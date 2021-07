Die deutschen Basketballer sind mit einer Niederlage in das olympische Basketball-Turnier gestartet. Wir geben Euch einen Überblick über den Spielplan, die Ergebnisse und die Tabelle der Gruppe D.

Du willst die Olympischen Spiele täglich gratis im Livestream verfolgen? Dann hol Dir jetzt den DAZN-Probemonat!

Die deutschen Basketballer bei Olympischen Spielen - das war bisher keine Liebesbeziehung! Vor den Olympischen Spielen in Tokio war eine deutsche Basketball-Auswahl erst vier Mal für das größte Sportereignis der Welt qualifiziert.

Bei der Anzahl der Teilnahmen steht jetzt eine fünf. Mit dem Sieg beim Qualifikationsturnier in Split sicherte sich Deutschland einen Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt auf wen Bundestrainer Henrik Rödl beim Qualifikationsturnier und jetzt bei Olympia verzichten musste bzw. muss.

Mit Dennis Schröder, Daniel Theis, Maximilian Kleber und Isaiah Hartenstein fehlen vier Spieler, die in der vergangenen Saison in der NBA spielten. Schwer wiegt vor allem der Ausfall von Schröder. Der Aufbauspieler ist in wegen der hohen Versicherungsanforderungen nicht dabei.

© getty Dennis Schröder wird bei den Olympischen Spielen schmerzlich im deutschen Kader vermisst.

Basketball bei Olympia 2021, Gruppe B mit Deutschland: Tabelle, Ergebnisse, Spielplan

Deutschland startete mit einer 82:92 Niederlage gegen Italien in das Olympia-Turnier. 36 Minuten zeigte das DBB-Team eine gute Leistung, doch als es in der Crunchtime drauf ankam, lief nichts mehr. Trotz einer 82:80-Führung verlor das Rödl-Team sein Auftaktspiel und zahlte ausgerechnet bei der Rückkehr auf die olympische Bühne nach 13 Jahren Lehrgeld.

In den weiteren Gruppenspielen gegen Nigeria (28. Juli, 3 Uhr) und Gruppenfavorit Australien (31. Juli, 10.20 Uhr) steht Deutschland unter Druck. Der Modus sieht vor, dass die ersten beiden Mannschaften der drei Gruppen und die zwei besten Gruppendritten ins Viertelfinale kommen. Einen Sieg benötigt Deutschland auf jeden Fall, um sich noch für die Runde der letzten Acht qualifizieren zu können.

Deutschland bei Olympia in Tokio: Spielplan der Gruppe D

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Sonntag,

25.07.2021 6.40 Uhr Deutschland Italien 82:92 Sonntag,

25.07.2021 10.20 Uhr Australien Nigeria 84:67 Mittwoch,

28.07.2021 3 Uhr Nigeria Deutschland Mittwoch,

28.07.2021 10.20 Uhr Italien Australien Samstag,

31.07.2021 6.40 Uhr Italien Nigeria Samstag,

31.07.2021 10.20 Uhr Australien Deutschland

Deutschland bei Olympia in Tokio: Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Spiele Siege Niederlagen Punkte Differenz Punkte 1. Australien 1 1 0 84:67 +17 2 2. Italien 1 1 0 92:82 +10 2 3. Deutschland 1 0 1 82:92 -10 1 4. Nigeria 1 0 1 67:84 -17 1

Olympia 2021: Der Kader der deutschen Basketballer

Bundestrainer Henrik Rödl nominierte die zwölf Spieler für Olympia, die in Split die Qualifikation schafften.