Kommentar zu den Olympischen Spielen von Peking: Ein olympischer Ermüdungsbruch

Die Olympischen Propaganda-Spiele von Peking sind zu Ende. Endlich! Trotz vieler großartiger sportlicher Momente hat die olympische Bewegung komplett ihren Glanz verloren. Und ein Wandel ist nicht in Sicht. Ein Kommentar.

Was bleibt nach 16 Wettkampftagen von Peking? Was sollen wir mit diesen Olympischen Spielen denn jetzt anfangen? Wie soll das alles weitergehen? Ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht.

Das Wichtigste ist, dass wir an dieser Stelle zuerst den großartigen Leistungen des Team D Respekt zollen sollten. 12-mal Gold, Rang zwei im Medaillenspiegel, die Zielvorgabe (zwischen Rang zwei und sechs) locker erreicht - alleine die nackten Zahlen sind fantastisch, auch wenn die Breite zugegeben schon mal besser war.

Dazu kamen besondere Momente, die für Gänsehaut sorgten und die einen tatsächlich für einen kurzen Moment alles drumherum vergessen ließen. Der größte deutsche Star der Spiele abseits unserer Athletinnen und Athleten war eindeutig ARD-Reporter Jens-Jörg Rieck.

"Ja, hast du denn die Pfanne heiß!" - das unfassbare Langlauf-Gold von Katharina Hennig und Victoria Carl und sein Kommentar dazu waren vielleicht DAS emotionale Highlight von Peking.

Wir müssen auch der unwahrscheinlichen deutschen Dominanz im Eiskanal huldigen (9 von 12 Goldenen, 16 von 27 Medaillen). Mein Gott, ist dieser Eiskanal ekelhaft, weil so sündhaft protzig und teuer, aber mein Gott, am Ende musst du dir eigentlich ein Gemälde von ihm machen lassen.

Das alles und auch der Fakt, dass organisatorisch vieles besser lief als befürchtet (Hey, es hat sogar geschneit!), kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich einen olympischen Ermüdungsbruch erlitten habe.

"Hast du die Pfanne heiß?" Das waren Deutschlands Olympia-Helden © getty 1/29 Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sind beendet. 27 Medaillen konnte Team Deutschland insgesamt gewinnen - das drittbeste Ergebnis in der Geschichte Olympischer Winterspiele für die Bundesrepublik. SPOX zeigt alle Medaillengewinner. © getty 2/29 BRONZE - KARL GEIGER (Skispringen, Großschanze): Der Weltcup-Führende kam mit den Schanzen in Peking nicht zurecht, haderte tagelang - bis dann endlich der Knoten platzte. "Schon eher ein Berg" sei ihm anschließend vom Herzen gefallen. © getty 3/29 CONSTANTIN SCHMID, STEPHAN LEYHE, MARKUS EISENBICHLER, KARL GEIGER (Skispringen, Team Männer): 44 Zentimeter gaben am Ende den Ausschlag vor Norwegen. "Ich hab gehofft, ich hab gebetet", erklärte Eisenbichler. "Ich wollte die Medaille unbedingt." © getty 4/29 CHRISTOPH HAFER, MATTHIAS SOMMER (Zweierbob): Aus dem Nichts fuhr der 29 Jahre alte Polizeimeister Hafer zu Bronze - und komplettierte so das historische deutsche Podium im Zweierbob. © getty 5/29 VANESSA VOIGT, VANESSA HINZ, FRANZISKA PREUSS, DENISE HERRMANN (Biathlon-Staffel): Nach einer guten Schießleistung jubelte das Quartett, Herrmann brachte Bronze ins Ziel. "Unfassbar, verrückt. Wie geil war denn dieser Tag, bitte?", staunte Voigt. © getty 6/29 DANIELA MAIER (Ski Freestyle, Cross): Zeigte nicht nur sensationelle Aufholjagden in den K.o.-Läufen, sondern auch unglaublich Fairness, als sie gegen die Disqualifikation von Fanny Smith protestierte. Doch die Schweizerin hatte sie im Finale behindert. © getty 7/29 SILBER - KATHARINA ALTHAUS (Skispringen): Vor ihrer umstrittenen Disqualifikation im Team-Mixed lieferte Althaus ab und gewann die erste deutsche Medaille in Peking. Ein bisschen mehr Wind-Glück im letzten Durchgang und es wäre wohl Gold geworden. © getty 8/29 ANNA BERREITER (Rodeln): Die erst 22-Jährige sprang im Eiskanal in die Bresche, als Julia Taubitz unglücklich vom Schlitten rutschte. Vier tadellose Läufe beim Olympia-Debüt - ihre Zukunft schimmert golden. Vielleicht schon 2026? © getty 9/29 TONI EGGERT, SASCHA BENECKEN (Rodeln, Doppelsitzer): Bronze in Pyeongchang, Silber in Peking ... Gold in Mailand? Diesmal waren Wendl/Arlt zu stark, aber das Duo war dennoch mehr als zufrieden: "Wir haben nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen." © getty 10/29 KATHERINE SAUERBREY, KATHARINA HENNIG, VICTORIA CARL, SOFIE KREHL (Langlauf-Staffel): Man könne mit einer Medaille "liebäugeln, aber nicht damit rechnen", hatte Hennig prognostiziert. Dann lief es fast perfekt - nur die Russinnen waren etwas schneller. © getty 11/29 AXEL JUNGK (Skeleton): Fast hätte der 30-Jährige gar nicht starten können. Er wurde erst im Januar positiv auf Corona getestet, dann bei der Ankunft in Peking noch einmal. Dennoch machte er in der Eisrinne den deutschen Doppelsieg perfekt. © getty 12/29 JOHANNES LOCHNER, FLORIAN BAUER (Zweierbob): "Natürlich machen wir dem Franz Druck, dafür sind wir hier", sagte der Vizeweltmeister, "wir sind zuversichtlich, alles ist möglich." Zu Gold reichte es nicht, aber zu seiner ersten Olympia-Medaille. © getty 13/29 MANUEL FAISST, ERIC FRENZEL, VINZENZ GEIGER, JULIAN SCHMID (Nordische Kombination, Team Großschanze): Der einzige Peking-Auftritt von Frenzel nach langer Quarantäne. Er übergab völlig platt auf Geiger - aber der sprintete dann unwiderstehlich zu Silber. © getty 14/29 MARIAMA JAMANKA, ALEXANDRA BURGHARDT (Zweierbob): Jamanka, Siegerin von Pyeongchang, ging großes Risiko, als sie vor der Saison 100-m-Sprinterin Burghardt als Anschieberin ins Team holte. Der Schachzug ging auf, die Freude kannte im Ziel kein Halten. © getty 15/29 LENA DÜRR, LINUS STRASSER, ALEXANDER SCHMID, JULIAN RAUCHFUSS, EMMA AICHER, KIRA WEIDLE (Ski Alpin, Mixed-Team): Am Schlusstag endlich die erste alpine Medaille, unter anderem wurden die Schweiz und USA ausgeschaltet. Nur Österreich war knapp besser. © getty 16/29 JOHANNES LOCHNER, FLORIAN BAUER, CHRISTOPHER WEBER, CHRISTIAN RASP (Viererbob): Gegen Dominator Francesco Friedrich war auch im Vierer kein Kraut gewachsen, aber das zweite Silber von Peking ist auch nicht schlecht. Auf ein Neues dann in vier Jahren! © getty 17/29 GOLD - JOHANNES LUDWIG (Rodeln): "Ich habe mich oft nicht für Olympia qualifiziert, ich habe bei Weltmeisterschaften oft keine Medaille geholt, aber ich habe weitergemacht. Jetzt weiß ich, dass es richtig war", sagte Ludwig nach seinem Triumph. Jawoll! © getty 18/29 DENISE HERRMANN (Biathlon, Einzel): Paukenschlag der Ex-Laufläuferin schon im ersten Rennen in Peking. "Ich hab ja dieses Jahr schon ziemlich auf die Fresse gekriegt", sagte die 33-Jährige, die alles auf die Spiele ausgerichtet hatte. Mit Erfolg! © getty 19/29 NATALIE GEISENBERGER (Rodeln): "Dass es wieder zu Gold reicht ist Wahnsinn. Ich habe keine Worte", sagte Geisenberger, die im Mai 2020 erstmals Mutter geworden war. Mit ganz viel Erfahrung hielt sie die deutsche Konkurrenz in Schach - ihr fünftes Gold. © getty 20/29 VINZENZ GEIGER (Nordische Kombination, Normalschanze): Mit enormem Rückstand war er auf die Strecke gegangen, lange sah es nach Gold für Johannes Rydzek aus. Doch mit einem Schlussspurt vom anderen Stern katapultierte er sich doch noch zu Gold. © getty 21/29 TOBIAS WENDL, TOBIAS ARLT (Rodeln, Doppelsitzer): Zum dritten Mal Olympia-Gold in Folge für das Traumduo. Wendl knöpfte sich anschließend sogar IOC-Präsident Thomas Bach vor: "Über die Glückwünsche von ihm habe ich mich nicht gefreut." © getty 22/29 NATALIE GEISENBERGER, JOHANNES LUDWIG, TOBIAS WENDL, TOBIAS ARLT (Rodeln, Team): Vier Olympiasieger von Peking tun sich für die "Staffel" zusammen? Das musste ja Gold werden. Das sechste für Geisenberger, sie überflügelte damit Claudia Pechstein. © getty 23/29 CHRISTOPHER GROTHEER (Skeleton): Historisches erstes Olympia-Gold für Deutschland im Skeleton - und das mehr als souverän. "Fahre ich gut, bin ich auch sauschnell", sagte Grotheer nach den beiden ersten Läufen - er sollte Recht behalten. © getty 24/29 HANNAH NEISE (Skeleton): Ihr Erfolg war der vielleicht überraschendste für Team D - erst 21 Jahre alt, noch kein einziger Podestplatz im Weltcup. Doch in Yanqing raste sie allen davon, weil sie ihre Nervosität dank mentaler Arbeit im Griff hatte. © getty 25/29 FRANCESCO FRIEDRICH, THORSTEN MARGIS (Zweierbob): "Er war extrem stark, hat uns eine Lektion erteilt und den Hintern versohlt", musste Lochner neidlos anerkennen. Drittes Gold für Friedrich - und Margis darf bei der Schlussfeier sogar die Fahne tragen. © getty 26/29 KATHARINA HENNIG (r.), VICTORIA CARL (Langlauf, Teamsprint): Das zweifellos spektakulärste Gold für Team D. Im Zielsprint kochte Carl, nur Ersatzläuferin(!), die Weltelite ab. "HAST DENN DU DIE PFANNE HEISS", eskalierte ARD-Kommentator Jens-Jörg Rieck. © getty 27/29 LAURA NOLTE (r.), DEBORAH LEVI (Zweierbob): Gold beim Olympia-Debüt, jüngste Medaillengewinnerin der Bob-Geschichte - Nolte konnte es nicht fassen. "Wir fühlen uns, als wären wir betrunken", japste die 23-Jährige. "Ich kann es nicht fassen!" © getty 28/29 FRANCESCO FRIEDRICH, THORSTEN MARGIS, CANDY BAUER, ALEXANDER SCHÜLLER (Viererbob): Viertes Gold für Friedrich, den "King of Bob", bei seinen erst zweiten Spielen. Damit schloss er zu Legende Andre Lange auf. Und 2026? "Wir sind noch nicht müde!" © getty 29/29 Fazit: "Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig. Die nächste Chance auf Medaillen gibt es dann 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Weniger Gigantismus, dafür endlich wieder Tradition im Alpenraum. Schön!

