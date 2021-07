Olympische Spiele - Tag 8 kompakt: Sascha und Dima - ein Hoch auf unsere Schlägertypen!

Am Freitag gibt es für Team Deutschland bei den Olympischen Spielen in Tokio zwar keine Goldmedaille zu bejubeln, dafür aber gleich mehrere sensationelle Vorstellungen. Alexander Zverev feiert den größten Sieg seiner Karriere, Dimitrij Ovtcharov schließt Frieden mit dem Allmächtigen. Und im Kanu-Slalom haben wir mittlerweile ein Medaillen-Abo. Olympia kompakt.

Ja, es war wieder kein Gold dabei für Team Deutschland an diesem Freitag in Tokio. Wir bewegen uns schnurstracks auf die Halbzeit dieser Spiele zu, da sind weiterhin nur drei Goldmedaillen eine ernüchternde Bilanz.

Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es aus deutscher Sicht ein extrem erfolgreicher Tag war. Wie Alexander Zverev nach Rückstand die Golden-Slam-Träume von Novak Djokovic beendete, entschädigt doch für so manche Enttäuschung. Dazu Dimitrij Ovtcharov, der Eier haben muss wie Pampelmusen und vier Matchbälle abwehrte, bevor er über Bronze jubeln durfte. Brutal, unsere Schlägertypen!

Dazu der wichtige, eindrucksvolle Sieg im Handball über die starken Norweger und der Prestige-Erfolg im Hockey über Erzrivale Holland. Auch bei den Hockey-Damen läuft es. Und dann noch das Medaillen-Abo bei den Slalom-Kanuten. Alles wunderbar. Wäre aus dem Silber des Ruder-Achters die Goldene geworden, sprächen wir von einer Eins plus plus. Aber auch so ist es eine glatte Eins. Weitermachen! Das nächste Gold kommt bestimmt.

Bilder des Tages: Wenn man nur Volleyball im Kopf hat © getty 1/24 Auch heute geht es bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder rund. Wir zeigen die besten Bilder. © getty 2/24 Der Preis für die schönsten Socken geht an Danny Sahl aus...? Na? Richtig, Kanada! © getty 3/24 Carlos Ortiz scheint noch nicht ganz zufrieden mit seinem Spiel zu sein. © getty 4/24 Das passiert übrigens, wenn man nur Volleyball im Kopf hat. © getty 5/24 Höchste Konzentration und Körperspannung bei Grace Reid. © getty 6/24 Vitalina Batsarashkina posiert ausgiebig mit ihrer Goldmedaille. Sie gewann im Schießen mit der Sportpistole. © getty 7/24 Was machen die zwei denn da? © getty 8/24 Chad Wright gibt beim Diskuswerfen alles! © getty 9/24 Schmerzhaft ging es bei Uladzislau Smiahlikau zu. © getty 10/24 Friendly Fire! Die dominikanische Baseball-Nationalmannschaft läuft sich gegenseitig über den Haufen. © getty 11/24 Der Deutsche Ruder-Achter verpasste die Goldmedaille. Am Ende freuten sich die Jungs aber auch über Silber. © getty 12/24 Hannes Aigner holte Bronze und konnte seinen Erfolg im Anschluss kaum fassen. © getty 13/24 Emotional zeigte sich auch Alexander Zverev. Der Deutsche schaltete den scheinbar unbesiegbaren Novak Djokovic aus - unglaublich! © getty 14/24 Beim Weitsprung ging's gewohnt sandig zu. © getty 15/24 Der Gesichtsausdruck zeigt es: Christina Schwanitz gab alles, für den Finaleinzug reichte es aber dennoch nicht für die ehemalige Weltmeisterin. © getty 16/24 Freud und Leid so eng beieinander: Abner Teixeira (r.) jubelt über seinen Sieg bei Olympia. © getty 17/24 Auch die deutsche Mixed-Staffel im Sprint konnte sich freuen: Sie zogen ins Finale ein. © getty 18/24 Fast komplett in weiß-rot-karierter Hand: Das Treppchen nach dem rein kroatischen Finale im Tennis-Doppel. © getty 19/24 Beim 10.000-Meter-Finale braucht es stramme Waden. © getty 20/24 Brutal starker Tag der deutschen Handball-Torhüter! © getty 21/24 Dima Ovtcharov krönte seine unfassbare Olympia-Reise mit der Bronze-Medaille. © getty 22/24 Die erste Leichtathletik-Goldmedaille geht nach Äthiopien: Selemon Barega spurtet Weltmeister Joshua Cheptegei davon. © getty 23/24 Drama gabs auch beim Fußball. Die US-Girls setzten sich im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch und stehen im Halbfinale. © getty 24/24 Was für ein bitterer Tag für Novak Djokovic. Nach dem Aus gegen Zverev scheiterte er auch mit seiner Mixed-Kollegin Nina Stojanovic im Halbfinale.

