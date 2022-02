Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream und Liveticker

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking fällt heute die erste Alpin-Entscheidung der Damen. Wie Ihr den Riesenslalom live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

DAZN-Abo sichern und den Riesenslalom der Damen bei den Olympischen Spielen live verfolgen!

Olympia 2022 in Peking, Riesenslalom der Damen: Ort, Zeit, Datum, Infos

Am 7. Februar greifen die besten Skifahrerinnen der Welt bei den Olympischen Winterspielen in Peking erstmals ins Wettkampfprogramm ein. Die ersten Medaillen werden im Riesenslalom ausgefahren. Der 1. Lauf beginnt im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum Xiaohaituo um 3.15 Uhr (MEZ), der entscheidende 2. Lauf dann um 6.45 Uhr.

Olympia-Debütantin Emma Aicher wird Deutschland vertreten. Aicher, Tochter einer Schwedin und eines Deutschen, gilt als großes Talent. Sie ist in Peking neben Dürr auch für den Slalom und das Team-Event eingeplant. Im Weltcup nahm sie erst an einem einzigen Riesenslalom teil - im Januar in Kranjska Gora/Slowenien, wo sie das Finale verpasste. Eine Medaille ist von der 18-Jährigen also nicht zu erwarten.

Beim Kampf um Gold, Silber und Bronze ist ein enges Rennen zu erwarten. Zum großen Kreis der Favoritinnen zählen Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin (USA), Tessa Worley (Frankreich), Petra Vlhova (Slowakei), Sarah Hector (Schweden), Ragnhild Mowinckel (Norwegen) und Federica Brignone (Italien)

© getty Emma Aicher ist beim Riesenslalom der Damen die einzige deutsche Starterin.

Ski alpin: Das deutsche Olympia-Team

Damen Herren Emma Aicher Romed Baumann Lena Dürr Josef Ferstl Kira Weidle Simon Jocher Andreas Sander Alexander Schmid Dominik Schwaiger Linus Straßer Julian Rauchfuß

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV, Livestream

Der Riesenslalom der Damen bei den Olympischen Winterspielen wird live im Free-TV übertragen. Dazu gibt es die Möglichkeit, sich das Rennen auf diversen Livestreams anzusehen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im TV

Fangen wir bei der Zusammenfassung der Live-Übertragungen mit dem Free-TV an. Dort könnt Ihr den Riesenslalom der Damen - und zwar beide Läufe - live im ZDF und auf Eurosport verfolgen. Die Übertragungen beginnen jeweils wenige Minuten vor Beginn der beiden Durchgänge.

# Land Gesamt 1 Norwegen 2 0 1 3 2 Schweden 2 0 0 2 3 Russisches Olympisches Komitee 1 2 2 5 4 Deutschland 1 1 0 2 4 Niederlande 1 1 0 2 6 Slowenien 1 0 1 2 6 Japan 1 0 1 2 6 Australien 1 0 1 2 9 China 1 0 0 1 9 Neuseeland 1 0 0 1 11 Österreich 0 2 1 3 11 Italien 0 2 1 3 13 USA 0 2 0 2 14 Kanada 0 1 1 2 15 Frankreich 0 1 0 1 16 Ungarn 0 0 1 1 16 Finnland 0 0 1 1 16 Polen 0 0 1 1

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Livestream

Das ZDF bietet in der hauseigenen Mediathek einen kostenlosen Livestream zur kompletten Olympia-Übertragung des heutigen Tages an. Darüber hinaus findet Ihr auch einen ebenfalls kostenlosen Einzelstream.

Bei Eurosport könnt Ihr die Übertragung vom Riesenslalom der Damen im kostenpflichtigen Eurosport Player live verfolgen - oder Ihr nutzt den Streaminganbieter Joyn.

DAZN-Abonnenten können alle Inhalte von Eurosport ohne zusätzliche Kosten auf der Plattform des "Netflix des Sports" sehen, so auch die Olympischen Winterspiele und heute den Riesenslalom der Damen.

