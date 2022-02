Beim Skispringen gibt es genaue Regeln, was den Modus sowie die Durchführung des Wettkampfes betrifft. Dazu zählen auch bestimmte Normen bezüglich der Anzüge. Wir erklären Euch diese.

Die Olympischen Winterspiele 2022 haben mit des Disqualifikation des deutschen Mixed-Teams im Skispringen den ersten größeren Aufreger. Das deutsche Team wurde nach dem ersten Durchgang aus der Wertung genommen.

Grund dafür war der Anzug der zweiten Skispringerin Katharina Althaus. Der war nach Angaben der FIS-Kontrolleure zu groß. Alle Springer und Springerinnen werden nach jedem einzelnen Sprung im Weltcup auf die Einhaltung der Maße kontrolliert.

Wir erklären Euch, welche Regeln für die Skispringer und Skispringerinnen bezüglich der Maße der Anzüge gelten.

Skispringen, Anzug: Maße, Regeln, Disqualifikationen

Das Regelwerk wurde in den vergangenen Jahren im Skispringen immer wieder verändert. Grundsätzlich gilt, dass der Anzug nicht zu groß sein darf, da der Athlet oder die Athletin dadurch eine vergrößerte Körperfläche bekommen, was die Flugeigenschaften verändern würde. Eine größere Tragfläche bedeutet ein größeres Luftpolster unter den Springerinnen und Springern, was am Ende zu einer größeren Weite führt.

Somit gilt, dass der Anzug an allen Bereichen des Körpers anliegend sein muss. In aufrechter Position dürfen sich bei den Männern maximal ein bis zwei Zentimeter (bei den Frauen zwei bis vier Zentimeter) zwischen Körper und dem Anzug befinden. Eine Ausnahme bildet der Skischuh. Vom Knie zum Ende des Hosenbeines darf es eine maximale Abweichung von zehn Zentimetern geben.

Außerdem gilt, dass der Anzug komplett aus ein und demselben Stoff sein muss, der zwischen vier und sechs Millimeter dick ist und eine maximale Luftdurchlässigkeit aufweist. Dazu muss die Luftdurchlässigkeit in beide Richtungen im gleichen Maße gewährleistet sein.

Auch beim Reißverschluss gibt es klare Regeln. Dieser muss während des Sprungs geschlossen sein und darf 1,5 bis fünf Zentimeter über den Kragenansatz reichen.

© getty Katharina Althaus wurde beim Mixed-Wettbewerb disqualifiziert.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 5. Februar 7:20 Qualifikation Normalschanze Herren 11:45 Normalschanze Damen 6. Februar 12:00 Normalschanze Herren 7. Februar 12:45 Normalschanze Mannschaft Mixed 11. Februar 12:00 Qualifikation Großschanze Herren 12. Februar 12:00 Großschanze Herren 14. Februar 12:00 Großschanze Mannschaft Herren

Skispringen, Regeln: Punktevergabe

Beim Skispringen geht es nicht nur um die Weite eines Sprungs. Stattdessen gibt es mehrere Einflussfaktoren, die die Punktzahl eines Sprungs bestimmen:

Weitenpunkte

Haltungsnoten

Windpunkte

Anlaufpunkte

Weitere Informationen zur genauen Punktevergabe findet Ihr hier.

Skispringen: Das deutsche Olympia-Team