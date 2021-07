Olympia LIVE: Köhler plant nächsten Coup im olympischen Becken

Der nächste Olympia-Tag steht an und die Leichtathlet*innen treten immer mehr in den Fokus! Auch die ersten deutschen Medaillen im Nationalstadion könnten wir erleben. Bei Rund um Olympia verpasst Ihr keine wichtige Szene!

Rund um Olympia: Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Triathlon, Mixed Deutschland verpasst Medaille bei USA-Gold 100 Meter Schmetterling, Männer Dressel holt dritte Goldmedaille in Tokio 200 m Rücken, Frauen McKeown dominiert erneut

Rund um Olympia: Die Highlights der kommenden Stunden

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 2.30 Uhr Diskuswurf Qualifikation Frauen 2.40 Uhr Stabhochsprung Qualifikation Männer 3.40 Uhr Schwimmen 200 Meter Rücken Frauen 3,46 Uhr Schwimmen 800 m Freistil Frauen 4 Uhr Beachvolleyball Thole/Wickler - Ishijima/Shiratori, Vorrunde Männer 4.45 Uhr Schwimmen 4 x 100 Meter Lagen Mixed 4.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 96 kg und Gewichtsklasse bis 81 kg Männer 6.30 Uhr Schießen Trap Mannschaft Mixed 6.40 Uhr Boxen Federgewicht Frauen 7.30 Uhr Segeln Windsurfen Frauen/Männer 8 Uhr Bogenschießen Florian Unruh - Mauro Nespol, Viertelfinale Männer

Rund um Olympia: Köhler plant nächsten Coup im olympischen Becken

3.47 Uhr - 800 m Freistil: Jetzt läuft Sarah Köhler ein und will sich die nächste Medaille schnappen. Das wäre ein Wahnsinn! Sie schwimmt auf der Bahn sechs.

3.45 Uhr - Stabhochsprung: Lavillenie macht es spannend, aber schafft im dritten Versuch die 5,50 m! Lita Baehre schafft die 5,65 danach auch im ersten Versuch, während für Torben Blech die 5,50 m schon zu viel waren. Schade!

3.42 Uhr - 200 m Rücken: Und McKeown lässt mit einem unnachahmlichen Endspurt auf den letzten Metern nichts anbrennen und holt ihre zweite Goldmedaille bei diesen Spiele. Silber geht an Masse, Bronze an Seebohm.

3.38 Uhr - 200 m Rücken: In wenigen Minuten kämpft Sarah Köhler über die 800 m Freistil um eine Medaille, zunächst steht aber noch die Entscheidung im Rücken an. Eine Deutsche ist leider nicht dabei, die australische Jahresbeste Kaylee McKeown geht als Favoritin ins Rennen.

3.35 Uhr - 100 m Schmetterling: US-Star Caeleb Dressel holt sich seine dritte Goldmedaille! Und das mit Weltrekordzeit! Sein großer Konkurrent Kristof Milak aus Ungarn macht ihm auf den letzten Metern zwar noch mal Druck (Europarekord!), den Sieg lässt er sich nach einem gehörigen Vorsprung nach dem Wechsel aber nicht nehmen. Bronze geht in die Schweiz an Noe Ponti!

3.28 Uhr - 100 m: Wenige Stunden vor dem Finale über die Königsdisziplin der Damen wurde die nigerianische Mitfavoritin Blessing Okagbare positiv auf Doping getestet und vorerst gesperrt worden. Demnach sei ihr bei einer Trainingskontrolle am 19. Juli ein Wachstumshormon nachgewiesen worden, das Ergebnis lag aber erst heute vor. Das ist eine dicke Überraschung!

3.25 Uhr - Bogenschießen: Was für ein Auftritt des Deutschen! Mit 29:28 im vierten Satz holt er sich einen dominanten Sieg gegen den Kanadier und kämpft im Viertelfinale ab 8 Uhr um das Tickt für's Halbfinale. Sein Gegner wird der Italiener Mauro Nespol.

3.16 Uhr - Bogenschießen: Florian Unruh, der Mann von Lisa Unruh, will es besser als seine Frau machen und hier in Tokio um Medaillen mitschießen. Dafür muss er zunächst den Kanadier Crispin Duenas aus dem Weg räumen, allerdings ist der Deutsche klarer Außenseiter.

3.12 Uhr - Diskuswurf: 64 Meter sind bei den Damen für das direkt Erreichen des Finals gefordert. Kristin Pudenz (63,53 m) und Sandra Perkovic (63,75) eröffnen beide ordentlich und können damit beide wohl schon mit einem Weiterkommen planen.

