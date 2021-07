Zweimaliger Tennis-Olympiasieger Murray verzichtet auf Einzel in Tokio

Der britische Starspieler Andy Murray muss den Traum vom Gold-Hattrick im olympischen Tennis-Einzel begraben. Der 34 Jahre alte Schotte, der sowohl 2012 in London als auch 2016 in Rio triumphiert hatte, zog seine Teilnahme in der Einzel-Konkurrenz in Tokio wegen einer Zerrung im Oberschenkel zurück.

Das gab die britische Delegation am Sonntag kurz vor Murrays Erstrundenmatch gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime bekannt.

Im Doppel wird Murray hingegen mit seinem Partner Joe Salisbury weiter aufschlagen. Dort trifft das Duo im Achtelfinale auf den zweimaligen French-Open-Champion Kevin Krawietz (Coburg) und Tim Pütz (Frankfurt/Main).

"Ich bin wirklich enttäuscht, dass ich zurückziehen muss, aber das medizinische Personal hat mir davon abgeraten, in beiden Events zu spielen", sagte der dreimalige Grand-Slam-Sieger Murray, der in den vergangenen Jahren von schweren Hüftverletzungen geplagt war.