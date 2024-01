Auf das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen folgt heute das Bergiselspringen in Innsbruck. Wo landet Tournee-Führer Andreas Wellinger? Im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Vierschanzentournee: 3. Springen in Innsbruck heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Die erste Hälfte der Tournee ist vorbei. Aus deutscher Sicht gibt es reichlich Grund zur Freude, Andreas Wellinger führt nach seinem Sieg beim Auftaktspringen in Oberstdorf und seinem dritten Platz beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die Gesamtwertung an. In der gestrigen Qualifikation landete der 28-Jährige jedoch nur auf Platz 15. Was ist heute drin?

vor Beginn Um 13.30 Uhr geht der 1. Wertungsdurchgang auf der Bergiselschanze los.

vor Beginn Willkommen zum 3. Springen bei der Vierschanzentournee 2023/24, dem Bergiselspringen in Innsbruck (Österreich)!