Am 23. Juli werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Wettbewerbe live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen könnt.

Noch läuft die Fußball-Europameisterschaft, das nächste sportliche Großereignis wirft aber bereits seine Schatten voraus!

Am 23. Juli werden die Olympischen Sommerspiele in Tokio eröffnet. Bis 8. August kämpfen Athleten aus aller Welt in 339 Wettbewerben in 33 Sportarten um Gold, Silber und Bronze. Aus Deutschland sind in der japanischen Hauptstadt 438 Sportlerinnen und Sportler dabei.

Die Olympischen Spiele hätten eigentlich bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen, müssten wegen der weltweiten Corona-Pandemie aber verschoben werden. Angesichts steigender Fallzahlen verdichten sich momentan die Anzeichen, dass die von den Organisatoren ohnehin schon streng limitierten Zuschauerkapazitäten noch einmal herabgesetzt werden. Möglicherweise werden überhaupt keine Zuschauer zugelassen.

Wegen der Zeitverschiebung von sieben Stunden finden viele Wettbewerbe mitten in der Nacht deutscher Zeit statt.

In den folgenden Abschnitten zeigen wir, wie in Deutschland die Olympischen Spiele live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen werden.

Olympia 2021 in Tokio: Übertragung der Olympischen Spiele live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Auf das Sportereignis des Jahres freuen sich viele Sportfans. Ihrer Leidenschaft können sie auch in diesem Jahr wieder kostenlos im Free-TV und im Livestream nachgehen. Die Wettbewerbe aus Tokio werden von drei unterschiedlichen Anbietern live gezeigt.

Olympia 2021 in Tokio: Übertragung der Olympischen Spiele live im Free-TV

Die TV-Rechte an den Olympischen Sommerspiele 2021 in Tokio hält der Discovery-Konzern, der Mutterkonzern des Privatsenders Eurosport. Dieser zeigt dementsprechend am meisten Olympia live. Auf Eurosport 1 ist dies im Free-TV möglich, zusätzlich wird auch auf Eurosport 2 übertragen, allerdings im Pay-TV. Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr dessen Programm auch bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat die beiden Eurosport-Kanäle, dauerhaft in seinem Programm-Angebot, dafür benötigt Ihr allerdings ein Abo.

Dank Sublizenzen sind die Olympischen Spiele auch bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live zu empfangen, wenn auch nicht in dem Umfang wie bei Eurosport. Welche Wettkämpfe ARD und ZDF übertragen steht noch nicht final fest, es wird aber versucht, viele Highlights live zu senden. Fest steht, dass ARD und ZDF mehrere Hundert Stunden von den Olympischen Spielen berichten. Die beiden Sender wechseln sich in der Übertragung täglich ab.

Olympia 2021 in Tokio: Übertragung der Olympischen Spiele im kostenlosen Livestream

Da die Übertragung im Livestream von Eurosport, dem Eurosport Player, kostenpflichtig ist, bieten lediglich die ARD und das ZDF kostenlose Livestreams an. Die ARD kündigte bereits an, dass täglich bis zu zehn Livestreams von den Wettbewerben anbietet.

Zugang zu den Livestreams erhaltet Ihr über die Webseiten von ARD und ZDF.

Olympia 2021 in Tokio: Die Übertragungszeiten von ARD und ZDF