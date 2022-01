Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ist bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking dabei. Wir zeigen Euch, welchen Kader Bundestrainer Toni Söderholm nominiert hat.

Welcher deutsche Eishockey-Fan erinnert sich nicht gerne an die Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang! Das damals noch von Marco Sturm trainierte DEB-Team beendete die Vorrunde zwar nur als Gruppendritter, legte dann in der K.o.-Runde einen bis dahin noch nie bei Olympischen Winterspielen dagewesenen Siegeslauf hin. Nach Siegen gegen die Schweiz (Viertelfinal-Qualifikation) und die beiden Eishockey-Topnationen Schweden (Viertelfinale) und Kanada (Halbfinale) erreichte Deutschland das Finale. In diesem setzte es dann eine knappe 3:4-Niederlage gegen die Olympischen Athleten aus Russland. Die Silbermedaille war dennoch ein großartiger Erfolg.

Bei den am 4. Februar in Peking beginnenden Winterspielen 2022 sind die deutschen Eishockey-Cracks wieder dabei und hoffen auf einen Erfolgslauf wie vor vier Jahren.

Eishockey: Kader der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022

Bundestrainer Söderholm nominierte am 25. Januar den 25-köpfigen deutschen Kader für die Olympischen Winterspiele. Wie bei allen anderen Nationen fehlen die Spieler aus der NHL, die während den Olympischen Winterspielen keine Pause einlegt. Stars wie Leon Draisaitl, Tim Stützle, Moritz Seider und Philipp Grubauer sind deshalb in Peking nicht dabei.

Deutschland geht mit zehn Silberhelden von 2018 auf Medaillenjagd. Torhüter Danny aus den Birken, die Verteidiger Jonas und Moritz Müller sowie die Stürmer Yasin Ehliz, Patrick Hager, Dominik Kahun, Marcel Noebels, Matthias Plachta, Leo Pföderl und David Wolf waren schon in Pyeongchang vor vier Jahren dabei. Den Stamm bildet die Mannschaft, die im vergangenen Jahr bei der Weltmeisterschaft in Lettland ins Halbfinale stürmte. Söderholm setzt auf 19 WM-Spieler von Riga.

Söderholm will mit dem Team in die Top Vier und "um Medaillen kämpfen".

Eishockey: Der Kader der deutschen Nationalmannschaft im Überblick

Position Nachname Vorname Verein Torhüter aus den Birken Danny Red Bull München Torhüter Brückmann Felix Adler Mannheim Torhüter Niederberger Mathias Eisbären Berlin Verteidiger Nowak Marco Düsseldorfer EG Verteidiger Müller Jonas Eisbären Berlin Verteidiger Brandt Marcel Straubing Tigers Verteidiger Abeltshauser Konrad Red Bull München Verteidiger Wagner Fabio ERC Ingolstadt Verteidiger Holzer Korbinian Adler Mannheim Verteidiger Müller Moritz Kölner Haie Verteidiger Bittner Dominik Grizzlys Wolfsburg Stürmer Kühnhackl Tom Skelleftea AIK Stürmer Wolf David Adler Mannheim Stürmer Tiffels Frederik Red Bull München Stürmer Bergmann Lean Adler Mannheim Stürmer Rieder Tobias Växjö Lakers Stürmer Ehliz Yasin Red Bull München Stürmer Krämmer Nicolas Adler Mannheim Stürmer Loibl Stefan Skelleftea AIK Stürmer Plachta Matthias Adler Mannheim Stürmer Hager Patrick Red Bull München Stürmer Kahun Dominik SC Bern Stürmer Pietta Daniel ERC Ingolstadt Stürmer Noebels Marcel Eisbären Berlin Stürmer Pföderl Leonhard Eisbären Berlin

Eishockey: Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen in Peking 2022 in der Vorrunde

Die Vorrunde in Peking beginnt für Deutschland beginnt am 10. Februar mit dem Spiel gegen Kanada. Die weiteren Gegner in der Gruppe A sind China und die USA. Nach Abschluss der Vorrunde steht zumindest ein weiteres Spiel an - entweder in der Viertelfinal-Qualifikation oder gleich im Viertelfinale. Dieses erreichen die drei Gruppensieger und der punktbeste Gruppenzweite vorzeitig.