Ein DAZN-Abo kostet seit dem 1. Februar entweder 29,99 Monat pro Monat oder einmalig 279,99 Euro.

Was für eine pompöse Schanze! Die Sportstätten der Winterspiele © getty 1/19 Vom 4. bis 20. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Wir stellen Euch die Sportstätten und Bauten vor. In der chinesischen Hauptstadt selbst finden nur einige Sportarten statt. © getty 2/19 In der Peking-Zone werden Eishockey, Curling, Short-Track, Eiskunst- und Eisschnelllauf ausgetragen. Außerdem findet die Eröffnungsfeier dort statt. © getty 3/19 Die Zeremonie findet im sogenannten "Vogelnest" statt. Das Stadion ist bekannt von den Sommerspielen 2008, diente dort als das Leichtathletikstadion. Wettkämpfe werden dort in diesem Jahr aber nicht durchgeführt. © getty 4/19 In kurzer Distanz zum Vogelnest steht der "Water Cube". © getty 5/19 Das Wasser der Schwimmhalle wurde praktisch "eingefroren" und die Halle beherbergt heuer das komplette Curling-Turnier. © getty 6/19 Das Nationale Hallenstadion wird auch wiederverwendet. Statt Handball kämpfen die Eishockey-Cracks darin um Gold, Silber und Bronze. © getty 7/19 Darüber hinaus wird in der Wukesong-Arena gespielt, um das Eis in der anderen Halle ob der vielen Spiele in der kurzen Zeit nicht zu sehr zu belasten. © getty 8/19 Das "Ice Ribbon" ist der einzige Neubau im olympischen Park in Peking. In diesem finden die Eisschnelllaufwettbewerbe statt. © getty 9/19 Bereits 1968 wurde das Hauptstadt-Hallenstadion erbaut. 2022 wird es für die Entscheidungen im Eiskunstlauf ... © getty 10/19 ... und im Short-Track genutzt. Extra für Olympia wurde die Halle im vergangenen Jahr modernisiert. © Instagram/kjansrud 11/19 Im Nordwesten Pekings befindet sich die Yanqing Zone. Dort werden die alpinen Wettbewerbe sowie die Rodelwettbewerbe (Bob, Skeleton und Rennrodeln) ausgetragen. © getty 12/19 Wirklich schneesicher ist die Region nicht, dafür wird mit Eiskanonen gearbeitet. Nach ersten Angaben der Athleten sind die Pisten perfekt präpariert. © imago images 13/19 Knapp zwei Kilometer ist die künstliche Eisbahn lang. Die gesamte Strecke ist mit einer Holzkonstruktion überdacht. © getty 14/19 Im Gegensatz zu den Alpinen sind die Ski- und Snowboard-Crosser in der dritten Zone in Zhangjiakou untergebracht. © getty 15/19 Spektakulär ist dabei vor allem das "Big air Shougang". Die Rampe für die Freestyler liegt auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände. Die ehemaligen Kühltürme stehen dort noch immer. © getty 16/19 Nicht nur spektakulär sondern gar pompös erscheint das neue Skisprungzentrum, das für mehr als 50 Millionen Euro neu erbaut wurde. © getty 17/19 Besonders ist der Ring oben an der Schanze. Diesen kann man betreten und durch die Glasfront die Aussicht auf das Tal genießen. © getty 18/19 Neben den Skispringer und Skispringerinnen absolvieren auch die Nordischen Kombinierer hier ihre Wettkämpfe - zumindest den ersten Teil ... © getty 19/19 ... den zweiten Teil absolvieren sie in den Loipen des Biathlon- und Langlaufzentrums, das unweit der Skisprungschanze liegt.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker

Auch wenn es mitten in der Nacht ist, versorgt Euch SPOX von der Entscheidung im Riesenslalom der Damen mit einem ausführlichen Liveticker. In einem weiteren Liveticker bleibt Ihr über das komplette Wettkampfgeschehen am 4. Tag der Olympischen Spiele aktuell auf dem Laufenden.

Olympia 2022 in Peking, Ski alpin: Alle Entscheidungen im Überblick