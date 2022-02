Olympia: Nächster Biathlon-Coup für den DSV?

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking steht der vierte Wettkampftag auf dem Programm. Ziehen die Biathlon-Herren nach dem Coup von Denise Herrmann nach? Alle Entscheidungen und die wichtigsten News könnt Ihr bei Rund um Olympia live verfolgen.

Olympia: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Ski Freestyle: Big Air Damen Ski Alpin: Super-G Herren Snowboard: Parallel-Riesenslalom Damen Snowboard: Parallel-Riesenslalom Herren Biathlon: Einzel Herren Curling: Mixed-Doppel Eisschnelllauf: 1500 m Herren Rodeln: Einsitzer Damen Skilanglauf: Sprint Damen Skilanglauf: Sprint Herren

Der Olympia-Tag zum Nachlesen im Ticker

03.40 Uhr: Ist es ein Vogel? Oder doch ein Flugzeug? Nein, Tess Ledeux ist ein menschliches Wesen, zumindest scheint es so. Die Französin zeigt auch im zweiten Lauf einen Topsprung und hat eine Hand bereits an Gold.

03.33 Uhr: Insgesamt werden heute zehn Goldmedaillen vergeben, den Plan mit den Entscheidungen haben wir hier oben im Artikel verbaut. Auf was freut Ihr Euch besonders? Also ich habe ja da wieder so ein Gefühl bei den Biathleten. Vielleicht werden das ja unsere Spiele?

03.22 Uhr: Insgesamt stehen im Finale drei Läufe auf dem Programm, nach dem ersten Durchgang liegt die Französin Tess Ledeux in Führung. Eine deutsche Starterin ist nicht am Start.

03.15 Uhr: Auch die waghalsigen Ski Freestylerinnen sind bereits mittendrin im Geschehen, dort läuft derzeit der erste Run im Big-Air-Wettbewerb. Wenn ich den Damen so zuschaue, bin ich ganz froh, an meinem Schreibtisch zu sitzen.

03.06 Uhr: Derzeit sind bereits die Eiskunstläufer mit ihrem Kurzprogramm aktiv, sechs Athleten waren aber erst am Start. Da passiert also noch einiges.

02.59 Uhr: Man, was war das gestern für ein Wirrwarr der Gefühle? Denise Herrmann erschießt und erläuft sich Gold, bei den Skispringerinnen und Skispringern gibt es die große Farce. Wer noch einmal über den gestrigen Tag informiert werden will, der findet in Olympia kompakt alles Wissenswerte.

02.55 Uhr: Guten Morgen allerseits zum vierten Olympia-Tag live aus Peking! Richtig frisch und ausgeschlafen geht es in den Tag. Glaubt Ihr mir nicht? Ist aber wirklich so.