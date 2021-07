Mit einem Jahr Verspätung stehen nun auch die Olympischen Sommerspiele unmittelbar bevor. Wie viele Zuschauer dürfen bei Olympia 2021 in die Stadien? Hier erfahrt Ihr es.

Olympia 2021: Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien?

So wie die Europameisterschaft mussten wegen der Coronavirus-Pandemie unter anderem auch die Olympischen Sommerspiele von 2020 in das Jahr 2021 verlegt werden. Sie finden nun vom 23. Juli bis zum 8. August statt, jedoch anders als die EM unglücklicherweise größtenteils vor leeren Rängen - eben wegen COVID-19, momentan ansteigenden Infektionszahlen und der Bestrebung, eine noch weitere Ausbreitung zu verhindern.

Die japanische Regierung hat den Hauptaustragungsort Tokio (knapp 14 Millionen Einwohner) bis zum 22. August zum mittlerweile vierten Mal unter einen Corona-Notstand gestellt, woraufhin die Olympia-Organisation zum Bedauern aller Sportler den dortigen Ausschluss sämtlicher Zuschauer beschloss.

Fans und Interessierte dürfen den diversen Wettkämpfen also nicht vor Ort beiwohnen, sondern müssen auf das Fernsehen zurückgreifen. Wo Olympia 2021 in Deutschland im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Olympia 2021: Keine Zuschauer in Tokio erlaubt

"Ich empfinde herzzerreißenden Kummer über diese Entscheidung", so Tokios Gouverneurin Yuriko Koike. "Es war eine Entscheidung, die notwendig war, um sichere Olympische Spiele zu gewährleisten. Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass das Wichtigste ist, dass diese Olympischen Spiele stattfinden - dass Sie Ihren olympischen Traum verwirklichen können. In diesen Stadien muss man sich nicht allein fühlen. Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt werden an ihren Bildschirmen hängen und sie werden in ihren Herzen bei Ihnen sein", gab IOC-Präsident Thomas Bach in einer Video-Botschaft an die Teilnehmer indes zu Protokoll.

Die Spiele werden teilweise auch in anderen Regionen Japans bestritten, in denen die Corona-Lage aktuell weniger besorgniserregend ist. Daher war geplant, dass wenigstens in Präfekturen - vergleichbar mit Bundesländern in Deutschland - wie Fukushima (Softball, Baseball), Miyagi (Fußball) und Shizuoka (Bahnradrennen) Zuschauer in begrenzter Anzahl zugelassen werden.

Ein Vorhaben, dessen tatsächliche Umsetzung aber noch alles andere als sicher ist. Demzufolge ist derzeit auch noch unklar, wie viele Menschen die Stadiontore für den Fall der Fälle jeweils passieren dürfen.

Für die Präfekturen Chiba, Saitama und Kanagawa gibt es derweil keine Unterschiede zu Tokio: Fans sind nicht erlaubt. In Tokio wird es lediglich hohen Würdenträgern, Funktionären und Sponsorenvertretern gestattet sein, sich im Stadion aufzuhalten.

Was Wettbewerbe wie Marathonläufe oder das Gehen betrifft, wurde die japanische Bevölkerung von Behörden bereits darauf hingewiesen, den öffentlichen Strecken fernzubleiben. Für die Olympischen Spiele 2021 gibt es insgesamt 42 Sportstätten, sieben davon würden im Normalfall mindestens 40.000 Menschen einen Platz bieten.

