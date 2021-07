Olympia LIVE: Nächste deutsche Medaille im Schwimmen winkt

Am Donnerstag stehen schon in den frühen Morgenstunden die ersten Medaillenentscheidungen an und auch aus deutscher Sicht winkt das nächste Edelmetall. Hier bei Rund um Olympia bekommt Ihr alles Wichtige mit.

Du willst täglich die Olympischen Spiele im Livestream verfolgen? Dann hole Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN!

Rund um Olympia: Die wichtigsten Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Leichter Doppelzweier, Männer Deutschland holt sensationell Silber bei Irland-Erfolg

Rund um Olympia: Die Highlights der kommenden Stunden

Uhrzeit Sportart/Event Runde Geschlecht 03.30 Uhr Schwimmen - 800 m Freistil Finale Männer 03.44 Uhr Schwimmen - 200 m Brust Finale Männer 04.00 Uhr Rudern - Einer Halbfinale Männer 04.28 Uhr Schwimmen - 200 m Schmetterling Finale Frauen 04.37 Uhr Schwimmen - 100 m Freistil Finale Männer 04.45 Uhr Hockey - Südafrika vs. Deutschland Vorrunde, Gruppe B Männer 05.31 Uhr Schwimmen - 4x200 m Freistil Finale Frauen 06.40 Uhr Basketball - Slowenien vs. Japan Vorrunde, Gruppe C Männer 07.30 Uhr Schießen - Trap Finale Frauen 08.00 Uhr Tischtennis - Einzel Halbfinale Männer 08.00 Uhr Beachvolleyball - Karla Borger/Julia Sude vs. Katja Stam/Raisa Schoon Vorrunde, Gruppe A Frauen 08.30 Uhr Schießen - Trap Finale Männer 08.45 Uhr Kanuslalom - Slalom Canadier Einer Finale Frauen

Rund um Olympia: Nächste deutsche Schwimm-Medaille winkt

3.34 Uhr - Schwimmen: Jetzt konzentrieren wir uns aber auf Wellbrock und die 800 m Freistil! Wenn alles perfekt läuft, kann der Deutsche hier sogar Gold holen! Wer sind seine größten Konkurrenten? Hier ist definitiv der ukrainische Europameister Michailo Romantschuk zu nennen, genau wie Weltmeister Gregorio Paltrinieri aus Italien, der nach seiner Pfeifferschen-Drüsenfieber-Erkrankung aber nicht frisch wirkte! BTW: Wellbrock ist übrigens der Verlobte von Sarah Köhler, die gestern sensationell Bronze über die 1500 m holte. Aber jetzt genug gequatscht, los geht's!

3.27 Uhr - Schießen: Für Andreas Löw wird es im zweiten Quali-Teil nun ernst! Als derzeit Siebter liegt er mit 73 Punkte auf einer aussichtsreichen Position im Kampf um eine Final-Teilnahme. Die besten sechs Schützen schießen um 8.30 Uhr um die Medaillen. Kämpfen, Andreas!

3.20 Uhr - Rudern: Was für ein Krimi im leichten Doppelzweier der Frauen! Mit einem unfassbaren Schlussspurt holen die beiden Italienerinnen Rodini/Cesarini völlig überraschend die Goldmedaille und sind von ihren Emotionen komplett übermannt. Tolle Bilder, das ist Olympia!

3.12 Uhr - Schwimmen: Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock startet um 3.30 Uhr über die 800 Meter Freistil und macht sich definitiv Hoffnungen auf eine Medaille - zu Recht! Mit der zweitbesten Zeit (7:41,77 Minuten) zog der Deutsche ins Halbfinale ein und steigerte seine Bestmarke um 1,26 Sekunden. Hoffentlich hat er im Halbfinale nicht schon seine ganzen Körner liegen lassen.

Rund um Olympia: Deutsche Ruderer holen sensationell Silber

3.05 Uhr - Rudern: "Wir wussten, dass wir gut in Form sind, haben alles gegeben und können uns mit einer Silbermedaille bei Olympia wirklich nichts vorwerfen", sagte Rommelmann nach dem Erfolg. Es war übrigens die erste deutsche Medaille im leichten Doppelzweier!

2.57 Uhr - Rudern: Die irischen Superstars McCarthy/O'Donovan sind am Ende zu stark, aber Deutschland holt sensationell die Silbermedaille nach Hause! Toller Erfolg für Osborne/Rommelmann! Italien wird übrigens Dritter.

