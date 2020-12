Vierschanzentournee - Modus und Punktevergabe: Weitenpunke, Haltungsnoten, Windpunkte, Anlaufpunkte

Am 28. Dezember 2020 beginnt die 69. Vierschanzentournee. Welcher Skispringer geht diesmal als Sieger hervor? SPOX erklärt den Modus und die Punktevergabe.

Vierschanzentournee: Modus

Die 69. Vierschanzentournee feiert am 28. Dezember 2020 in Oberstdorf ihren Auftakt, ein Ende findet sie am 6. Januar 2021 mit dem Finale in Innsbruck.

Bei dem Skisprung-Klassiker nehmen alle Athleten zunächst an der Qualifikation teil. Die 50 Profis mit der dort höchsten Punkte-Anzahl setzen sich durch und steigen in den Wettkampf ein. Die Springer treten schließlich in 25 K.o.-Begegnungen gegeneinander an. Die Auswahl der Duelle erfolgt nach einem speziellen Schema: Auf Grundlage der Qualifikationsergebnisse misst sich der beste Springer mit dem 50., der zweitbeste mit dem 49., der drittbeste mit dem 48. - und so weiter.

Die 25 einzelnen Sieger sichern sich einen Platz für den Finaldurchgang, dazu dürfen auch die nach Punkten fünf besten Verlierer daran teilnehmen. Der Finaldurchgang wird in gestürzter Reihenfolge durchgeführt. Heißt: Der Punktbeste des ersten Wertungsdurchgangs springt als letztes. Hier gibt es dann keine K.o.-Duelle mehr.

Die in den vier Wettkämpfen erzielten Punkte werden am Ende zusammengezählt. Wer dabei die höchste Punktzahl hat, gewinnt die Tournee.

Vierschanzentournee: Zeitplan und Termine

Datum Zeit Ort Wettbewerb 28.12.2020 16.30 Uhr Oberstdorf Qualifikation 29.12.2020 15 Uhr Wettkampf 31.12.2020 14 Uhr Garmisch-Partenkirchen Qualifikation 1.1.2021 14 Uhr Wettkampf 2.1.2021 13.30 Uhr Innsbruck Qualifikation 3.1.2021 13.30 Uhr Wettkampf 5.1.2021 16.30 Uhr Bischofshofen Qualifikation 6.1.2021 16.45 Uhr Wettkampf

Vierschanzentournee: Diese Punkte-Kategorien sind entscheidend

Es gewinnt nicht zwingend am Ende derjenige die Vierschanzentournee, der am weitesten springt. In verschiedenen Kategorien werden Punkte verteilt. SPOX erklärt die Punkteberechnung.

Weitenpunkte

Jede Skisprungschanze hat einen eigenen K-Punkt. Dieser Konstruktionspunkt oder auch Kalkulationspunkt ist der Punkt, an dem das Gefälle des Aufsprunghangs flacher wird. Der Punkt wird zur Orientierung als farbige Linie dargestellt.

Je nach Schanze fällt die Entfernung des K-Punkts zum Schanzentisch unterschiedlich aus. Landet ein Athlet exakt am K-Punkt auf dem Boden, erhält er 60 Weitenpunkte. Im Falle eines kürzeren Sprungs, also einem Bodenkontakt vor dem K-Punkt, gibt es weniger Punkte, im Falle eines weiteren Sprungs dafür mehr als 60. In der Regel wird jeder Meter unter oder über dem K-Punkt mal 1,8 gerechnet. Bedeutet: Kommt ein Springer fünf Meter vor dem K-Punkt auf dem Boden auf, erhält er 51 Weitenpunkte. Kann er den K-Punkt um beispielsweise drei Meter übertreffen, freut er sich über 65,4 Weitenpunkte.

Haltungsnoten

Die Jury besteht aus fünf Punktrichtern, die den Sprung eines Athleten auf Ästhetik bewerten. Befinden sich Skispringer in der Luft, lässt sich beispielsweise erkennen, dass sie versuchen, ihre Arme bestmöglich senkrecht am Körper zu halten. Die Bestnote beträgt 20,0, wird aber allzu selten vergeben. Sobald jeder Punktrichter seine Note abgegeben hat, werden die schlechteste und die beste Note gestrichen. Die übrigen drei Wertungsnoten ergeben in der Summe die Gesamtpunktzahl in dieser Kategorie.

Windpunkte

Die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung sind beim Skispringen unkontrollierbar. Jede Schanze hat deshalb einen eigenen Windfaktor (Punkte pro Windgeschwindigkeit in m/s). Bei Aufwind, der dem Athleten für einen weiteren Sprung hilft, werden Punkte abgezogen. Herrscht Rückenwind, der den Springer nach unten drückt, werden von der Jury Punkte gutgeschrieben. Eine Beispiel-Rechnung: Der Windfaktor 9,0 wird mit einer Windgeschwindigkeit in m/s von 0,3 bei Rückenwind multipliziert, sodass dem Springer 2,7 Pluspunkte zugerechnet würden. Da sich die Windsituation rapide verändern kann und Springer gegebenenfalls unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind, sollen die Windpunkte für mehr Fairness sorgen.

Anlaufpunkte

Jede Schanze hat einen eigenen Gate-Faktor (Punkte pro Meter). Für jeden Meter, den ein Springer mehr Anlauf in Anspruch nimmt, wird ihm der jeweilige Gate-Faktor abgezogen. Die Wahrscheinlichkeit eines weiten Sprungs wird jedoch höher, da seine Geschwindigkeit auf der Schanze mit mehr Anlauf zunimmt. Umgekehrt erhält der Athlet Pluspunkte, sollte er einen kürzeren Anlauf als vorgegeben wählen. Dabei verringert sich seine Chance auf eine große Weite aber. Meistens belassen die Springer es bei dem vorgegebenen Anlauf, sodass hier weder Punkte abgezogen noch gutgeschrieben werden.

Vierschanzentournee 2020/21: Übertragung im TV und Livestream

Wer bei den Wertungsdurchgängen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen in der Addition die meisten Punkte in den vier Kategorien gesammelt hat, geht als Sieger der Vierschanzentournee hervor.

Im Free-TV ist der Skisprung-Weltcup in der ARD und im ZDF zu sehen. Das ZDF überträgt die Tournee in Oberstdorf und Bischofshofen, die ARD aus Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Beide öffentlich-rechtliche Sender bieten ihr Schanzen-Programm an den jeweiligen Tagen zudem online per Livestream an.

Darüber hinaus bietet SPOX einen Liveticker an, mit dem ihr bei der Qualifikation und den Wertungsdurchgängen auf dem Laufenden bleibt.

