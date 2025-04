Auch gegen Angers leisten sich die Pariser keinen Ausrutscher - und dürfen nun schon den nächsten Meistertitel feiern.

Topklub Paris Saint-Germain ist zum 13. Mal französischer Meister. Das Starensemble von Trainer Luis Enrique besiegte am Samstag Angers SCO mit 1:0 (0:0) und kann an den letzten sechs Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Für PSG ist es die elfte Meisterschaft in den vergangenen 13 Jahren.