In dieser Woche ist es soweit. Die Olympischen Winterspiele 2022 beginnen am Freitag offiziell mit der Eröffnungsfeier in Peking. Ob Ihr die Olympischen Spiel live im Free-TV sehen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung im TV und Livestream, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind die insgesamt 24. Olympischen Winterspiele, die in der Neuzeit ausgetragen werden. Die Spiele werden am Freitag, den 04. Februar, feierlich eröffnet. Bis zum 20. Februar duellieren sich dann die Athleten in verschiedensten Disziplinen um die Medaillen.

Olympia 2022 live im Free-TV? So seht ihr die Olympischen Winterspiele in Peking live im TV und Livestream

Die Olympischen Winterspiele werden in diesem Jahr von einigen TV-Sendern medial begleitet. Die Übertragungsrechte für Olympia sicherte sich das Unternehmen Discovery Communications, wozu auch der Sportsender Eurosport gehört. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben sich außerdem Sublizenzen für die Übertragung der Winterspiele gesichert. Zudem gibt es in diesem Jahr einige Optionen, die Spiele im Livestream zu verfolgen. Das geht beispielsweise auf dem Streamingdienst DAZN.

Olympia 2022 live im Free-TV? So seht ihr die Olympischen Winterspiele in Peking live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr die Olympischen Spiele in diesem Jahr vor allem auf Eurosport. Der Sender befasst sich in diesem Jahr rund um die Uhr mit Olympia kostenlos im Free-TV auf Eurosport 1. Weitere Entscheidungen bei den Olympischen Spielen könnt Ihr zudem im Pay-TV auf Eurosport 2 verfolgen.

Die ARD und das ZDF zeigen in diesem Jahr die ausgewählte Entscheidungen bei Olympia im Free-TV. Dazu zählen beispielsweise die Spiele der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft oder die Entscheidungen beim Biathlon. Die Eröffnungsfeier am Freitag zeigt das ZDF live ab 12.10 Uhr. Danach teilen sich die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragung der Olympischen Winterspiele.

Olympia 2022 live im Free-TV? So seht ihr die Olympischen Winterspiele in Peking live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Die obengenannten TV-Sender bieten alle einen Livestream ihres Programms an. Den Livestream von Eurosport seht ihr mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player. Die Livestreams der ARD und des ZDF seht Ihr in den entsprechenden kostenfreien Mediatheken oder auf Sportschau.de und zdfsport.de.

© getty Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking beginnen offiziell mit der Eröffnungsfeier am 04. Februar.

Auf DAZN könnt Ihr die Olympischen Winterspiele ebenfalls live verfolgen. Aufgrund einer Kooperation zwischen DAZN und Eurosport könnt Ihr als DAZN-Kunden das komplette Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Zusatzkosten sehen.

Neben den Olympischen Spielen seht Ihr auf Eurosport auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA), Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights.

Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr bei DAZN auch ein Jahres-Abo buchen, welches 274,99 Euro kostet. Euer Tarif ändert sich bis zum 31. Juli nicht, wenn Ihr schon vor dem 01. Februar ein Abo bei DAZN besitzt.