2.54 Uhr - Rudern: Die Hälfte ist gerudert und Osborne/Rommelmann sind immer noch in Führung! Aber die Iren schieben sich langsam ran und haben derzeit das höchste Tempo, Italien auf dem dritten Rang ist schon über drei Sekunden weg. Jetzt muss Deutschland dagegenhalten, wollen sie um Gold rudern. Das sieht nach einem Zweikampf um Gold aus!

2.52 Uhr - Rudern: Osborne/Rommelmann gehen das Rennen gewohnt stark an und liegen nach den ersten 500 Metern in Führung vor Italien und Top-Favorit Irland. So kann es doch weitergehen!

2.48 Uhr - Rudern: Die Bedingungen sind heute erneut nicht optimal, bei erhöhtem Wellengang laufen die Teams erneut erhöhte Gefahr einen "Krebs zu fangen", wie es den deutschen Damen gestern bereits passiert ist. Wir drücken den Deutschen die Daumen!

2.45 Uhr - Rudern: Zweimal Gold wurde heute aber schon verteilt! Bei den Männer im Zweier ohne setzte sich wie erwartet das kroatische Star-Duo Sinkovic/Sinkovic durch, bei den Damen ging Gold an die Neuseeländerinnen Prendergast/Gowler. Deutsche Beteiligung gab es bis dato nicht.

2.42 Uhr - Rudern: So, jetzt widmen wir uns aber dem aktuellen Geschehen! Mit dem Duo Jason Osborne und Jonathan Rommelmann hat Deutschland im Leichten Doppelzweier direkt die erste Chance auf ein Edelmetal, los geht es für die beiden um 2.50 Uhr.

2.38 Uhr - Rückblick: Ehe es gleich heiß wird, blicken wir auf gestern zurück. Dort gab es einige deutsche Medaillen und viel Lob für die große Entscheidung von US-Star Simone Biles. Hier gibt es alles kompakt vom Kollegen Peri zusammengefasst.

2.30 Uhr - Start: Guten Morgen zusammen und willkommen zu Rund um Olympia! Auch an diesem 29. Juli stehen uns viele Entscheidungen ins Haus, aus deutscher Sicht wird es zunächst im Rudern und Schimmen interessant, ehe die Trap-Schießer nachlegen wollen. Ick freu mir!

Rund um Olympia: Alle Medaillenentscheidungen des Tages

Uhrzeit Sportart Klasse/Disziplin Geschlecht 2.15 Uhr Rudern Zweier ohne, Leichter Doppelzweier Frauen/Männer 3.30 Uhr Schwimmen 800 Meter Freistil, 200 Meter Brust, 100 Meter Freistil Männer 4.30 Uhr Schwimmen 200 Meter Schmetterling, 4 x 200 Meter Freistil Frauen 7.30 Uhr Schießen Trap Frauen/Männer 8.45 Uhr Kanuslalom Slalom Canadier Einer Frauen 11.18 Uhr Judo Halbschwergewicht Frauen/Männer 11.30 Uhr Fechten Florett Mannschaft Frauen 12.50 Uhr Kunstturnen Mehrkampf Einzel Frauen 13 Uhr Tischtennis Einzel Frauen

Olympia 2021 live am Dienstag: Übertragung im TV und Livestream

Heute wird das ARD wieder in der Hauptrolle übertragen und das wie gewohnt kostenfrei im Free-TV. Neben der TV-Übertragung gibt es erneut viele Streams bei Sportschau.de, das ZDF unterstützt mit einigen Streams in der ZDFMediathek.

Außerdem gibt es den gesamten Olympia-Tag auch bei Eurosport zu sehen. Hier überträgt Eurosport 1 und Eurosport 2 ohne Pause, der Livestream via Eurosport Player ist jedoch kostenpflichtig.

Habt Ihr jedoch ein DAZN-Abonnement, so könnt Ihr auch den Eurosport-Livestream ohne Zusatzkosten sehen! Dank einer Kooperation zwischen den beiden Anbietern seht Ihr dort Eurosport 1 und Eurosport 2 vier Wochen lang kostenfrei zu sehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Das Abo bei dem Streaming-Dienst kostet monatlich 14,99 Euro oder alternativ im Jahresabonnement 149,99 Euro. Vorher kann das Angebot einen Monat lang kostenlos getestet werden.