Olympia 2022, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Die Olympischen Winterspiele finden in diesem Jahr in Peking vom 04. bis zum 20. Februar statt. Hier seht Ihr den aktuellen Medaillenspiegel der Olympischen Spiele 2022.

Olympia 2022, Medaillenspiegel - Der aktuelle Stand

# Land Gesamt 1 Deutschland 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stand: 0 von 109 Entscheidungen

Olympia 2022: Wie funktioniert der Medaillenspiegel?

"The winner takes it all" lautet das Motto bei Olympia. Der Medaillenspiegel wird klassisch nach Goldmedaillen geordnet. Sind zwei Nationen dort gleichauf, liegt die mit mehr Silbernen vorn. Herrscht auch dort Gleichstand, zählen die Bronzenen.

Kritiker bemängeln, dass so die Wertigkeit von Silber- und Bronzemedaillen heruntergesetzt wird. Da wir das Argument nachvollziehen können, haben wir eine weitere Spalte in unsere Übersicht aufgenommen: In der Gesamtübersicht findet ihr die Summe aller Medaillen einer Nation. So könnt ihr ganz leicht erkennen, wer führt, wenn man die Farbe des Edelmetalls außen vor lässt.

Wie oft gewannen Deutschland oder Österreich die Medaillenwertung?

Schlechte Nachricht für alle Österreicher: Noch nie gewann man die Nationenwertung bei Olympischen Winterspielen. Den Deutschen gelang das gleich dreimal: 1998 im japanischen Nagano und 2006 im italienischen Turin; die DDR führte zudem den Medaillenspiegel bei Olympia 1984 in Sarajevo an.

Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Gewinner in Pyeongchang © getty 1/26 Welche deutschen Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen 2018 Medaillen geholt? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/26 Laura Dahlmeier (Biathlon): 2x Gold (Sprint, Verfolgung), Bronze (Einzel) © getty 3/26 Arnd Peiffer (Biathlon): Gold (Sprint) © getty 4/26 Benedikt Doll (Biathlon): Bronze (Verfolgung) © getty 5/26 Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp (Biathlon): Bronze (Staffel) © getty 6/26 Aljona Savchenko / Bruno Massot (Eiskunstlauf): Gold (Paarlauf) © getty 7/26 Eric Frenzel (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Normalschanze), Bronze (Einzel/Großschanze) © getty 8/26 Johannes Rydzek (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Großschanze, Team) © getty 9/26 Fabian Rießle (Nordische Kombination): Silber (Einzel/Großschanze) © getty 10/26 Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle (Nordische Kombination): Gold (Teamwettbewerb) © getty 11/26 Tobias Wendl / Tobias Arlt (Rodeln): 2x Gold (Doppelsitzer, Team) © getty 12/26 Natalie Geisenberger (Rodeln): 2x Gold (Einzel, Team) © getty 13/26 Dajana Eitberger (Rodeln): Silber (Einzel) © getty 14/26 Johannes Ludwig (Rodeln): Gold (Team), Bronze (Einzel) © getty 15/26 Toni Eggert / Sascha Bennecken (Rodeln): Bronze (Doppelsitzer) © getty 16/26 Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz (Zweier-Bob): Gold © getty 17/26 Andreas Wellinger (Skispringen): Gold (Normalschanze), Silber (Großschanze) © getty 18/26 Jacqueline Lölling (Skeleton): Silber © getty 19/26 Katharina Althaus (Skispringen): Silber (Normalschanze) © getty 20/26 Simon Schempp (Biathlon): Silber (Massenstart) © getty 21/26 Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Andreas Wellinger (Skispringen): Silber (Teamspringen) © getty 22/26 Francesco Friedrich und Thorsten Margis (Bob): Gold (Zweier-Bob) © getty 23/26 Ramona Hofmeister, Selina Jörg (Snowboard): Silber und Bronze (Parallel-Riesenslalom) © getty 24/26 Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödinger, Eric Franke (Bob): Silber (Vierer-Bob) © getty 25/26 Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis (Bob): Gold (Vierer-Bob) © getty 26/26 Eishockey-Nationalmannschaft: Silber

Olympia, Medaillenspiegel: Endstand bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang

Bei den vergangenen olympischen Spielen wurde Team Deutschland zweiter in der Endabrechnung. Zwar war man mit Norwegen in Sachen Goldmedaillen auf Augenhöhe, die Skandinavier hatten aber jeweils vier Silber- und Bronzemedaillen auf dem Konto.