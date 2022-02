Ab Freitag geht es für die Sportler bei den Olympischen Spielen auf Medaillenjagd. Ein Sprung auf das Podest kann sich zudem auch finanziell lohnen. Doch wie viel Preisgeld bekommt eigentlich ein Olympiasieger? Das verraten wir Euch in diesem Artikel.

Oft wird im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen der Spruch: "Dabei sein ist alles" zitiert. Ein Sprung auf das Podium bei den Olympischen Spielen kann jedoch auch finanziell äußerst lukrativ sein.

Olympia 2022, Preisgeld: Wie viel bekommt ein Olympiasieger?

Ab dem 04. Februar gehen die Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Peking auf Medaillenjagd. Neben dem Gewinn einer Medaille gibt es bei Olympia auch eine Menge Preisgeld zu gewinnen. Dieses Preisgeld wird jedoch nicht vom Veranstalter ausgeschüttet. Jedes Land kann individuell entscheiden, wie viel Preisgeld ihre Sportlerinnen und Sportler erhalten sollen.

Die genauen Zahlen wurden vor den Spielen noch nicht veröffentlicht. Ein Vergleich bieten jedoch die Olympischen Spiele 2021 in Tokio. Da sollen die deutschen Athleten für einem Sieg 20.000 Euro erhalten haben. Für Silber gab es 15.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro. Viel Geld, andere Nationen zahlen im Vergleich jedoch deutlich mehr. Kasachstan würde seinen Athleten im Falle eines Sieges nämlich ganze 250.000 Dollar zahlen. Im Vergleich dazu lag das Preisgeld von amerikanischen Goldmedaillengewinnern bei etwa 38.000 Dollar. Eine Nation hat sein Preisgeld für seine Athleten jedoch schon verraten: Die ukrainischen Athleten sollen im Falle eines Sieges 150.000 Dollar erhalten.

Olympia 2022: Die Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen könnt Ihr in diesem Jahr im Free-TV auf Eurosport, in der ARD und im ZDF sehen. Zudem seht Ihr auf Eurosport 2 im Pay-TV weitere Entscheidung bei den Olympischen Spielen. Alle Sender bieten zudem Livestreams zu den Olympischen Spielen an. Diese seht Ihr in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sendern kostenfrei oder im kostenpflichtigen Eurosport Player.

© getty DSV-Athlet Karl Geiger ist beim Skispringen einer der Favoriten auf die Medaillen bei Olympia. Er führt aktuell den Gesamtweltcup im Skispringen an.

DAZN zeigt die Winterspiele von Peking ebenfalls live. Bei DAZN seht Ihr die Übertagungen von Eurosport 1 und Eurosport 2.

Neben den Olympischen Spielen seht Ihr auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die Champions League, Tennis, die großen US-Sportarten (NFL, NBA), Boxen und noch vieles Weitere aus der Sportwelt.

Ein Abo bei DAZN schlägt mit 29,99 Euro im Monat zu Buche. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres Abo in Höhe von 274,99 Euro buchen.

Olympia 2022: Die Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Olympia: Erfolgreichste Medaillengewinner bei Winterspielen