Die wichtigsten Entscheidungen des Tages (Vorschau auf Tag 9)

Was sonst noch wichtig war:

Tennis: Ja, er hat noch kein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Ja, er hat bei einem Grand Slam noch nicht einmal einen Top-10-Spieler geschlagen. Und ja, es war nicht Best-of-five. Aber was Sascha Zverev heute in der Hitze Tokios abzog, gegen den besten Spieler der Welt, das muss jetzt einfach auch mal angemessen gewürdigt werden!

Der Junge greift nämlich nach Gold für Deutschland. Einen Djokovic zu schlagen, der im Turnierverlauf absolut souverän wirkte, der Geschichte schreiben wollte, und das auf Hartplatz, nach Satz- und Breakrückstand, das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Hand aufs Herz: Beim Stand von 1:6 und 2:3 hätte doch niemand mehr einen Pfifferling auf Zverev gesetzt. Aber plötzlich spielte der groß auf, knackte Nole mit Power, Cleverness und der besseren Fitness. Und zog sich mit seinem Aufschlag immer wieder aus brenzligen Situationen. Leute, sowas kann ein Dosenöffner sein für ganz große Taten auf der Tour.

Außerdem war es herzerwärmend zu sehen, wie viel Zverev der Sieg bedeutete. Wie er nach dem Matchball in sein Handtuch heulte wie ein Schlosshund - dabei war das war ja nur das Halbfinale. "Das ist einer der stolzesten Momente meiner Karriere - wenn nicht sogar der stolzeste", sagte er ergriffen, und man kauft es ihm ab. Er spiele "für alle Athleten, die im Dorf sind, für alle, die zu Hause zuschauen, generell für Deutschland." Sorry, aber da kriegt man doch Gänsehaut. Und da soll mal einer sagen, dass Olympiagold im Tennis nicht viel bedeutet und die Slams wichtiger sind und dieser ganze Käse.

Ein Wort aber noch zu Djokovic, der ja nicht überall der Beliebteste ist. Respekt davor, dass er trotz seiner Jagd nach dem Grand Slam nach Japan gereist ist und sich in der Bruthitze gequält hat - Bedingungen, die ihm nicht unbedingt liegen. Niemand hätte einen Ton gesagt, hätte er die Spiele ausgelassen, um Kraft für die US Open zu tanken - wie es so viele andere Top-Spieler getan haben. Stattdessen trat er im Einzel und im Mixed an. Und steht jetzt in Olympischen Halbfinals bei einer Bilanz von 0-4.

Tischtennis: Nichts gegen Lin Yun-Ju, bestimmt ein toller Kerl und sowieso ein riesiges Talent. Aber wenn Dimitrij Ovtcharov nach der herkulischen Leistung gegen Ma Long am Donnerstag ohne Einzelmedaille hätte abreisen müssen, es hätte sich nicht richtig angefühlt. Das hatte er nicht verdient. Dima, wir verneigen uns vor deiner Leistung. Nach dem Match gestern so zurückzukommen, vier Matchbälle abzuwehren und dann Bronze einzutüten, mehr geht schon fast nicht.

