Bahnrad: Emma Hinze verpasst im Sprint zweite Olympia-Medaille

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze (Cottbus) hat ihre zweite Medaille zum Abschluss der Olympischen Sommerspiele in Japan verpasst.

Die Sportsoldatin unterlag am Schlusstag im Sprint-Rennen um Bronze Lee Wai-Sze aus Hongkong und musste sich mit dem vierten Platz begnügen.

Zuvor war die 23-Jährige im Halbfinale an der Kanadierin Kelsey Mitchell im Entscheidungsdurchgang gescheitert. Mitchell holte später Gold. Damit bleibt Kristina Vogel die letzte deutsche Olympiasiegerin im Sprint. Die heute 30-Jährige hatte 2016 in Rio de Janeiro in der Königsdisziplin triumphiert.

"Ich wollte sehr gern eine Medaille, egal welche. Jetzt ist es Platz vier geworden, und ich bin traurig", sagte Hinze, die völlig entkräftet war: "Mir haben noch nie die Beine so weh getan. Ich kam nach dem Lauf nicht mal die Treppe runter. Zwischen dem zweiten und dritten Lauf hatte ich nur sieben Minuten Zeit. Mir war noch richtig schwindelig, als ich auf die Bahn bin."

Hinze hatte zum Auftakt der Wettbewerbe im Izu Velodrome gemeinsam mit Lea Sophie Friedrich (Dassow) die Silbermedaille im Teamsprint gewonnen. Friedrich scheiterte im Sprint im Viertelfinale an der Ukrainerin Olena Starikova, im Platzierungsrennen sicherte sich die 21-Jährige den fünften Platz. Starikova gewann Silber.

"Einerseits bin ich froh, dass ich den Lauf gewonnen habe. Andererseits sitzt der Schmerz sehr tief, weil es im Viertelfinale so knapp war. Ich freue mich Fünfte zu sein, hätte aber auch gern eine Medaille gehabt", sagte Friedrich.