Olympia: Die unerträglichen Auftritte des Thomas Bach

Ich bin müde, IOC-Präsident Thomas Bach zuzuhören. Wie er jetzt wieder die Peking-Spiele quasi zu den größten Spielen aller Zeiten erklärt hat. Natürlich, Herr Bach. Natürlich! In Wahrheit haben das IOC und China Peking 2022 genau zu den Propaganda-Spielen gemacht, die alle erwartet haben.

Eine perfekte Inszenierung, angefangen mit der uigurischen Langläuferin, die medienwirksam das olympische Feuer entfachen durfte. Getreu dem Motto: Schaut her, hier ist alles super!

Wie er schon zu Beginn in einem Anflug von Ehrlichkeit klarmachte, was Athleten für ihn sind: Schauspieler in einem von ihm dirigierten Theaterstück. Wie bei Hamlet halt.

Wie er sich aus Gründen der Effekthascherei mit den Rodel-Helden Tobias Arlt und Tobias Wendl kurz für ein Foto ablichten ließ und sofort wieder verschwand. Eine unerträgliche Show.

Wie er im absolut dramatischen Fall der 15-jährigen Kamila Walijewa Empathie heuchelte. Es sei ihm kalt über den Rücken gelaufen, meinte er. Aber gleichzeitig bei Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wegschauen - gezielt wegschauen. Mit der immer propagierten "Neutralität" hat das selbstredend nichts zu tun. Wie kann ein Mensch in so einem Paralleluniversum leben? Wie kann man so komplett den Kontakt zur Basis verloren haben?

© imago images Glückwünsche, die keiner will: Thomas Bach mit den deutschen Rodel-Doppelsitzern.

Olympia: Kommt der Zauber in Paris zurück?

Der Fall Walijewa war mit Sicherheit das Schlimmste an diesen Spielen. Unabhängig von allen Dopingvorwürfen und dem katastrophalen Umgang damit, hat es einem das Herz zerrissen.

