-Jährige in ihrer Story.