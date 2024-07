Olympia, News und Gerüchte: Perfekte Auslosung für Alexander Zverev - erster Weltrekord in Paris

© getty

Olympia, News: Hammerlos für Angelique Kerber - Glück für Alexander Zverev

Hammerlos für Angelique Kerber bei ihrem Abschied, Glück für Alexander Zverev auf seiner Mission Olympiagold 2.0. Die deutschen Tennisstars stehen bei den Olympischen Spielen vor völlig unterschiedlichen Auftakt-Aufgaben. Das ergab die Auslosung der Wettbewerbe am Donnerstag in Paris.

Kerber, die bei der "Draw-Zeremonie" persönlich vor Ort war, spielt in der ersten Runde gegen die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka aus Japan. Es könnte das letzte Einzelmatch ihrer Laufbahn werden. Die Kielerin hatte unmittelbar vor Beginn der Auslosung mitgeteilt, ihre Karriere nach den Spielen von Paris beenden zu wollen. "Für mich ist es ein ganz spezielles Turnier. Ich will die Zeit hier genießen," sagte sie.

Für Zverev, der sich in Tokio 2021 zum Olympiasieger gekrönt hatte, geht es auf seinem Weg zum erhofften zweiten Titel zunächst gegen den ungesetzten Spanier Jaume Munar, auch in den weiteren Runden fehlen die ganz großen Namen in Zverevs Bereich. Erst im Halbfinale würde er auf den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic (Serbien) treffen, Topfavorit Carlos Alcaraz (Spanien) würde erst im Finale warten.

Nach dem Aus von Australian-Open-Sieger Jannik Sinner (Italien) ist der Weltranglistenvierte aus Hamburg im Turnier auf der Anlage von Roland Garros auf Position drei gesetzt. Sechs Siege werden zum Titel benötigt, die Siegerinnen und Sieger werden am mittleren Wochenende der Spiele gekrönt. Rafael Nadal trifft auf seiner Abschiedstournee auf Marton Fucsovics aus Ungarn - in Runde zwei könnte es aber bereits zum Duell der zwei erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte gegen Djokovic kommen.

Zverev geht zudem im Mixed-Doppel gemeinsam mit Spezialistin Laura Siegemund als an Nummer eins gesetztes Duo an den Start. Auch viele weitere deutsche Profis sind in mehreren Wettbewerben aktiv. So auch Jan-Lennard Struff, der bei der Auslosung im Einzel allerdings deutlich weniger Glück hatte - auf den Warsteiner wartet zum Auftakt ein Duell mit dem an Position sechs gesetzten Australier Alex de Minaur.

Die Erstrunden-Matches der deutschen Profis in der Übersicht:

Männer Einzel:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) - Jaume Munar (Spanien)

Jan-Lennard Struff (Warstein) - Alex de Minaur (Australien/Nr. 6)

Dominik Koepfer (Furtwangen) - Milos Raonic (Kanada)

Maximilian Marterer (Nürnberg) - Dusan Lajovic (Serbien)

Frauen Einzel:

Laura Siegemund (Metzingen) - Danielle Collins (USA/Nr. 8)

Angelique Kerber (Kiel) - Naomi Osaka (Japan)

Tamara Korpatsch (Hamburg) - Xinyu Wang (China)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) - Maria Carle (Argentinien)

Männer Doppel:

Kevin Krawietz/Tim Pütz (Coburg/Frankfurt/Nr. 2) - Daniil Medwedew/Roman Safiullin

Struff/Koepfer - Nikola Mektic/Mate Pavic (Kroatien/Nr. 7)

Frauen Doppel:

Kerber/Siegemund - Katie Boulter/Heather Watson (Großbritannien)

Korpatsch/Maria - Carle/Nadia Podoroska (Argentinien)

Mixed:

Zverev/Siegemund (Nr. 1) - Katerina Siniakova/Tomas Machac (Tschechien)