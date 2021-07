Im letzten Vorrundenspiel begegnen sich die deutsche Basketball-Nationalmannschaft und Topnation Australien. Hier könnt Ihr das Spiel bei den Olympischen Spielen in Tokio im Liveticker verfolgen.

Im dritten und letzten Gruppenspiel bei Olympia müssen die deutschen Basketballer gegen Australien unbedingt abliefern, wollen sie noch ins Viertelfinale einziehen. Die Australier führen die Gruppe an, es wird also eine schwierige Aufgabe für das Team von Trainer Henrik Rödl. Bei uns verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Basketball: Deutschland vs. Australien bei Olympia 2021 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Deutschland ist aktuell auf Platz drei in der Gruppe B. Ein Weiterkommen in die K.o.-Phase ist jedoch alles andere als fix. Bei einem Sieg wäre man auf jeden Fall durch, ansonsten könnte man es auch bei einer Niederlage noch als Gruppendritter weiterschaffen. Die besten zwei Drittplatzierten ziehen nämlich ebenfalls in die nächste Runde.

Vor Beginn: Um 10.20 deutscher Zeit geht die Partie in der Saitama Super Arena los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Gruppenspiel bei Olympia zwischen den deutschen und den australischen Basketballern.

Basketball: Deutschland vs. Australien bei Olympia 2021 heute im TV und Livestream

Ihr seht die Partie in der ARD und bei Eurosport live im Free-TV. Ebenso zeigen die beiden Sender das Duell auch im Livestream. Aber auch das ZDF kümmert sich um die Übertragung im Livestream. Wer Deutschland gegen Australien in voller Länge sehen möchte, der ist mit einer Übertragung bei Sportschau.de oder in der ZDFMediathek auf der sicheren Seite.

Eurosport zeigt das Spiel ebenfalls im Livestream, was bedeutet, dass DAZN-Kunden auch einen Livestream geboten bekommen. Wegen der Kooperation, die DAZN und Eurosport eingegangen sind, sind beide Eurosportsender für DAZN-Kunden freigeschaltet.

Nach Ablauf des Gratismonats kostet das DAZN-Abonnement im Monat 14,99 Euro und im Jahr 149,99 Euro.

Auch via joyn+ ist der Eurosport-Livestream abrufbar.

Basketball, Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe B