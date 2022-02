Zum ersten Mal bei diesen olympischen Spielen steht die Disziplin Slalom auf dem Plan. Gefordert ist die Damen-Elite der Ski alpin-Welt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Rennen heute Nacht live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Olympia kennt keine Pausen, und das gilt natürlich auch für die Ski alpin-Athleten und -Athletinnen. Am Mittwoch sind jedoch erstmal wieder letztere an der Reihe, nachdem sich die Männer erst am Dienstag in der Disziplin Super-G messen durften.

Für die Damen ist es derweilen ebenfalls das bislang zweite Event bei Olympia 2022. Erst am Montag wurde das Auftaktrennen im Riesenslalom absolviert, wo sich letzten Endes die Schwedin Sara Hector durchsetzen konnte.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Zeitplan

Datum Uhrzeit Event Mittwoch, 08.02. 03.15 Uhr Frauen: Slalom 1. Lauf Mittwoch, 08.02. 06.45 Uhr Frauen: Slalom 2. Lauf

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV und Livestream

Wie gewohnt bei diesen olympischen Spielen, wird es auch bei diesem Rennen gleich zwei Anbieter geben, die eine Übertragung im TV und Livestream zur Verfügung stellen. Hier erfahrt Ihr, welche das sind und wo und wann Ihr einschalten müsst, um auch garantiert nichts zu verpassen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Free-TV

Das beste Angebot ist tatsächlich im linearen Fernsehen vorzufinden: Mit dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF und dem Privatkanal Eurosport (1) ermöglichen gleich zwei Anbieter das Nachverfolgen des Events via Free-TV.

Im Falle des ZDF wird das Rennen Teil der Sendung sportstudio live sein. Diese soll nur wenige Minuten nach 3.00 Uhr morgens und damit kaum zehn Minuten vor Beginn des Auftaktlaufes ihren Anfang nehmen. Auch den zweiten Slalomlauf werdet Ihr während der Ausstrahlung dieser Show zu sehen bekommen; das sportstudio live ist nämlich durchgehend bis 11.45 Uhr auf Sendung.

© getty Lena Dürr ist Deutschlands beste Slalom-Fahrerin.

Wer sich die Veranstaltung jedoch lieber auf dem Privatsender Eurosport zu Gemüte führen will, der hat dazu ebenfalls von Beginn an die Möglichkeit. Der Übertragungsstart zum ersten und zweiten Lauf wird jeweils nur wenige Minuten vor den jeweiligen Startschüssen vonstatten gehen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im kostenlosen Livestream

Ein etwas verändertes Bild ergibt sich für all diejenigen, die einen Livestream dem TV-Programm vorziehen.

Zwar bietet das ZDF über die hauseigene Mediathek einen kostenlosen Stream an, welcher synchron und parallel zum linearen Programm läuft, jedoch gilt gleiches nicht für Eurosport. Das Unternehmen hat sich nämlich dazu entschieden, den Livestream zum Sendeprogramm ausschließlich kostenpflichtig anzubieten. Eine Option ergibt sich hier durch den sogenannten Eurosport-Player, welcher es Euch ermöglicht auf alle Live- und On-Demand-Inhalte der Firma zuzugreifen.

Darüber hinaus ist es auch möglich, die Eurosport-Kanäle über die Streamingplattform DAZN zu verfolgen. Seit einigen Monaten ist sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ins Liveprogramm der Seite eingepflegt. Um nun aber darauf zugreifen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement für DAZN. Ihr seid noch kein Mitglied? Wenn Ihr Euch nicht länger das größte Sportangebot auf dem deutschen Markt entgehen lassen wollt, dann klickt auf diesen Link.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Ihr könnt Euch das Rennen nicht anschauen, wollt aber trotzdem nichts verpassen? Dann schaut gerne mal beim SPOX-Liveticker vorbei. Dank minütlicher Updates bleibt Ihr hier stets auf dem neusten Stand.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker - Der Ski alpin-Zeitplan bei Olympia