Medaillencheck zu den Olympischen Spielen in Paris 2024: So schlecht wie in Tokio ist Team Deutschland diesmal nicht

Vorhang auf für die Spiele der XXXIII. Olympiade! Nur drei Jahre mussten wir diesmal warten, und im Vergleich zu "Tokio 2020" im Jahr 2021 kann es eigentlich nur besser werden: Wir sind Corona zwar nicht losgeworden, aber die Auswirkungen des vermaledeiten Virus sind größtenteils erfolgreich eingedämmt. Und so werden die Olympischen Spiele diesmal in der Stadt der Liebe vor vollen Rängen und tausenden begeisterten Fans stattfinden. Das IOC präsentiert: Olympia - so wie es sein soll!

Also mehr oder weniger. Ein bisschen geht bekanntlich immer schief, das Chaos in der französischen Metropole war schon im Vorfeld enorm, die Tickets sind mal wieder viel zu teuer, und und und. Aber wir hoffen einfach mal auf friedliche, sichere und begeisternde 17 Tage beim größten Sportereignis des Planeten.

Erfolgreich sollen die Spiele aus deutscher Sicht natürlich auch werden. Im besten Fall sogar mit einer Trendwende, denn die Anzahl der Medaillen für den DOSB hat bei den vergangenen Sommerspielen ja nicht gerade zugenommen. 2008, 2012 und 2016 bewegte man sich jeweils zwischen 41 und 44 Medaillen, weit weg von den fetten Jahren davor, aber immerhin konstant. Tokio stellte in dieser Hinsicht mit nur 37-mal Edelmetall und zehnmal Gold leider einen neuen Tiefpunkt dar - gerade mal Platz neun im Medaillenspiegel. Lag es daran, dass der bis dahin vielzitierte "Medaillenkorridor" abgeschafft worden war? An den fehlenden Zuschauern und der miserablen Atmosphäre? An schlechter Tagesform? Oder daran, dass in Deutschland alles den Bach runtergeht, es keinen Leistungsgedanken mehr gibt und überhaupt und sowieso?

Die Antwort auf diese Frage liegt ehrlich gesagt über meiner Gehaltsstufe. Worauf ich mich aber mit ungebrochenem Optimismus festlege: Deutschland wird in Paris mehr Medaillen gewinnen als noch in Tokio. Garantiert!

Warum? Weil viele unserer Athletinnen und Athleten in richtig guter Form sind. Weil wir plötzlich in Disziplinen Goldchancen haben, in denen wir in der Vergangenheit komplett abgemeldet waren (Rhythmische Sportgymnastik! 400 Meter Freistil!! Sogar im Basketball!!!). Weil Russland die insgesamt 71 Medaillen von Tokio vollkommen zu Recht nicht verteidigen kann. Aber auch weil Dinge wie Jetlag und Zeitumstellung wegfallen und deutlich mehr Unterstützung aus der Heimat anreisen wird. Und ja, natürlich habe ich wie immer die schwarz-rot-goldene Brille auf.