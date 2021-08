Olympia 2021 live am Samstag: Zeitplan, Sportarten, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele in Tokio befinden sich auf der Zielgeraden. Gold, Silber und Bronze gibt es jedoch noch reichlich zu holen - vor allem am Samstag. Alles, was Ihr zum Sporttag am Samstag wissen müsst, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Holt Euch jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN und schaut damit die Olympischen Spiele im Livestream!

Olympia 2021 live am Samstag: Zeitplan, Sportarten

Der Samstag (7. August) ist der vorletzte Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Tokio. Bedeutet also, dass zahlreiche Entscheidungen und Finals bevorstehen. 86 Wettkämpfe werden bestritten, bei mehr als der Hälfte gibt es Edelmetall abzustauben.

Unter anderem wird im Basketball, Handball und Fußball der Olympiasieger 2021 ermittelt. Aber auch im Boxen, Ringen oder in der Leichtathletik stehen Medaillen auf dem Spiel.

Los geht der Olympia-Tag bereits um Mitternacht mit dem Marathon-Rennen der Frauen. Um 14.50 Uhr deutscher Zeit wird der Wettkampftag dann mit dem 4x400m-Finallauf der Herren abgeschlossen.

© getty Im Handball-Finale kommt es zum Showdown zwischen Frankreich und Dänemark.

Olympia 2021: Das Wettkampfprogramm für Samstag, 7. August

*(Medaillenentscheidungen gefettet)

