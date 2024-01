Vierschanzentournee: 4. Springen in Bischofshofen heute im Liveticker

© getty

Vierschanzentournee: 4. Springen in Bischofshofen heute live im TV und Livestream

In der ARD könnt Ihr das Spektakel in Bischofshofen live ab 16.15 Uhr verfolgen. Im kostenlosen Livestream überträgt die ARD das 4. Springen der Vierschanzentournee zudem in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

Eurosport zeigt das Dreikönigspringen ebenso ab 16.15 Uhr im Free-TV und alternativ auf discovery+ im kostenpflichtigen Livestream.

Auch DAZN überträgt heute das Finale der Vierschanzentournee live ab 16.15 im Livestream. Den Livestream von DAZN findet Ihr in der DAZN-App oder auf der DAZN-Website. Hier findet Ihr alle Informationen zu den DAZN-Abonnements.