Es hat einem das Herz zerrissen, als man dabei zuschauen musste, wie ein Mädchen unter einem unmenschlichen Druck zusammenbrach. Und zum einsamsten Mensch der Welt wurde, als sie danach auch noch von ihrer Trainerin Eteri Tutberidze zusammengefaltet wurde.

Das ist keine Trainerin, das ist ein Monster. Russland mit seinem gnadenlosen System und das IOC, die es zuließen, dass es überhaupt so weit kommen konnte und ihre Fürsorgepflicht so sehr verletzten, sollten sich schämen.

Nein, diese Olympischen Spiele haben ihren Zauber verloren. Eigentlich muss man mit ihnen brechen. Oder um es mit den Worten von Moderator Klaas Heufer-Umlauf im "Baywatch Berlin"-Podcast zu sagen: "Mitten in die Landschaft haben die einfach so ne Skisprung-Schanze reingezimmert, es ist denen alles egal."

Von "Pfanne heiß" bis "Elektro-Meier": Die besten Reporter-Eskalationen © getty 1/24 Nicht nur deutsche Wintersport-Fans fieberten beim sensationellen Goldmedaillen-Gewinn von Victoria Carl und Katharina Hennig mit. Auch ARD-Mann Jens-Jörg Rieck ging während seines Live-Kommentars in Peking völlig aus sich heraus. © getty 2/24 Als sich wenige hundert Meter vor dem Ziel die deutsche Medaille anbahnte, feuerte Rieck Schlussläuferin Carl an. "Komm, heiz' da jetzt rein, bring das Ding um die Kurve, verdammt", schrie er in sein Mikrophon. © getty 3/24 Als die 26-Jährige schließlich den Schlussspurt für sich entschied und als Erste über die Ziellinie fuhr, konnte sich Rieck nicht mehr zurückhalten: "Ja, hast denn du die Pfanne heiß, hast denn du die Pfanne heiß, es ist Gold. Ich fass es nicht!" © getty 4/24 Im Netz wird der Ausraster Riecks gefeiert. Doch die Langlauf-Stimme der ARD ist nicht der einzige Kommentator, der bei Olympischen Spielen in seiner Kabine schon einmal etwas lauter wurde. SPOX präsentiert die besten Reporter-Eskalationen. © getty 5/24 Bei den Sommerspielen 2021 kommt es im Halbfinale des Tischtennis-Teamwettbewerbs zwischen Japan und Deutschland zum Showdown. "Bringt mir bitte einen Kamillentee", ringt ARD-Kommentator Frank Grundhever schon während des Matches mit den Nerven. © getty 6/24 Das Aufeinandertreffen ist lange Zeit eng, zwischendurch sieht es sogar nach einem Sieg Japans aus. "Also wenn der das Ding hier noch dreht, dann brauche ich nen Cognac", meint Grundhever. "Maximaler Prickelfaktor bei diesem Halbfinale hier!" © getty 7/24 Als sich dann der Sieg der Deutschen immer mehr abzeichnet, packt Grundhever gar noch einen drauf. "Wenn die ins Finale kommen, dann geh ich zu Elektro-Meier und hol mir nen großen Fernseher. Das will ich im Vollformat sehen!" © getty 8/24 Letztlich zieht Deutschland ins Endspiel gegen China ein. Beim Matchball von Dimitrij Ovtcharov herrscht lange Unklarheit, auch das begleitet der ARD-Mann emotional: "War er noch dran? Was war das denn für ein Matchball! Leute, Leute!" © getty 9/24 Schon zum Einstieg in den Gold-Dressur-Ritt von Jessica von Bredow-Werndl in Tokio 2021 ahnt ARD-Kommentator Carsten Sostmeier bereits einen den großen Wurf herbei: "Steigen wir hinein in ein hippologisches Musical." © imago images 10/24 "Einfach leichtfüßig, harmonisch, elegant. Wissen Sie, dieser Ritt wirkt doch wie eine gegenseitige Liebeserklärung zwischen der Reiterin und ihrem Pferd", frohlockte Sostmeier, als Bredow-Werndl auf ihrem Ross Dalera so richtig loslegte. © getty 11/24 Schon vor der Bewertung durch die Kampfrichter steht für Sostmeier ein sehr gutes Ergebnis fest: "Phänomenal. Jessica von Bredow-Werndl und Dalera - das ist eine Einladung an die Sinne der Betrachter gewesen", so der ARD-Kommentator. © getty 12/24 "Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Aber ich … habe so das Gefühl gehabt, als ich den beiden zugeschaut habe: Wie gerne würde ich doch einmal Dalera oder ihre Reiterin zum Tanz auffordern", kam Sostmeier aus dem Schwärmen kaum noch heraus. © imago images 13/24 Dass Sostmeier bei der Wahl seiner Worte nicht immer richtig liegt, bewies er vier Jahre zuvor in Rio gegenüber der Reiterin Julia Krajewski. Dieser bescheinigt er einen "Angsthasen"-Ritt. "Sie hatte von Anfang an einen braunen Strich in der Hose." © getty 14/24 Später entschuldigt er sich für seine Aussagen. "Herr Sostmeier hat mich inzwischen angerufen und sich entschuldigt", bestätigte Krajewski. Dennoch würden solche Kommentare es den Athleten "in schwierigen Situationen nicht leichter" machen. © getty 15/24 Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro trifft die deutsche Nationalmannschaft im Finale auf den Gastgeber aus Brasilien. Die Selecao sieht durch Neymars frühe Führung lange wie der souveräne Sieger aus, dann trifft Max Mayer zum 1:1-Ausgleich. © imago images 16/24 Aus der Emotion heraus entweicht ARD-Kommentator Steffen Simon ein lautes und langgezogenes "GOOOOOOOOOL!" Später bekommt er auf Social Media gemischtes Feedback. Während manche peinlich berührt sind, feiert ihn der Großteil der Nutzer dafür. © getty 17/24 Nach Platz fünf im ersten Lauf von der Normalschanze bei Olympia 2018 sieht es für Skispringer Andreas Wellinger vor seinem zweiten Sprung nicht unbedingt nach einer Medaille aus. Dann aber fliegt der DSV-Athlet zum Rekord von 113,5 Metern. © imago images 18/24 Als wenig später klar ist, dass den Deutschen niemand mehr von Platz eins verdrängen kann, brechen bei Eurosport-Experte und Ex-Olympiasieger Sven Hannawald alle Dämme: "GOLD!", schreit Hannawald und schlägt mit der Hand an die Wand der Sprecher-Kabine. © getty 19/24 Als Haupt-Kommentator Matthias Bielek dem 43-Jährigen mit den Worten "Hör‘ auf, da redet doch auch noch jemand nebenan", Einhalt gebieten will, antwortet Hannawald frech: "Das ist mir sowas von scheißegal!" © getty 20/24 Völlig überraschend setzt sich Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang im Viertelfinale gegen die favorisierte Auswahl aus Schweden durch. Als das Spiel aus ist, gibt es bei Eurosport kein Halten mehr. © getty 21/24 "Jaaaaaaaa! Halbfinale! Ihr seid der Waaaaahnsinn! Patrick Reimer, du Gott!" gefolgt von "Deutschland, Deutschland"-Sprechchören werden von Kommentator Gerhard Leinauer und Experte Patrick Ehelechner durch die Kabine gebrüllt. © getty 22/24 Aus eigener Erfahrung kann Fabian Hambüchen die Emotionen bei einem Medaillen-Gewinn bei Olympischen Spielen gut einschätzen. Als sein Kumpel Lukas Dauser am Barren in Tokio 2021 Silber einfährt, flippt der Eurosport-Experte komplett aus. © getty 23/24 Nach mehreren lauten "Jaaaaaaaa"- Ausrufen Hambüchens meint der Kommentator bei Dausers Landung auf der Matte, dass es "vielleicht für eine Medaille" reichen könnte. "Ne, nix vielleicht! Das ist eine Medaille!", schreit Hambüchen ihn an. © getty 24/24 Als schließlich Silber feststeht, gibt es bei Hambüchen kein Halten mehr. Mehrere Male haut er auf den Tisch. Dann: "That’s my boy! Wie geil! Ich habe Pipi in den Augen. Dauser, ich will ein Kind von dir! Was ist das für ein Typ! Nerven wie Drahtseile!"

Olympia: Prinzip Hoffnung für Paris?

Es war bezeichnend zu sehen, wie die jetzt sechsfache Olympiasiegerin Natalie Geisenberger bei Markus Lanz im ZDF saß und völlig desillusioniert erklärte: "Nie wieder China."

Die nächsten Olympischen Spiele finden 2024 in Paris statt, danach folgt Italien mit Mailand und Cortina d'Ampezzo, dann Los Angeles. An Peking wird dann niemand mehr denken. Auch Corona wird - hoffentlich - keine Rolle mehr spielen. Ob dann automatisch auch wieder der Glanz und die Euphorie für die olympische Bewegung zurückkommt?

Das muss wohl jeder für sich entscheiden, denn eines ist einmal mehr klargeworden: Das IOC wird diese Spiele nicht kritisch analysieren. Das rückgratlose IOC ist nicht interessiert an einer offenen Debatte. Das IOC wird sich nicht verändern.