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 0.00 Uhr Leichtathletik - Marathon Rennen Frauen 2.30 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier 1. Halbfinale Frauen 2.30 Uhr Wasserball - China vs. Verlierer Platzierungsrunde 5-8 (2) Spiel um Platz 7 Frauen 2.37 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier 1. Halbfinale Frauen 2.44 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Zweier 1. Halbfinale Männer 2.52 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Zweier 2. Halbfinale Männer 3.00 Uhr Wasserspringen - Turmspringen 1. Halbfinale Männer 3.00 Uhr Rhythmische Sportgymnastik - Mannschaft Qualifikation, Gruppe 1 Frauen 3.00 Uhr Beachvolleyball - Verlierer HF 1-1/Verlierer HF 1-2 vs. Verlierer HF 2-1/Verlierer HF 2-2 Spiel um Platz 3 Männer 3.07 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer Halbfinale Frauen 3.14 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Einer Halbfinale Männer 4.00 Uhr Wasserball - Niederlande vs. Sieger Platzierungsrunde 5-8 (2) Spiel um Platz 5 Frauen 4.15 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier Finale B Frauen 4.22 Uhr Kanurennsport - 500m Canadier Zweier Finale Frauen 4.30 Uhr Rhythmische Sportgymnastik - Mannschaft Qualifikation, Gruppe 1 Frauen 4.30 Uhr Beachvolleyball - Sieger HF 1-1/Sieger HF 1-2 vs. Sieger HF 2-1/Sieger HF 2-2 Finale Männer 4.30 Uhr Basketball - Frankreich vs. USA Finale Männer 4.31 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer Finale B Männer 4.39 Uhr Kanurennsport - 1000m Canadier Einer Finale Männer 5.00 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Vierer Finale Frauen 5.00 Uhr Baseball - Dominikanische Republik vs. Südkorea Spiel um Platz 3 Männer 5.19 Uhr Kanurennsport - 500m Kajak Vierer Finale Männer 6.30 Uhr Volleyball - Argentinien vs. Brasilien Spiel um Platz 3 Männer 6.40 Uhr Wasserball - Ungarn vs. Russisches Olympisches Komitee Spiel um Platz 3 Frauen 7.00 Uhr Karate - Kumite über 61kg Vorrunde, Gruppe A Frauen 7.00 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Carlo Paalam vs. Galal Yafai Finale Männer 7.14 Uhr Karate - Kumite über 61kg Vorrunde, Gruppe B Frauen 7.15 Uhr Boxen - Fliegengewicht: Buse Naz Cakiroglu vs. Stoyka Krasteva Finale Frauen 7.30 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Schwimmen Männer 7.45 Uhr Boxen - Mittelgewicht: Alexander Chyschniak vs. Hebert Sousa Finale Männer 8.00 Uhr Wasserspringen - Turmspringen Finale Männer 8.15 Uhr Boxen - Weltergewicht: Busenaz Surmeneli vs. Hong Gu Finale Frauen 8.20 Uhr Rhythmische Sportgymnastik - Einzel Finale Frauen 8.30 Uhr Radsport Bahn - Sprint Achtelfinale Frauen 8.45 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Fechten Bonusrunde Männer 8.48 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Vorlauf Männer 8.53 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Vorlauf Männer 8.58 Uhr Radsport Bahn - Keirin 3. Vorlauf Männer 9.00 Uhr Basketball - Verlierer Halbfinale 1 vs. Verlierer Halbfinale 2 Spiel um Platz 3 Frauen 9.03 Uhr Radsport Bahn - Keirin 4. Vorlauf Männer 9.08 Uhr Radsport Bahn - Keirin 5. Vorlauf Männer 9.13 Uhr Radsport Bahn - Sprint Hoffnungsläufe Viertelfinale Frauen 9.19 Uhr Radsport Bahn - Keirin 1. Hoffnungslauf Männer 9.24 Uhr Radsport Bahn - Keirin 2. Hoffnungslauf Männer 9.29 Uhr Radsport Bahn - Keirin 3. Hoffnungslauf Männer 9.30 Uhr Wasserball - Spanien vs. USA Finale Frauen 9.34 Uhr Radsport Bahn - Keirin 4. Hoffnungslauf Männer 9.39 Uhr Radsport Bahn - Sprint Viertelfinale Frauen 9.50 Uhr Karate - Kumite über 75kg Vorrunde, Gruppe A Männer 9.55 Uhr Radsport Bahn - Madison Rennen Männer 10.00 Uhr Handball - Ägypten vs. Spanien Spiel um Platz 3 Männer 10.04 Uhr Karate - Kumite über 75kg Vorrunde, Gruppe B Männer 10.15 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Springreiten Männer 11.45 Uhr Ringen - Freistil Schwergewicht Hoffnungsrunde Männer 11.45 Uhr Ringen - Freistil Leichtgewicht Hoffnungsrunde Männer 11.45 Uhr Ringen - Freistil Fliegengewicht Hoffnungsrunde Männer 12.00 Uhr Reitsport - Springreiten Mannschaft Finale, 1. Umlauf Mixed 12.00 Uhr Baseball - Japan vs. USA Finale Männer 12.10 Uhr Karate - Kumite über 61kg: Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B Halbfinale Frauen 12.10 Uhr Karate - Kumite über 61kg: Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe A Halbfinale Frauen 12.27 Uhr Karate - Kumite über 75kg: Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe B Halbfinale Männer 12.27 Uhr Karate - Kumite über 75kg: Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe A Halbfinale Männer 12.30 Uhr Synchronschwimmen - Gruppe Freie Kür Frauen 12.30 Uhr Moderner Fünfkampf - Einzel Kombination Männer 12.30 Uhr Ringen - Freistil Leichtgewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 12.30 Uhr Ringen - Freistil Leichtgewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 12.35 Uhr Leichtathletik - Hochsprung Finale Frauen 12.45 Uhr Leichtathletik - 10000m Rennen Frauen 12.45 Uhr Karate - Kumite über 61kg: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Frauen 12.55 Uhr Karate - Kumite über 75kg: Sieger HF 1 vs. Sieger HF 2 Finale Männer 13.00 Uhr Leichtathletik - Speerwurf Finale Männer 13.00 Uhr Basketball - Slowenien vs. Australien Spiel um Platz 3 Männer 13.05 Uhr Ringen Freistil Schwergewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Männer 13.30 Uhr Ringen Freistil Schwergewicht: Verlierer HF2 - Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Männer 13.30 Uhr Fußball - Brasilien vs. Spanien Finale Männer 13.40 Uhr Leichtathletik - 1500m Finale Männer 13.45 Uhr Reitsport - Springreiten Mannschaft Finale, Stechen Mixed 13.55 Uhr Ringen Freistil Fliegengewicht: Verlierer HF1 vs. Sieger HOF-RD1 Kämpfe um Platz 3 Frauen 13.55 Uhr Ringen Freistil Fliegengewicht: Verlierer HF2 vs. Sieger HOF-RD2 Kämpfe um Platz 3 Frauen 14.00 Uhr Handball - Frankreich vs. Dänemark Finale Männer 14.15 Uhr Volleyball - Frankreich vs. Russisches Olympisches Komitee Finale Männer 14.20 Uhr Ringen Freistil Fliegengewicht: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 Finale Frauen 14.30 Uhr Leichtathletik - 4x400m Finale Frauen 14.50 Uhr Leichtathletik - 4x400m Finale Männer

Olympia 2021 live am Samstag: Übertragung im TV und Livestream

Den vorletzten Tag der Olympischen Spiele überträgt das ZDF live im Free-TV und zudem auch im kostenlosen Livestream. Auch die ARD bietet zahlreiche Livestreams zu den verschiedensten Wettbewerben an, auch diese sind allesamt kostenlos.

Eurosport besitzt ebenfalls Übertragungsrechte, im Free-TV und im Livestream seht Ihr auch hier die Sommerspiele am Samstag. Jedoch ist der Livestream nicht gratis.

Wer über ein DAZN-Abonnement verfügt, muss jedoch nichts extra zahlen, um den Eurosport-Livestream öffnen zu können. Der Grund: Dank der Kooperation zwischen Eurosport und DAZN sind Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr auf DAZN abrufbar.

Nachdem der Gratis-Probemonat abgelaufen ist, könnt Ihr DAZN für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr abonnieren.

Den Eurosport-Livestream könnt Ihr auch via joyn+ abrufen.

Alle deutschen Medaillen im Überblick © getty 1/37 36 Medaillen hat Deutschland bei Olympia bereits gewonnen. 16-mal gab es Bronze, 11-mal Silber, 9-mal Gold. Wir zeigen alle deutschen Medaillengewinner und Medaillengewinnerinnen. © getty 2/37 Lena Hentschel und Tina Punzel: Synchronspringen, 3 Meter - BRONZE © getty 3/37 Michelle Kroppen, Charline Schwarz, Lisa Unruh: Bogenschießen, Teamwettbewerb - BRONZE © getty 4/37 Sideris Tasiadis: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 5/37 Ricarda Funk: Kanu-Slalom, Kajak-Einer - GOLD © getty 6/37 Dorothee Schneider, Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Teamwettbewerb - GOLD © getty 7/37 Sarah Köhler: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 8/37 Patrick Hausding, Lars Rüdiger: Synchronspringen, Drei-Meter-Brett - BRONZE © getty 9/37 Eduard Trippel: Judo, Gewichtsklasse über 90 Kilogramm - SILBER © getty 10/37 Isabell Werth: Dressur, Kür-Einzel - SILBER © getty 11/37 Jessica von Bredow-Werndl: Dressur, Kür-Einzel - GOLD © getty 12/37 Jonathan Rommelmann, Jason Osborne: Rudern, Leichtgewicht-Doppelzweier - SILBER © getty 13/37 Andrea Herzog: Kanu-Slalom, Einer-Canadier - BRONZE © getty 14/37 Anna-Maria Wagner: Judo, Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm - BRONZE © getty 15/37 Hannes Ocik, Torben Johannesen, Johannes Weißenfeld, Laurits Follert, Olaf Roggensack, Jakob Schneider, Malte Jakschik, Richard Schmidt, Martin Sauer: Rudern, Achter mit Steuermann - SILBER © getty 16/37 Hannes Aigner: Kanu-Slalom, Einer-Kajak - BRONZE © getty 17/37 Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis, Einzel - BRONZE © getty 18/37 Giovanna Scoccimarro, Dominic Ressel, Anna-Maria Wagner, Karl-Richard Frey, Theres Stoll und Sebastian Seidl: Judo, Team - BRONZE. © getty 19/37 Florian Wellbrock: Schwimmen, 1500 Meter Freistil - BRONZE © getty 20/37 Alexander Zverev: Tennis, Einzel - GOLD © getty 21/37 Lea Sophie Friedrich, Emma Hinze: Bahnrad, Teamsprint -SILBER © getty 22/37 Aline Rotter-Focken: Ringen - GOLD © imago images 23/37 Julia Krajewski: Reiten, Vielseitigkeit - GOLD © getty 24/37 Kristin Pudenz: Diskuswurf - SILBER © getty 25/37 Sebastian Brendel/Tim Hecker: Canadier-Zweier - BRONZE © getty 26/37 Tina Lutz, Susann Beucke: Segeln, 49er - SILBER © getty 27/37 Malaika Mihambo: Weitsprung - GOLD © getty 28/37 Erik Heil, Thomas Plössel: Segeln, 49er - BRONZE © getty 29/37 Paul Kohlhoff, Alica Stuhlemmer: Segeln, Nacra 17 - BRONZE © getty 30/37 Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Mieke Kroeger and Lisa Klein: Bahnrad, Mannschaftsverfolgung - GOLD © getty 31/37 Lukas Dauser: Barren - SILBER © imago images / AFLOSPORT 32/37 Frank Stäbler: Ringen, bis 67 kg - BRONZE © imago images / Sven Simon 33/37 Denis Kudla: Ringen, bis 87 kg - BRONZE © getty 34/37 Florian Wellbrock: Schwimmen, Freiwasser - GOLD © getty 35/37 Max Hoff / Jacob Schopf: Kanu, Kajak-Zweier - SILBER © getty 36/37 Jonathan Hilbert: Leichtathletik, 50km Gehen - SILBER © getty 37/37 Timo Boll, Patrick Franziska, Dimitrij Ovtcharov: Tischtennis Teamwettbewerb - SILBER

Olympia 2021 in Tokio, Zeitplan: Medaillenentscheidungen am 7. August