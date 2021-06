Am Dienstag beginnt für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Dabei muss das DBB-Team ohne Dennis Schröder auskommen. Hier erfahrt Ihr die Hintergründe.

Erstmals seit den Spielen in Peking 2008 will das deutsche Basketball-Team wieder bei Olympia dabei sein. Dafür ist ein Sieg beim komplizierten Qualifikationsturnier im kroatischen Split notwendig.

Diese sowieso schon schwierige Aufgabe wird durch den Ausfall von Dennis Schröders, Point Guard der Los Angeles Lakers, nicht leichter.

Die Gründe für das Fehlen des Braunschweigers könnt Ihr im Folgenden nachlesen.

Basketball: Darum fehlt Dennis Schröder Deutschland bei der Olympia-Qualifikation

Am vergangenen Montag war Schröder in Heidelberg zur DBB-Auswahl gestoßen, kurzfristig bemühte man sich gemeinsam um eine Lösung. Vier Tage später musste der Verband gemeinsam mit Schröders Management bekanntgeben, dass der 27-Jährige nicht für die Qualifikationsspiele zur Verfügung steht.

Grund sind die "enormen Versicherungsanforderungen", die für den Verband "nicht erfüllbar" seien. "Wir haben volles Verständnis für die Situation von Dennis und großen Respekt vor den Anforderungen an einen Profisportler, der sich für die Nationalmannschaft engagiert. Wir haben bis zuletzt um eine Lösung gekämpft, aber die war leider nicht zu finden", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss.

© getty Mit Schröder fehlt dem deutschen Team in Split der beste Spieler.

Als Problem erwies sich der "sehr hohe Marktwert" des Spielers in Kombination mit seiner vertraglichen Situation bei den Lakers. Schröders Vertrag in Kalifornien läuft aus, eine Verlängerung über vier Jahre und 84 Millionen Euro habe er Berichten zufolge abgelehnt. Nach schwachen Playoffs ist seine Lage ungewisser denn je.

Wie der DBB mitteilte, war es unter diesen Umständen "in Coronazeiten nicht möglich, die für Schröder nötige Summe zu versichern, da sich die Bewertung von Risiken auf Seiten der Versicherungsanbieter erheblich verändert hat".

Deutschland - Olympia-Qualifikation, Spielplan: Die deutsche Gruppe

Datum Uhrzeit Team A Team B 29. Juni 16.30 Uhr Deutschland Mexiko 20 Uhr Tunesien Brasilien 30. Juni 16.30 Uhr Mexiko Russland 20 Uhr Kroatien Kroatien 1. Juli 16.30 Uhr Russland Deutschland 20 Uhr Kroatien Tunesien

Basketball: Darum fehlt Dennis Schröder Deutschland bei der Olympia-Qualifikation - Die Stimmen

So äußerten sich Schröder, Teamkollege Maodo Lo und Bundestrainer Henrik Rödl zum Fehlen des deutschen Stars:

Schröder : "Ich bedauere sehr, dass das Team in Split ohne mich auskommen muss und dass ich es nicht unterstützen kann. Ich bin überzeugt, dass die Jungs es trotzdem zu Olympia schaffen und blicke jetzt schon auf die EuroBasket 2022 in Deutschland."

: "Ich bedauere sehr, dass das Team in Split ohne mich auskommen muss und dass ich es nicht unterstützen kann. Ich bin überzeugt, dass die Jungs es trotzdem zu Olympia schaffen und blicke jetzt schon auf die EuroBasket 2022 in Deutschland." Lo : "Ich habe ein bisschen mehr Verantwortung. Aber wir werden das als Mannschaft auffangen und müssen als Kollektiv die Situation kompensieren. Man hat schon ein bisschen mitbekommen, dass sich da was tut. Man hat die Option, dass es ohne Dennis stattfinden könnte, wahrgenommen."

: "Ich habe ein bisschen mehr Verantwortung. Aber wir werden das als Mannschaft auffangen und müssen als Kollektiv die Situation kompensieren. Man hat schon ein bisschen mitbekommen, dass sich da was tut. Man hat die Option, dass es ohne Dennis stattfinden könnte, wahrgenommen." Rödl: "Dennis ist ein Weltklassespieler und er wird uns natürlich fehlen. Ich habe große Anerkennung für ihn, dass er alles versucht hat, um bei der Olympia-Qualifikation dabei sein zu können. Aber natürlich ist die Entscheidung hundertprozentig zu akzeptieren und zu respektieren."

Olympia-Qualifikation, Deutschland: So qualifiziert sich das DBB-Team für Tokio

Die Aufgabe ist klar: Das deutsche Team muss das Qualifikationsturnier in Split für sich entscheiden. Gleiches gilt für die Turniere in Kaunas, Belgrad und Victoria (Kanada), nur der Sieger eines jeden Events ist in Tokio dabei.

Gespielt wird in Kroatien in zwei Dreiergruppen jeder gegen jeden. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Halbfinale. Das heißt: Nach den beiden Partien gegen Mexiko und Russland (alle Spiele live und kostenlos bei MagentaSport) muss die deutsche Mannschaft mindestens auf Platz ihrer Gruppe zwei stehen, um sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren.

In dieser geht es dann gegen die besten Teams aus der Gruppe mit Gastgeber Kroatien, Brasilien und Tunesien. Als Favorit gilt Kroatien, wobei mit den NBA-Spielern Ivica Zubac (L.A. Clippers) und Dario Saric (Phoenix Suns) wichtige Spieler aufgrund der Playoffs fehlen.

Basketball, Deutschland: Der deutsche Kader für die Olympia-Qualifikation

Als Leistungsträger muss neben dem Berliner Meistertrio Lo, Niels Giffey und Johannes Thiemann auch Big Man Johannes Voigtmann vorangehen, beim Sieg im Supercup zeigte der umstrittene Joshiko Saibou starke Leistungen.

Neben Schröder sind mit Daniel Theis (Chicago), Maxi Kleber (Dallas), Paul Zipser (Bayern München) und Ismet Akpinar (wechselt zu Fenerbahce) weitere wichtige Spieler nicht dabei.

Nach dem Supercup wurden Philipp Herkenhoff, Justus Hollatz, Filip Stanic und Luc van Slooten aus dem Aufgebot gestrichen, ein letzter Test gegen den Senegal musste nach Corona-Fällen beim Gegner abgesagt werden.

Deutschland, Olympia-Qualifikation: Diese Spieler stehen im DBB-Aufgebot

Isaac Bonga (Restricted Free Agent), Joshiko Saibou (Champagne Basket Reims/FRA), Jan Niklas Wimberg (NINERS Chemnitz), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau/RUS), Robin Benzing (Casadeont Zaragoza/ESP), Moritz Wagner (Unrestricted Free Agent), Lukas Wank (Basketball Löwen Braunschweig), Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul/TUR), Andreas Obst (ratiopharm ulm), Niels Giffey, Maodo Lo, Johannes Thiemann (alle Alba Berlin)