Sogar seinen Frieden mit dem Allmächtigen machte der 32-Jährige nach dem Sieg über Lin. "Warum es im Sport manchmal so und manchmal so geht, weiß am Ende nur der liebe Gott", hatte er nach der Niederlage gegen Ma Long - der es im Finale gegen Fan Zhendong übrigens leichter hatte als gegen den Deutschen - noch gehadert. Dann aber kamen heute die Matchbälle gegen ihn, und einen verschlug der Taiwaner vollkommen ohne Not. Ovtcharovs Fazit: "Bei einem der Matchbälle dachte ich: Das war's. Aber er hat verschlagen, das war Hilfe von oben. Die musste ich annehmen."

© getty Dimitrij Ovtcharov hat seine zweite olympische Einzelmedaille gewonnen.

Rudern: Auf das Flaggschiff ist Verlass, auch wenn es am Ende wie schon 2016 nicht zu Gold reichte. "Für mich bleibt, was die Jungs über die vergangenen Jahre geleistet haben", erklärte Steuermann und London-Olympiasieger Martin Sauer: "Es war etwas Besonderes." Er bestritt das letzte Rennen seiner Karriere. Schade, dass die Dominanz der letzten Jahre - bis 2019 war der Achter drei Jahre lang ungeschlagen - nicht noch etwas länger andauern konnte, böse sein kann man den Jungs aber natürlich nicht.

Was nicht darüber hinwegtäuscht, dass die Bilanz der deutschen Ruderer ein, ähem, Schlag ins Wasser ist. Zwei Medaillen, kein Sieg, da hatten sich alle Beteiligten im Vorfeld deutlich mehr versprochen. "Wir sind schon insgesamt enttäuscht. Das kann man nicht wegreden", gab Bundestrainer Ralf Holtmeyer zu. Seine Begründung: "Wir lieben durchaus den Erfolg, aber nicht den Weg dahin."

Kanuslalom: Wo in Villariba bei den Ruderern noch nach Gründen für die schwache Bilanz gesucht wird, wird in Villabajo bei den Slalom-Kanuten schon gefeiert. Vier Rennen - vier Medaillen! Das kriegen sonst eigentlich auch nur unsere Dressurreiterinnen hin. Heute ritt Hannes Aigner die Stromschnellen und Strudel zu Bronze hinab und machte die beste Bilanz seit 49 Jahren perfekt. Was ganz besonders Mut macht: 2016 ging das Team noch komplett leer aus. So schnell kann's gehen mit dem Turnaround!

Turnen: Simone Biles hat das bestätigt, was schon einige vermutet hatten. Wo sie nach dem Abbruch des Mehrkampf-Finales mit der Mannschaft eher allgemein davon gesprochen hatte, sich auf ihre "mentale Gesundheit fokussieren" zu wollen und in den Tagen davor den großen Druck betont hatte, der auf ihr lastete, ging sie auf Instagram nun ins Detail. Der Grund für ihren Rückzug: die im Turnen gefürchteten "Twisties". Eine mentale Blockade, bei der man das räumliche Bewusstsein fürs Turnen verliert.

Wie fühlt sich das an? "Man kann oben von unten nicht mehr unterscheiden", beschrieb Biles. "Das verrückteste Gefühl überhaupt. Keine Kontrolle mehr über den eigenen Körper. Was noch erschreckender ist: Weill ich nicht mehr weiß, wo ich in der Luft bin, weiß auch nicht, wie oder worauf ich landen werde." Sie könne sich selbst nicht erklären, wie sie ihren ersten Sprung im Wettkampf überhaupt gelandet habe. Sie habe dieses Phänomen nicht zum ersten Mal erlebt, aber früher sei es nur kurzzeitig und am Boden oder Sprung aufgetreten. Diesmal allerdings auch am Stufenbarren und dem Schwebebalken - "was scheiße ist. Aber so richtig." Das klingt übel. Und leider nicht so, als würden wir sie in Tokio noch einmal erleben.

