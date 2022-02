Nordische Kombination, Übertragung: Einzel von der Normalschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nordischen Kombination steht heute zunächst das Einzelspringen von der Normalschanze an. Danach findet der Langlauf über 10 Kilometer statt. Wie Ihr das Springen und den Lauf heute live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Mittwoch, den 9. Februar, starten die Nordischen Kombinierer in die Olympischen Winterspiele in Peking. Als erster Wettkampf steht das Einzel der Männer auf der Normalschanze an. Um 9 Uhr deutscher Zeit findet zuerst das Skispringen in Zhangjiakou statt, ehe um 12 Uhr dann der Langlauf über zehn Kilometer losgeht. Es gibt also bereits Medaillen zu holen.

Was aus deutscher Sicht bitter ist: Nicht an den Start gehen darf Eric Frenzel, der nach einem positiven Coronatest noch in Quarantäne ist. Terence Weber wurde ebenfalls positiv getestet, darf jedoch noch auf einen Einsatz hoffen. Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid hingegen werden antreten, sollte nicht auch bei ihnen Corona dazwischenfunken.

Zusätzlich stehen in der Nordischen Kombination zwei weitere Medaillenkämpfe an. Am 15. Februar geht das Einzel von der Großschanze über die Bühne. Am 17. Februar werden die Winterspiele für die Nordischen Kombinierer mit einem Teambewerb beendet.

Nordische Kombination, Übertragung: Einzel von der Normalschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter zeigen das Einzel von der Normalschanze heute im frei empfangbaren Fernsehen, mehrere bieten den Medaillenkampf auch im Livestream an.

Nordische Kombination, Übertragung: Einzel von der Normalschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV

Auf Eurosport 1 wird das Einzel von der Normalschanze im Rahmen der "Medal Zone"-Konferenz im Free-TV übertragen. Zusätzlich kümmert sich von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern heute das ZDF um beide Durchgänge.

Nordische Kombination, Übertragung: Einzel von der Normalschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im Livestream

Wenn es um die Übertragung im Livestream geht, sind ebenfalls Eurosport und das ZDF die Verantwortlichen. Zusätzlich bietet auch die ARD einen Livestream an. Während die Livestreams der ARD und des ZDF kostenlos sind, fallen für den von Eurosport Kosten an. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich im Eurosport-Player vorzufinden, dafür wird ein Abonnement benötigt.

Nordische Kombination, Übertragung: Einzel von der Normalschanze bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker

Auch bei SPOX könnt Ihr den ersten Wettkampf der Nordischen Kombinierer live verfolgen. Wir tickern sowohl das Springen als auch den Langlauf für Euch live mit.

Nordische Kombination bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Der Zeitplan