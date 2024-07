"Zwei Jahre Hölle" und deutscher Goldrausch: Der Medaillencheck zu den Olympischen Spielen

© getty

Fangen wir mit unseren Freiwasser-Assen an: Florian Wellbrock ist über die 10km Titelverteidiger, Leonie Beck gewann bei den letzten Welt- und Europameisterschaften jeweils Gold. Insofern könnte es in Paris sogar einen deutschen Doppelsieg geben - wenn da nicht die unberechenbare Plörre wäre, die durch die Stadt fließt. Über 100 Jahre war das Schwimmen in der Seine verboten, aber für die Spiele wurden 1,4 Milliarden Euro in die Hand genommen, um sauber zu machen. Jetzt muss jeden Tag die Wasserqualität gemessen werden, die über die Durchführung der Wettkämpfe entscheidet. Im dümmsten Fall geht es am Schlusstag ins Becken der Ruderer.

Im Becken sind ebenfalls Medaillen möglich, das war ja bei den letzten Spielen nicht immer so. Um es mit Wellbrock zu sagen: "Es macht sehr viel Spaß, dass man in den Medien nicht mehr der einzige ist, der Medaillen gewinnen soll und muss." Für den großen Knall könnte Lukas Märtens sorgen, der ist über die 400 Meter Freistil plötzlich sogar einer der Favoriten auf Gold. Bei den deutschen Meisterschaften kratzte der 22-Jährige am Weltrekord von Paul Biedermann, damals noch mit Hightech-Anzug geschwommen. Fällt die Bestmarke am Samstagabend? Hinter Märtens, er auch über die 200 Kraul Chancen hat, dürfen sich Angelina Köhler (100m Schmetterling), Isabel Gose (drei Medaillen bei der WM im Februar) und natürlich Wellbrock über die 1.500 Meter etwas ausrechnen.

PS: Da Russland nicht am Start ist, sind die Goldmedaillen im Synchronschwimmen erstmals seit 1996 wieder zu haben. Nicht für den DOSB zwar, der war zuletzt 1992 dabei. Aber immerhin.

PPS: Dass die 23 positiven Dopingproben aus China vor den Spielen in Tokio unter den Teppich gekehrt wurden, ist ... wie soll man es vornehm ausdrücken? Ach ja: zum Kotzen.

Fun Fact: Katie Ledecky gewann bei den letzten drei Olympischen Spielen schon siebenmal Gold, in Paris könnten es drei weitere werden (400, 800 und 1.500 Freistil). In diesem Fall wäre die 27-Jährige die erfolgreichste Olympionikin der Geschichte - aber immer noch meilenweit hinter Michael Phelps (23x Gold).