Bösewicht des Tages: NBC

Tatjana Schoenmaker hat am Freitag über 200 Meter Brust einen Weltrekord aufgestellt. Warum das so außergewöhnlich war? Es könnte gut und gerne der einzige Einzel-Weltrekord dieser Spiele bleiben, lediglich zwei Freistil-Staffeln der Frauen haben darüber hinaus neue Bestmarken aufgestellt. Das liegt den Protagonisten zufolge auch daran, dass in Tokio schon morgens geschwommen wird. "Du wachst auf und bist ein bisschen müder als sonst", sagte Schoenmaker, und auch Rivalen Lilly King monierte die Uhrzeiten der Finals, die ab 10.30 Uhr Ortszeit starten. Warum das so ist? Damit sie der Sender NBC in den USA zur Primetime übertragen kann. Buuuuh!

Unfall des Tages: Aron Baynes

Der Big Man von den Toronto Raptors wollte mit seinen Aussies bei den Spielen eigentlich eine Medaille, in einem Test vor zwei Wochen schlug man schließlich auch die USA. Baynes kann jetzt aber nicht mehr mithelfen. Der hatte sich schon gegen Italien den Nacken verknackst - und dann rutschte er im Badezimmer aus und stürzte. So wurde alles noch schlimmer: "Es hat sich herausgestellt, dass es eine ernste Sache war", so Teamarzt David Hughes. Für Baynes sind die Spiele beendet. 34 ist er, es könnten seine letzten Spiele gewesen sein.

