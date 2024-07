"Ich bin wahrscheinlich der meistgehasste Spieler": NBA-Star wundert sich - Kevin Durant wackelt weiter

© getty

NBA News: Joel Embiid sieht sich als "meistgehassten Spieler"

Center Joel Embiid will mit dem Team USA in Paris Gold gewinnen. Die ersehnte NBA Championship war ihm mit den Philadelphia 76ers noch nicht vergönnt. Der MVP der Regular Season 2022/23 nimmt ligaweit eine große Abneigung gegen sich wahr - die er sich nicht erklären kann.

"Ich bin wahrscheinlich der meistgehasste Spieler in der NBA", sagte er in der Check Ball Show, als er danach gefragt wurde, wie er die Reaktionen auf sich selbst in den Sozialen Medien wahrnehme. "Ich weiß gar nicht warum, denn eigentlich bin ich ganz locker. Ich weiß nicht, was es an mir auszusetzen gibt." Zudem könnten sich "viele Leute mit meiner Geschichte identifizieren. Mit dem, was ich durchgemacht habe."

Der 30-Jährige, der in Kamerun geboren wurde und mit 16 in die USA kam, gehört zu den besten Centern der Welt, hatte in den Playoffs aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Würde man in der NBA das defensive Doppeln verbieten, er käme auf 50 Punkte im Schnitt, erklärte er: "Kein Scherz. Man müsste mir einfach nur jedes Mal den Ball geben und dann gehe ich entweder an die Linie oder punkte. Die meisten Teams haben nur zwei oder drei Big Men, die hätten alle sofort Foulprobleme."