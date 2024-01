Vierschanzentournee heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das 4. Springen in Bischofshofen im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 6. Januar, geht die Vierschanzentournee 2023/24 mit dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen zu Ende. Das 4. Springen der Tournee auf der Paul-Außerleitner-Schanze startet um 16.30 Uhr.

Der Kampf um den Tournee-Sieg ist ein Duell zwischen Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi. Der Japaner liegt in der Gesamtwertung aktuell 4.8 Punkte vor dem Deutschen, umgerechnet sind das etwa 2,5 Meter. Wellinger entschied das Auftaktspringer in Oberstdorf für sich und führte die Tournee-Wertung seit dem an. Dank konstant starker Leistungen zog Kobayashi nach dem 3. Springen in Innsbruck jedoch am Deutschen vorbei.

Andreas Wellinger wäre der erste deutsche Tournee-Sieger seit über 20 Jahren. Mit Sven Hannawald gewann zuletzt 2001/02 ein DSV-Adler die Vierschanzentournee. Kann sich Andreas Wellinger heute in die Geschichtsbücher eintragen?