Beste Sprüche bei Olympia: "Das war der krankeste Wettkampf meines Lebens" © getty 1/24 Die Olympischen Spielen in Tokio laufen auf Hochtouren. Neben großen Emotionen und herben Ärgernissen gab und gibt es auch immer wieder zahlreiche lustige Momente. Wir zeigen Euch die bislang besten Sprüche. © ARD/Screenshot SPOX 2/24 "Ich wollte das nach einem Tor machen, aber wer weiß, ob ich noch eins schieße." (Fußballprofi Max Kruse vor seinem TV-Heiratsantrag an seine Freundin Dilara) © getty 3/24 "Die Enttäuschung ist sehr groß, keiner von uns will nach Hause. Wir haben nichts erreicht." (Max Kruse nach dem Aus der deutschen Fußballer in der Vorrunde, bei dem ihm kein Tor gelungen war). © getty 4/24 "Wir haben alles riskiert, alles oder nichts - jetzt ist es eben nichts." (Medaillenanwärterin Dorothee Schneider, die nach einer fehlerhaften Dressur-Kür nur auf Platz 15 der Einzelwertung landete). © getty 5/24 "Ab 900 m tat es richtig weh. Dann ist es an einem gewissen Punkt ein Kampf gegen den inneren Schweinehund. Aber ich wollte unbedingt die Medaille. Ich habe einfach versucht, den Schmerz zu ignorieren." (Sarah Köhler nach Bronze über 1500m Freistil) © getty 6/24 "Eigentlich wollte ich das immer für die Zuschauer machen. Das sieht ja auch cool aus. Aber das war irgendwie eine doofe Idee." (Säbelfechter Matyas Szabo, der sich beim Spagat im Team-Halbfinale verletzte). © getty 7/24 "Das war der krankeste Wettkampf meines Lebens. Wie ein schlechter - nein, eigentlich ein ziemlich guter Film." (Patrick Hausding über die Bronzemedaille im Synchronspringen mit Lars Rüdiger vom 3-m-Brett) © getty 8/24 "Das war geil, das war der Hammer!" (Fabian Hambüchen bei Eurosport zur Leistung von Lukas Dauser) © getty 9/24 "Wir schießen circa 50.000 Pfeile im Jahr. An manchen Tagen bis zu 400. Und wir ballern ja nicht nur so vor uns rum." (Medaillengewinnerin Lisa Unruh zum Trainingsaufwand im Bogenschießen) © getty 10/24 "Ich habe mich wie von einer Dampflok überfahren gefühlt." (Tennisprofi Anna-Lena Friedsam nach dem 1:6, 1:6 gegen Anastassia Pawljutschenkowa) © getty 11/24 "Er hat kein Talent für eine dieser Disziplinen, aber er hat das Talent, hart zu arbeiten." (Trond Blummenfelt über seinen Sohn, Triathlon-Olympiasieger Kristian Blummenfelt) © getty 12/24 "Wir sehen uns in drei Jahren wieder." (Slalom-Kanute Sideris Tasiadis nach dem Gewinn der Bronzemedaille mit Blick auf den noch fehlenden Olympiasieg in seiner Karriere) © getty 13/24 "Es ist der Worst Case. Die Olympischen Spiele sind für mich im Nachhinein eine sehr, sehr große Zeitverschwendung. Es ist alles relativ alt hier und wirklich sehr, sehr überschaubar." (Der positiv getestete Radprofi Simon Geschke in der Quarantäne) © getty 14/24 "Die Bürste hat noch nicht den Weg zu unseren Haaren gefunden." (Wasserspringerin Lena Hentschel in der ARD nach ihrer Bronzemedaille mit Tina Punzel über ihr leicht zerzaustes Haar) © getty 15/24 "Ich war schnell im Bett und habe bis acht Uhr geschlafen." (Beachvolleyballerin Laura Ludwig zur vermeintlich anstrengenden Eröffnungsfeier) © getty 16/24 "Wir werden uns schnell das Krönchen richten und dann geht es wieder los." (Max Hartung will nach dem Einzel-Aus die Medaille mit dem Team) © getty 17/24 "Es wäre eine große Überraschung, wenn wir gewinnen. Aber ich fühle jetzt nicht, dass sie Übermenschen sind." (Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja zum Mixed-Duell gegen Japan) © getty 18/24 "Ich bin wirklich körperlich topfit, aber bei der letzten Pirouette habe ich gedacht, puh, das hier ist richtig hart. (Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl zur Hitze in Tokio) © getty 19/24 "Ich kann jetzt durchdrehen." (Wasserspringerin Lena Hentschel, die nach der Bronzemedaille im Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Brett bei Olympia nicht mehr an den Start geht) © getty 20/24 "Wenn du ein Spiel verlierst, bist du nicht überrascht. Du bist enttäuscht. Ich verstehe das Wort 'überrascht' nicht. Das beleidigt die Franzosen, als ob wir sie mit 30 Punkten schlagen müssten. (US-Basketball-Headcoach Gregg Popovich) © getty 21/24 "Es ist natürlich frustrierend, wenn man zur Meisterschaft fährt und das Gefühl hat, man ist beim DTM-Rennen am Start, aber die Gegner sind mit dem Formel-1-Wagen da." (Gewichtheber Simon Brandhuber mit klarer Ansage zum Thema Doping) © getty 22/24 "In diesem ganzen Schutt und Dreck glänzt dieses Gold dann schon wie so ein paar Sonnenstrahlen." (Ricarda Funks Vater Thorsten Funk über den ihren vom Hochwasser verwüsteten Heimatlandkreis Ahrweiler) © getty 23/24 "Shit happens. Aber der Shit war nicht so schlimm." (Jessica von Bredow-Werndl über ihr Pferd Dalera, das mitten in der Dressur ein paar Pferdeäpfel in den Sand abgelassen hatte) © getty 24/24 "In unserer WG wird in den nächsten Tagen das Gejammer sicher noch größer, und die Themen werden bestimmt auch nicht intellektueller." (Timo Boll nach seinem Aus im Einzel)

