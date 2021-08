Rund um Olympia: Hinze und Levy fahren auf der Bahn um Medaillen

Am Schlusstag der Olympischen Spiele in Tokio hofft das deutsche Team noch einmal auf Medaillen im Bahnrad-Sprint. Außerdem stehen Endspiele im Basketball, Volleyball und Handball an. Im Liveticker bei Rund um Olympia verpasst Ihr nichts!

Rund um Olympia: Wie viele Medaillen holt Deutschland am Sonntag?

4.26 Uhr - Bahnrad: Im Kampf um Bronze fährt Emma Hinze gegen Wai Sze Lee aus Hongkong, aber im ersten Lauf hat sie nichts entgegenzusetzen und nimmt früh auf der letzten Runde raus. 0:1 - jetzt muss sie für eine Medaille zwei Läufe in Folge gewinnen. Die Pause war aber auch brutal kurz!

4.21 Uhr - Bahnrad: Jawoll! Levy übernimmt schon zwei Runden vor Schluss die Führung und fährt das bei seinen letzten Olympischen Spielen brutal von vorn. Da kommen zwar noch ein Fahrer aus dem Windschatten vorbei, aber eben nur einer! Damit fährt er im Finale um die Medaillen!

4.19 Uhr - Bahnrad: Jetzt der Keirin-Halbfinallauf mit Levy. Sechs Runden, nach der dritten Runde wird um die Plätze gesprintet. Levy hat erst einmal Rang fünf inne und fährt zu Beginn brav wie alle anderen hinter dem E-Bike her.

4.18 Uhr - Bahnrad: "Der Schmerz sitzt sehr tief, weil es gestern so knapp war", sagt Friedrich in der ARD. "Starikova hat wieder gewonnen, mit der gleichen Taktik. Klar ist es schön, Fünfte zu sein, aber ich hätte gern eine Medaille gehabt.

4.11 Uhr - Bahnrad: Lea-Sophie Friedrich verkauft sich in ihrer finalen Fahrt hervorragend! Gleich vier Damen fahren die Sprint-Plätze fünf bis acht in einem Lauf aus - und die Deutsche lässt hier von vorne gar nichts anbrennen. Sie beendet diesen Wettbewerb also auf Platz fünf. Chapeau!

4.08 Uhr - Bahnrad: Nein, in diesem Lauf hat nicht viel gepasst. Irgendwie ist Mitchell von vorn weggefahren, Hinze kam gar nicht in den Windschatten und hatte auf der Schlussrunde gar nicht mehr die Chance, anzugreifen. Schade! Damit fährt Hinze später um Bronze.

4.07 Uhr - Bahnrad: Jetzt aber der dritte Lauf von Hinze und Mitchell. Die Deutsche hat zu Beginn die vordere Position. Ein kleiner Nachteil? Jetzt schlüpft Mitchell vorbei, aber da sind ja noch zwei Runden zu fahren!

4.06 Uhr - Volleyball: Und bei den Damen ist das Spiel im Bronze bereits beendet, auch da gab es keine zwei Meinungen. Serbien hat Südkorea mit 3:0 Sätzen abgestraft und nimmt die Medaille mit. Das Finale bestreiten ab 6.30 Uhr dann Brasilien und die USA.

4.03 Uhr - Marathon: Die erste Gold-Entscheidung des Tages - und die letzte in der Leichtathletik - hat heute Nacht bereits Weltrekordler Eliud Kipchoge gewonnen. Der Kenianer gewann zum zweiten Mal den olympischen Marathon. In 2:08:38 Stunden vor dem Niederländer Abdi Nageeye (2:09:58) und dem Belgier Bashir Abdi (2:10:00) war es am Ende eine klare Angelegenheit. Aus deutscher Sicht wurde Richard Ringer mit Platz 26 (2:16:08) bester Deutscher. Amanal Petros kam auf Platz 30 (2:16:33) ins Ziel. Hendrik Pfeiffer wurde 50. (2:20:43).

4.00 Uhr - Bahnrad: Im Keirin hat zudem Altmeister Maximilian Levy das Halbfinale erreicht. In seinem Lauf ist er Vierter geworden und damit weitergekommen. Für Stefan Bötticher hat es derweil leider nicht gereicht, er wurde lediglich Fünfter.

03.55 Uhr - Bahnrad: Da schauen wir doch direkt auf die Bahn! Emma Hinze fährt hier nämlich um einen Platz im Sprint-Finale! Gegen die Kanadierin Kelsey Mitchell hat sie den ersten Lauf verloren, den zweiten aber souverän gewonnen. Gleich geht es in den Decider!

03.50 Uhr: Herzlich willkommen zum letzten Tag der Sommerspiele! Die letzten Medaillen in Tokio werden vergeben - und aus deutscher Sicht ist auch noch etwas drin. Deswegen direkt ab für den Ticker!

Alle deutschen Medaillen im Überblick © getty 1/38 37 Medaillen hat Deutschland bei Olympia bereits gewonnen. 16-mal gab es Bronze, 11-mal Silber, 10-mal Gold. Wir zeigen alle deutschen Medaillengewinner und Medaillengewinnerinnen. © getty 2/38 Lena Hentschel und Tina Punzel: Synchronspringen, 3 Meter - BRONZE © getty 3/38 Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh: Bogenschießen, Teamwettbewerb - BRONZE © getty 4/38 Sideris Tasiadis: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 5/38 Ricarda Funk: Kanu-Slalom, Kajak-Einer - GOLD © getty 6/38 Dorothee Schneider, Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Teamwettbewerb - GOLD © getty 7/38 Sarah Köhler: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 8/38 Patrick Hausding, Lars Rüdiger: Synchronspringen, Drei-Meter-Brett - BRONZE © getty 9/38 Eduard Trippel: Judo, Gewichtsklasse über 90 Kilogramm - SILBER © getty 10/38 Isabell Werth: Dressur, Kür-Einzel - SILBER © getty 11/38 Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Kür-Einzel - GOLD © getty 12/38 Jonathan Rommelmann, Jason Osborne: Rudern, Leichtgewicht-Doppelzweier - SILBER © getty 13/38 Andrea Herzog: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 14/38 Anna-Maria Wagner: Judo, Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm - BRONZE © getty 15/38 Hannes Ocik, Torben Johannesen, Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Martin Sauer: Rudern, Achter mit Steuermann - SILBER © getty 16/38 Hannes Aigner: Kanu-Slalom, Einer-Kajak - BRONZE © getty 17/38 Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis, Einzel - BRONZE © getty 18/38 Giovanna Scoccimarro, Dominic Ressel, Anna-Maria Wagner, Karl-Richard Frey, Theres Stoll und Sebastian Seidl: Judo, Team - BRONZE. © getty 19/38 Florian Wellbrock: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 20/38 Alexander Zverev: Tennis, Einzel - GOLD © getty 21/38 Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze: Bahnrad, Teamsprint -SILBER © getty 22/38 Aline Rotter-Focken: Ringen - GOLD © imago images 23/38 Julia Krajewski: Reiten, Vielseitigkeit - GOLD © getty 24/38 Kristin Pudenz: Diskuswurf - SILBER © getty 25/38 Sebastian Brendel/Tim Hecker: Canadier-Zweier - BRONZE © getty 26/38 Tina Lutz, Susann Beucke: Segeln, 49er - SILBER © getty 27/38 Malaika Mihambo: Weitsprung - GOLD © getty 28/38 Erik Heil, Thomas Plössel: Segeln, 49er - BRONZE © getty 29/38 Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer: Segeln, Nacra 17 - BRONZE © getty 30/38 Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroeger and Lisa Klein: Bahnrad, Mannschaftsverfolgung - GOLD © getty 31/38 Lukas Dauser: Barren - SILBER © imago images / AFLOSPORT 32/38 Frank Stäbler: Ringen, bis 67 kg - BRONZE © imago images / Sven Simon 33/38 Denis Kudla: Ringen, bis 87 kg - BRONZE © getty 34/38 Florian Wellbrock: Schwimmen, Freiwasser - GOLD © getty 35/38 Max Hoff / Jacob Schopf: Kanu, Kajak-Zweier - SILBER © getty 36/38 Jonathan Hilbert: Leichtathletik, 50km Gehen - SILBER © getty 37/38 Timo Boll, Patrick Franziska, Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis Teamwettbewerb - SILBER © getty 38/38 Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Lemke: Kanu, Kajak-Vierer - GOLD

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 8. August