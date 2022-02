Heute werden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking offiziell eröffnet. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wer von den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern, ARD und ZDF, heute live im TV und im Livestream überträgt.

Am heutigen Freitag, 4. Februar, werden die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking offiziell eröffnet. Die Zeremonie beginnt um 13 Uhr im Nationalstadion - besser bekannt unter dem Namen Vogelnest - in Peking.

Die ersten Wettkämpfe haben bereits am vergangenen Mittwoch begonnen. Nach der Eröffnungsfeier nehmen die Winterspiele 2022 dann richtig Fahrt auf.

ARD oder ZDF? Wer zeigt die Olympischen Spiele in Peking heute live im TV und Livestream?

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben für die Übertragungsrechte der Olympischen Winterspiele 2022 von Discovery, dem Mutterkonzern von Eurosport, Sublizenzen erworben und berichten jeden Tag ausführlich live im Free-TV und im Livestream von den Wettbewerben. ARD und ZDF wechseln sich täglich ab. Den offiziellen Start der Olympischen Winterspiele überträgt heute das ZDF, morgen ist dann die ARD an der Reihe, übermorgen das ZDF usw.

Heute beginnt die ZDF-Liveübertragung von der Eröffnungsfeier im Free-TV um 12.10 Uhr. Als Kommentator ist Nils Karben im Einsatz. Einen kostenlosen Livestream findet Ihr in der ZDF-Mediathek oder HIER!

Was für eine pompöse Schanze! Die Sportstätten der Winterspiele © getty 1/19 Vom 4. bis 20. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele 2022 statt. Wir stellen Euch die Sportstätten und Bauten vor. In der chinesischen Hauptstadt selbst finden nur einige Sportarten statt. © getty 2/19 In der Peking-Zone werden Eishockey, Curling, Short-Track, Eiskunst- und Eisschnelllauf ausgetragen. Außerdem findet die Eröffnungsfeier dort statt. © getty 3/19 Die Zeremonie findet im sogenannten "Vogelnest" statt. Das Stadion ist bekannt von den Sommerspielen 2008, diente dort als das Leichtathletikstadion. Wettkämpfe werden dort in diesem Jahr aber nicht durchgeführt. © getty 4/19 In kurzer Distanz zum Vogelnest steht der "Water Cube". © getty 5/19 Das Wasser der Schwimmhalle wurde praktisch "eingefroren" und die Halle beherbergt heuer das komplette Curling-Turnier. © getty 6/19 Das Nationale Hallenstadion wird auch wiederverwendet. Statt Handball kämpfen die Eishockey-Cracks darin um Gold, Silber und Bronze. © getty 7/19 Darüber hinaus wird in der Wukesong-Arena gespielt, um das Eis in der anderen Halle ob der vielen Spiele in der kurzen Zeit nicht zu sehr zu belasten. © getty 8/19 Das "Ice Ribbon" ist der einzige Neubau im olympischen Park in Peking. In diesem finden die Eisschnelllaufwettbewerbe statt. © getty 9/19 Bereits 1968 wurde das Hauptstadt-Hallenstadion erbaut. 2022 wird es für die Entscheidungen im Eiskunstlauf ... © getty 10/19 ... und im Short-Track genutzt. Extra für Olympia wurde die Halle im vergangenen Jahr modernisiert. © Instagram/kjansrud 11/19 Im Nordwesten Pekings befindet sich die Yanqing Zone. Dort werden die alpinen Wettbewerbe sowie die Rodelwettbewerbe (Bob, Skeleton und Rennrodeln) ausgetragen. © getty 12/19 Wirklich schneesicher ist die Region nicht, dafür wird mit Eiskanonen gearbeitet. Nach ersten Angaben der Athleten sind die Pisten perfekt präpariert. © imago images 13/19 Knapp zwei Kilometer ist die künstliche Eisbahn lang. Die gesamte Strecke ist mit einer Holzkonstruktion überdacht. © getty 14/19 Im Gegensatz zu den Alpinen sind die Ski- und Snowboard-Crosser in der dritten Zone in Zhangjiakou untergebracht. © getty 15/19 Spektakulär ist dabei vor allem das "Big air Shougang". Die Rampe für die Freestyler liegt auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände. Die ehemaligen Kühltürme stehen dort noch immer. © getty 16/19 Nicht nur spektakulär sondern gar pompös erscheint das neue Skisprungzentrum, das für mehr als 50 Millionen Euro neu erbaut wurde. © getty 17/19 Besonders ist der Ring oben an der Schanze. Diesen kann man betreten und durch die Glasfront die Aussicht auf das Tal genießen. © getty 18/19 Neben den Skispringer und Skispringerinnen absolvieren auch die Nordischen Kombinierer hier ihre Wettkämpfe - zumindest den ersten Teil ... © getty 19/19 ... den zweiten Teil absolvieren sie in den Loipen des Biathlon- und Langlaufzentrums, das unweit der Skisprungschanze liegt.

Olympia 2022: Übertragung bei Eurosport und DAZN

Rund um die Uhr berichtet Eurosport in den kommenden 17 Tagen von den Olympischen Spielen - meistens live im Free-TV oder im Livestream. Die Eröffnungsfeier könnt Ihr ab 12.30 auf Eurosport 1 im frei empfangbaren Fernsehen sehen - oder via Joyn+ und den Eurosport Player im jeweils kostenpflichtigen Livestream.

Wer ein DAZN-Abo besitzt, der kann auch ohne Zusatzkosten den Eurosport-Livestream abrufen. Der Grund: Wegen der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind die Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 bei DAZN freigeschaltet.

Bei DAZN seht Ihr jede Menge Sport im Livestream, unter anderem Fußball, die US-Sportarten (NBA, NFL), Darts, Tennis, Handball, Motorsport, Rugby und vieles mehr.

29,99 Euro kostet das dafür benötigte Abonnement pro Monat, im Jahr fallen 279,99 Euro an.