Sperrstunde des Tages: Tokyo Metropolitan Gymnasium

Olympische Spiele werden generalstabsmäßig geplant. Aber manchmal passieren einfach extrem dumme Fehler. Wie am Freitagmorgen, als Ovtcharov wenige Stunden vor seinem Bronze-Match in der Halle trainieren wollte - doch die war abgesperrt. Der Grund war laut DTTB, dass es kein Sicherheitspersonal und keine Volunteers gab. Wurde wohl einfach verschwitzt. "Unser Trainer-Team hat alle Olympischen Spiele seit 1988 mitgemacht. Eine Hallenschließung hat es noch nie gegeben", konnte es Sportdirektor Richard Prause nicht fassen. Ist ja zum Glück nochmal gut gegangen.

Sprüche des Tages

"Ich habe ihm gesagt, dass er der Größte aller Zeiten ist. Ich weiß, dass er Geschichte schreiben wollte. Er hat 20 Grand Slams gewonnen. Aber man kann nicht alles haben." (Alexander Zverev über seinen Sieg gegen Novak Djokovic)

"Andi weiß, wenn er acht überragende Spiele über 60 Minuten macht, dass ich mich gerne auf die Bank setze, da ziehe ich am besten auch noch die Schuhe aus. Das ist mir wurscht." (Johannes Bitter über Andreas Wolff)

"Wir können damit sehr sehr gut leben, dass Neuseeland gewonnen hat. Aber wir leben auch sehr gut damit, dass wir vor den Niederlanden und vor Großbritannien sind." (Hannes Ocik vom Deutschland-Achter)

"Ich schwimme in einem Rennen, das wahrscheinlich nicht sauber ist. Ich habe etwa 15 Gedanken, 13 davon würden mir jede Menge Ärger einbringen." (US-Schwimmer Ryan Murphy nach seiner Niederlage gegen den Russen Evgeny Rylov)

"Die kaputte Schallplatte spielt wieder einmal das Lied über das russische Doping und jemand drückt fleißig auf den Knopf der englischsprachigen Propaganda." (Das Russische Olympia-Komitee auf Twitter über Murphys Anschuldigungen)

"Die Restrisiken durch Hitze und Covid-19 wurden auch noch vom IOC auf die Athleten per Haftungsausschluss abgeladen. Es mutet daher grotesk an, dass sie in gefängnisartigen Zuständen ihre Quarantäne absitzen müssen, während IOC-Mitglieder im teuren Luxushotel absteigen und mit hohen Tagespauschalen versorgt werden." (Schwere Vorwürfe der "Interessenvereinigung Athleten Deutschland" gegen die Quarantäne-Zustände in Tokio)

Zahlen des Tages

2: Olympische Einzelmedaillen für Dimitrij Ovtcharov. Er ist der einzige Nicht-Chinese mit dieser Ausbeute neben Jan-Ove Waldner (1992 Gold, 2000 Silber).

4: Von Dimitrij Ovtcharov abgewehrte Matchbälle im Match um Bronze.

8: Spiele in Serie, die Zverev gegen Djokovic zwischenzeitlich gewann. Vier Breaks am Stück gegen den Djoker, der im ganzen Turnierverlauf nur einmal sein Service abgegeben hatte.

16: Anzahl der deutschen Medaillen. Dreimal Gold, viermal Silber, neunmal Bronze. Macht derzeit Rang zehn im Medaillenspiegel.

1:33: So hoch verloren die Südafrikanerinnen im Wasserball gegen die Niederlande. Torverhältnis jetzt: 6:83.

3300: Zahl der neuen Covid-Infektionen in Tokio am Freitag. "Das Feuer wütet", sagte ein hochrangiger der Regierung.