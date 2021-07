Die Olympischen Spiele in Tokio sind voll im Gange. Seit dem 21. Juli kämpfen Athletinnen und Athleten sowohl einzeln als auch in Mannschaften um Medaillen für ihre Nation. Hier bekommt Ihr die Übersicht zum aktuellen Medaillenspiegel.

Am 21. Juli wurden die ersten Wettkämpfe bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio bestritten. Die offizielle Eröffnungsfeier folgte erste zwei Tage später am 23. Juli. Von da an können sich die Sportfans aus aller Welt täglich bis zum 8. August auf jede Menge Spitzensport aus 33 Sportarten freuen.

Olympia 2021, Medaillenspiegel: Das ist der aktuelle Stand

Noch hat es keine Entscheidung beim Kampf um die Medaillen gegeben. Alle Nationen sind deshalb aktuell noch bei 0-Mal Edelmetall. Dies wird sich jedoch schnell ändern. Alleine morgen erwarten uns 23 Medaillenentscheidungen, heißt also, dass bereits am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier insgesamt 69 Medaillen ausgeteilt werden.

Rang Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1. USA 0 0 0 0 2. Großbritannien 0 0 0 0 3. China 0 0 0 0 4. Deutschland 0 0 0 0 5. Japan 0 0 0 0 6. Frankreich 0 0 0 0 7. Südkorea 0 0 0 0 8. Italien 0 0 0 0 9. Australien 0 0 0 0 10. Niederlande 0 0 0 0

Olympia 2021: Die Olympischen Spiele im TV und Livestream

Fans der Olympischen Spiele brauchen sich zwecks Übertragung im Free-TV keine Sorgen machen. Drei Anbieter übertragen täglich Wettkämpfe aus Tokio live im frei empfangbaren Fernsehen. Diese drei Anbieter sind die ARD, das ZDF und Eurosport.

Eurosport überträgt jeden Tag zahlreiche Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen. Die ARD und das ZDF teilen sich dabei die Übertragungsrechte und wechseln sich von Tag zu Tag ab, das heißt, dass einer der beiden öffentlich-rechtlichen Sender einen ganzen Tag übernimmt.

Auf einen Tag, an dem die ARD übertragen hat, folgt üblicherweise ein Tag, an dem das ZDF für die Übertragung verantwortlich ist.

Olympische Spiele: Alle deutschen Fahnenträger seit 1976 1/12 Laura Ludwig (Beachvolleyball) und Patrick Hausding (Wasserspringen) tragen bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio die deutsche Fahne. Wer waren ihre Vorgänger? SPOX blickt zurück. © getty 2/12 Montreal 1976, Hans Günther Winkler: Bei seiner siebten Olympia-Teilnahme durfte Winkler Deutschland als Fahnenträger repräsentieren. Bei fünf olympischen Goldmedaillen und zwei WM-Titeln absolut verdient © getty 3/12 Moskau 1980: Aufgrund des Olympia-Boykotts gab es keinen Fahnenträger der BRD. Die Eröffnungszeremonie war logischerweise stark kommunistisch geprägt © imago 4/12 Los Angeles 1984, Willi Kuhweide: Bei seiner ersten Olympia-Teilnahme 1964 gewann Willi Kuhweide direkt Segelgold. Es blieb zwar der einzige Sieg, dennoch durfte er bei seiner fünften Teilnahme die deutsche Auswahl anführen © imago 5/12 Seoul 1988, Reiner Klimke: Insgesamt sechs Gold- und zwei Bronzemedaillen errang der Reiter bis 2000 bei Olympischen Spielen. Fahnträger war er schon 1988, 28 Jahre nach seinem ersten Auftritt © imago 6/12 Barcelona 1992, Manfred Klein: Zum Abschluss seiner erfolgreichen Karriere durfte Manfred Klein 1992 die deutschen Olympioniken nach der Wiedervereinigung anführen. Nach Gold 1988 gewann er 1992 Bronze mit dem Deutschland-Achter © getty 7/12 Atlanta 1996, Arnd Schmitt: Als einziger Fechter bislang durfte Arnd Schmitt nach einer Goldmedaille im Einzel (1988) sowie einmal im Team (1992) die deutschen Farben repräsentieren © getty 8/12 Sydney 2000, Birgit Fischer: Die erfolgreichste deutsche Olympioniken aller Zeiten (achtmal Gold und viermal Silber im Rudern) hat seit der Eröffnungsfeier 2000 in Sydney auch die Position als erste Fahnenträgerin der BRD bei Sommerspielen in ihrer Vita © getty 9/12 Athen 2004, Ludger Beerbaum: Als bislang letzter Reiter wurde Ludger Beerbaum die Ehre des Fahnenträgers zuteil. Bei vier olympischen Goldmedaillen auf jeden Fall verdient © getty 10/12 Peking 2008, Dirk Nowitzki: Welchem deutschen Basketballer, wenn nicht Dirk Nowitzki könnte die Ehre des Fahnenträgers zuteil werden, nachdem er die Nationalmannschaft quasi im Alleingang zum Turnier geführt hatte © getty 11/12 London 2012, Natascha Keller: Premiere für den Hockey-Sport. Mit Natascha Keller trug 2012 erstmals eine Hockey-Spielerin die deutsche Fahne. 2004 hatte sie Gold gewonnen, nach London war dann Schluss © getty 12/12 Rio 2016, Timo Boll: Erster Tischtennisspieler, erster Fahnenträger der Fans. Im Internet durften sie aus fünf Kandidaten wählen - und entschieden sich für den Superstar des Ping-Pong

Außerdem bieten alle drei Anbieter jeweils einen Livestream an. Die ARD und das ZDF stellen ihre Streams bei Sportschau.de und in der ZDFMediathek kostenlos zur Verfügung. Der Eurosport-Livestream im Eurosport-Player hingegen ist nur mit einer finanziellen Gegenleistung abrufbar.