3.06 Uhr - Stabhochsprung: Bo Kanda Lita Baehre meistert seine erste Höhe von 5,50 m ohne Probleme und hat noch einiges an Luft nach oben. Die Favoriten straucheln dagegen ordentlich! Nachdem mit Sam Kendricks (Corona) einer der Top-Favoriten nicht dabei sein kann, steht auch der Franzose Renaud Lavillenie nach zwei Fehlversuchen über die 5,50 m vor dem Aus. Auch Goldfavorit Arnaud Duplantis handelt sich einen Fehlversuche über seine Auftakthöhe ein. Erleben wir hier eine ganz dicke Sensation? 5,80 m müssen es übrigens für's Finale sein.

2.58 Uhr - 400 m Hürden: Das ist doch direkt mal ein toller Auftritt aus deutscher Sicht! Carolina Krafzik läuft in einem umkämpften Vorlauf mit 54,72 Sek eine neue persönliche Bestleistung - und 17 Hundertstel schneller als ihre bisherige Bestmarke. Damit steht sie sicher im Halbfinale. Der Jubelschrei der Grundschullehrerin im Anschluss ich völlig berechtigt.

2.50 Uhr - Triathlon: Die ersten Medaillen wurden in den frühen Morgenstunden schon bei der olympischen Premiere der Mixed-Staffel vergeben. Das deutsche Quartett um Laura Lindemann, Jonas Schomburg, Anabel Knoll und Justus Nieschlagkam am Ende auf Rang sechs ins Ziel, Gold ging nach 1:23,41 Stunden im Supersprint-Format an Großbritannien vor den USA (+14 Sekunden) und Weltmeister Frankreich (+23).

2.42 Uhr - Vorschau: Was geht heute so? Aus deutscher Sicht liegen die deutschen Medaillenhoffnung zunächst auf Sarah Köhler, die über die 800 m Freistil den nächsten Coup plant. Am Nachmittag sollen dann die Diskuswerfer ebenfalls Edelmetall nach Deutschland holen. Mit Spannung gucken wir zudem auf das Beachvolleyball-Duo Thole/Wickler, das den Einzug ins Achtelfinale plant sowie die deutschen Basketball, der gegen Australien ins Viertelfinale einziehen wollen.

2.35 Uhr - Rückblick: Ehe es gleich im Schwimmen heiß wird, blicken auf den gestrigen Tag zurück. Insgesamt dreimal gab es Edelmetall für Deutschland, den wohl größten Erfolg des Tages feierte aber Alexander Zverev mit seinem Sieg über Novak Djokovic. Was sonst noch so los war, hat der Kollege Petri charmant wie immer für Euch zusammengefasst.

2.30 Uhr - Start: Zum vierten Mal in Serie begrüße ich Euch aus der Nacht, heute wollen wir die erste deutsche Leichtathletik-Medaille bejubeln. Ansonsten würde ich mich auch nicht über eine Schwimm-Medaille beschweren. So oder so - eck freu mir!

Rund um Olympia: Alle Medaillenentscheidungen des Tages

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 3.40 Uhr Schwimmen 200 Meter Rücken Frauen 3,46 Uhr Schwimmen 800 m Freistil Frauen 4.45 Uhr Schwimmen 4 x 100 Meter Lagen Mixed 4.50 Uhr Gewichtheben Gewichtsklasse bis 96 kg und Gewichtsklasse bis 81 kg Männer 6.30 Uhr Schießen Trap Mannschaft Mixed 6.40 Uhr Boxen Federgewicht Frauen 7.30 Uhr Segeln Windsurfen Frauen/Männer 7.50 Uhr Kunstturnen Trampolinturnen Männer 9 Uhr Schießen Kleinkaliber Dreistellungskampf Frauen 9.30 Uhr Bogenschießen Einzel Männer 10 Uhr Judo Mannschaft Mixed 10.30 Uhr Rugby - Frauen 11 Uhr Tennis Einzel Frauen 11 Uhr Badminton Doppel Männer 11.30 Uhr Fechten Säbel Mannschaft Frauen 13.15 Uhr Leichtathletik Diskuswurf Männer 14.35 Uhr Leichtathletik 4 x 400 Meter Mixed 14.50 Uhr Leichtathletik 100 Meter Frauen

Olympia 2021 live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Auftritt des ZDF kümmert sich heute wieder die ARD um die Übertragung im Free-TV - inklusive zahlreichen kostenfreien Streams via Sportschau.de. Das ZDF unterstützt dagegen mit einigen Stream in der ZDFMediathek.

Außerdem gibt es alle olympischen Entscheidungen wie gewohnt auch bei Eurosport zu sehen. Eurosport 1 und Eurosport 2 übertragen ohne Pause, der Livestream via Eurosport Player ist allerdings kostenpflichtig.

